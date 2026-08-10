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Tại sao đại chiến Malaysia vs Việt Nam không đá ở 'chảo lửa' Bukit Jalil?

Hương Ly

TPO - Sân vận động có sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi của Malaysia bận tu sửa đường pitch, do đó không kịp tổ chức trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

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Trước bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Malaysia xác nhận không tổ chức trận đấu ở Bukit Jalil. Thay vào đó, "Hổ Malay" vẫn chơi tại sân Kuala Lumpur có sức chứa hơn 15.000 chỗ ngồi.

"Trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân nhà chúng ta. Trước đó, Tập đoàn sân vận động Malaysia xác nhận Bukit Jalil đóng cửa từ tháng 6 đến tháng 9 để sửa chữa đường pitch, không thể phục vụ cho giải đấu ASEAN Cup 2026. Công tác cải tạo sân Bukit Jalil đã bắt đầu và sẽ sẵn sàng đăng cai SEA Games vào năm tới", NST News trích dẫn thông báo.

Bukit Jalil luôn là "chảo lửa" nóng bỏng bậc nhất tại Đông Nam Á. Sức ép khủng khiếp từ CĐV Malaysia tỏa ra mạnh nhất từ khán đài quy tụ hội Ultras Malaysia. Họ đánh trống, hò hét tạo tiếng ồn suốt trận đấu để gây áp lực cho đội khách.

Các "chiến binh sao vàng" đã quá quen với áp lực khủng khiếp tại sân Bukit Jalil. Trong chuyến hành quân gần nhất tới "chảo lửa" này vào tháng 6, thầy trò HLV Kim Sang-sik thua 0-4, song Việt Nam rốt cuộc vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-0 do đội chủ nhà tung vào sân dàn cầu thủ nhập tịch sai quy định.

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Sân Kuala Lumpur, sức chứa 12.000 chỗ ngồi.

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào ngày 16/8. Đến ngày 19/8, thầy trò HLV Kim trở lại Mỹ Đình đón tiếp "Hổ Malay" ở trận bán kết lượt về.

Tiền vệ Pavithran của Malaysia cho rằng thi đấu ở sân nào cũng là lợi thế cho "Hổ Malay". Do đó, anh kêu gọi đồng đội tận dụng điểm tựa từ CĐV nhà để có kết quả tốt ở trận lượt đi.

Pavithran chia sẻ trên NST News: "Lợi thế của chúng tôi là được chơi trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Malaysia phải bước ra sân, tận dụng lợi thế đó và giành chiến thắng. Ở trận thắng Philippines, cổ động viên đã lấp đầy sân bóng Kuala Lumpur. Tôi tin trận đấu với Việt Nam cũng sẽ chật kín người".

12.000 cổ động viên Malaysia đã có mặt trong trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dự kiến, sân Kuala Lumpur lấp đầy 15.000 chỗ ngồi ở trận đấu tâm điểm gặp Việt Nam tại bán kết. So với Bukit Jalil (gần 90.000 chỗ ngồi), sức chứa của Kuala Lumpur Stadium khiêm tốn hơn hẳn và "Hổ Malay" mất đi một phần lợi thế từ sức ép của cổ động viên. Ngược lại, thầy trò HLV Kim sẽ dễ thở hơn khi chơi tại sân phụ của Malaysia.

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Hương Ly
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