Thành Chung nói về Quang Hải: ‘Cầu thủ lớn luôn phải chịu chỉ trích lớn’

TPO - Trước bán kết ASEAN Cup 2026, Nguyễn Thành Chung khẳng định tuyển Việt Nam không chủ quan trước Malaysia, đồng thời lên tiếng bảo vệ đội trưởng Quang Hải trước những chỉ trích gần đây.

Thành Chung cho biết Việt Nam tôn trọng mọi đối thủ.

Chia sẻ trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam ngày 10/8, Thành Chung cho biết toàn đội dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Malaysia trước trận bán kết ASEAN Cup 2026.

“Khi chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất thì gặp đối thủ nào cũng vậy. Toàn đội luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công chức vô địch”, Thành Chung nói.

Tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu tốt trước Malaysia trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Thành Chung cho rằng quá khứ không phải sự bảo đảm cho kết quả của trận bán kết sắp tới.

“Bóng đá là môn chơi tập thể và trước khi ra sân, không ai có thể nói trước điều gì 100%. Điều đó là không thể. Chúng tôi luôn giữ tinh thần và sự tập trung cao nhất để hướng tới mục tiêu đã đặt ra”, trung vệ tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Thành Chung, các cầu thủ đã chủ động tìm hiểu về Malaysia và biết mình cần xử lý như thế nào, trong khi ban huấn luyện cũng tiến hành phân tích băng hình đối thủ và cho mọi người xem, đồng thời tổ chức các cuộc họp nhằm có sự chuẩn bị kỹ nhất cho hai lượt trận bán kết.

Một trong những thử thách lớn với tuyển Việt Nam ở trận lượt đi là sức ép từ khán giả Malaysia. Tuy nhiên, Thành Chung cho rằng các tuyển thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong những bầu không khí căng thẳng.

“Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trận đấu và cũng gặp nhiều áp lực. Áp lực có nhiều khía cạnh khác nhau, vì vậy mỗi cầu thủ đều phải tự chuẩn bị và trang bị cho mình tâm lý tốt nhất trước khi bước vào trận đấu”, anh nói.

Thành Chung tiết lộ, sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng và giành quyền vào bán kết, HLV Kim Sang-sik tiếp tục dành nhiều sự động viên cho các học trò.

“Không chỉ sau vòng bảng, chúng tôi luôn nhận được những chia sẻ từ HLV trước và sau mỗi trận đấu, bất kể kết quả như thế nào. Toàn đội nhận được sự động viên rất lớn từ ban huấn luyện cũng như giữa các cầu thủ với nhau”, anh cho biết.

‘Mọi người nên ghi nhận Quang Hải’

Đáng chú ý, Thành Chung cũng dành nhiều lời bảo vệ đội trưởng Quang Hải, người chịu không ít áp lực và những ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây.

Theo trung vệ tuyển Việt Nam, những đóng góp của Quang Hải cần được nhìn nhận công bằng hơn.

“Tôi nghĩ đầu tiên mọi người nên có sự ghi nhận. Với chúng tôi, với ban huấn luyện và những người thực sự yêu bóng đá, theo dõi Quang Hải trong một thời gian dài, chúng tôi luôn ghi nhận những gì cậu ấy đã làm”, Thành Chung chia sẻ.

Anh cho rằng việc phải đối mặt với những lời chỉ trích cũng là điều thường xảy ra với những cầu thủ có vị trí và tầm ảnh hưởng lớn trong một tập thể.

“Trong một tập thể lớn luôn có những cầu thủ phải nhận sự chỉ trích rất lớn, nhưng đó mới là những cầu thủ lớn. Tôi tin Quang Hải cũng như bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ vượt qua được. Những lời tiêu cực đó, chúng tôi gần như không để ý”, Thành Chung khẳng định.

Quang Hải đang đối diện với những ý kiến trái chiều.

Trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho bán kết, các tuyển thủ Việt Nam được dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Với Thành Chung, quãng nghỉ ngắn này có ý nghĩa quan trọng sau lịch thi đấu vòng bảng.

“Anh em cầu thủ đều có gia đình và cuộc sống riêng nên những quãng nghỉ như vậy rất quý báu. Chúng tôi có thể thư giãn, nghỉ ngơi cùng gia đình, sau đó trở lại tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo”, Thành Chung nói.

Sau vòng bảng, tuyển Việt Nam đang hướng toàn bộ sự tập trung vào hai lượt trận bán kết với Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá lượt đi trên sân khách ngày 16/8, trước khi trở về Mỹ Đình chơi trận lượt về ngày 19/8.