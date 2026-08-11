Chuyên gia Indonesia yêu cầu cải tổ lối chơi vì đội nhà 'thi đấu chẳng hơn Lào và Timor Leste'

TPO - Chứng kiến màn thể hiện nghèo nàn của đội nhà ở ASEAN Cup 2026, chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Indonesia, ông Bung Kesit, đã gửi đi một thông điệp.

Đội tuyển Indonesia vừa trải qua nỗi thất vọng tại ASEAN Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, đội tuyển xứ vạn đảo đã không thể giành vé vào bán kết. Họ không thể thắng 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt thua đậm 0-3 trước Việt Nam ngay trên sân nhà.

Chứng kiến màn thể hiện nghèo nàn này, chuyên gia bóng đá nổi tiếng của Indonesia, ông Bung Kesit, đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Vị chuyên gia này nhận định thất bại tại giải đấu là minh chứng rõ ràng cho thấy lực lượng của Indonesia vẫn chưa hề mạnh như nhiều người lầm tưởng.

Bung Kesit chia sẻ trên Bola Sports: "Rõ ràng chúng ta rất thất vọng khi thấy đội tuyển Indonesia không thể vượt qua Singapore để giành vé vào bán kết. Dù không thua trận đó, nhưng việc bị loại khỏi vòng bảng giải Đông Nam Á này một lần nữa cho thấy đội tuyển của chúng ta thực sự chưa thể được coi là mạnh. Chúng ta phải cải tổ chất lượng con người và lối chơi".

Indonesia chỉ chơi hay trận đầu

Thực tế, tuyển Indonesia không thể mang tới giải đấu lần này lực lượng mạnh nhất do ASEAN Cup không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days). Hàng loạt trụ cột đang chơi bóng tại châu Âu như Jay Idzes, Justin Hubner hay Ole Romeny đều không được triệu tập. Sự thiếu vắng các nhân tố nhập tịch chất lượng đã ngay lập tức bộc lộ lỗ hổng lớn về chiều sâu đội hình của "Những chiến binh Garuda".

Đó là lý do ông Bung Kesit cho rằng chất lượng của Indonesia hiện tại chẳng nhỉnh hơn là bao so với những đội bóng bị đánh giá thấp trong khu vực: "Chúng ta có thể tự hào về hành trình của đội tuyển khi tiến vào tới vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhưng nếu nhìn vào hiện tại dưới thời HLV John Herdman, khi không thể ra sân với đội hình đầy đủ nhất ở khu vực Đông Nam Á thì trình độ của chúng ta hóa ra cũng không khác biệt là mấy so với Campuchia, Timor Leste, Lào và có thể là cả Philippines".

Phát biểu chua chát từ vị chuyên gia đã phản ánh đúng thực trạng phũ phàng của bóng đá Indonesia thời điểm hiện tại. Đó là sự phụ thuộc quá lớn vào dàn sao thi đấu ở nước ngoài và sự chênh lệch trình độ nghiêm trọng giữa đội hình chính thức với các nhân tố dự phòng.

Những Beckham, Ridho, Nadeo… vốn là cầu thủ nội đã thi đấu rất thất vọng. Nadeo liên tục mắc lỗi, Ridho thì trực tiếp góp dấu giày vào 2 bàn thua quyết định của đội nhà trong khi các chân sút nội địa của Indonesia tỏ ra kém cỏi. Ví dụ như Rizky Pratama được Thom Haye đặt vào tư thế dứt điểm thuận lợi thì anh lại đưa bóng ra ngoài, khiến Indonesia lỡ cơ hội thắng Singapore trong trận đấu cuối.