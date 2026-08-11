Điểm mặt 5 cái tên định hình sức mạnh của Malaysia

TPO - HLV Tan Cheng Hoe ưu tiên các miếng đánh tấn công trực diện và chuyển trạng thái nhanh, đó là lý do ông đặt niềm tin vào Mohamadou Sumareh.

HLV Tan bố trí sơ đồ 4-3-3 cho Malaysia ở chiến dịch ASEAN Cup 2026. Theo góc nhìn của Harian Metro, sức mạnh tối ưu của "Hổ Malay" nằm ở 2 cánh. Tiền đạo nhập tịch Sumareh là vị trí nhận bóng nhiều nhất. Sau đó là Pavithran ở cánh trái, một trong những "sao mai" được kỳ vọng nhiều của bóng đá Malaysia.

Lão tướng 37 tuổi Paulo Josue chơi cao nhất hàng công Malaysia. Điểm mạnh của Josue nằm ở các pha lùi xuống kéo bóng, hỗ trợ đồng đội tổ chức lối chơi. Josue ưa thích các pha bóng chạy chỗ cắt mặt hoặc băng cắt trước trung vệ để ghi bàn.

Sức mạnh của Malaysia sẽ xoay quanh Josue, Sumareh, Wan Kuzain, Aguero và Pavithran.

Josue, chân sút tốt nhất của Malaysia từ đầu giải.

Phải phong tỏa Paulo Josue

Thủ quân Josue là thủ lĩnh tinh thần trong giai đoạn biến động mạnh của bóng đá Malaysia. Từ đầu ASEAN Cup 2026, hiệu suất ghi bàn của Josue "trận nổ trận xịt". Anh lập cú đúp vào lưới Myanmar và ghi bàn mở tỷ số trước Lào. Đến trận mới nhất gặp Philippines, Josue bị CĐV Malaysia chê vì chơi mờ nhạt.

Josue thường xuyên chơi như tiền đạo lùi của Malaysia. Anh sẵn sàng nhận bóng trong thế quay lưng khung thành, là điểm trung chuyển để đẩy bóng sang biên. Tuyển Việt Nam sẽ lên phương án để phong tỏa tầm hoạt động của Josue quanh khu vực cấm địa và cả vị trí "nóng" tại trung tâm.

Sumareh, người đi qua "thăng, trầm" cùng HLV Tan ở 2 triều đại dẫn dắt Malaysia.

Sumareh vẫn là ngòi nổ nguy hiểm

HLV Tan triệu tập trở lại tuyển thủ nhập tịch đời đầu của bóng đá Malaysia. Ông Tan đã đúng khi Sumareh có thể suy giảm tốc độ và khả năng tranh chấp không còn mạnh mẽ như xưa, song vẫn là chân chạy cánh dám rê bóng để khởi xướng nhiều pha tấn công nguy hiểm cho Malaysia.

Sumareh có 1,6 lần rê bóng thành công/trận tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo 31 tuổi giữ nguyên cách chơi hoang dã, nặng về cảm hứng như khi anh chạm trán Việt Nam từ ASEAN Cup 2026. Sumareh có thể bùng nổ hoặc vô hại vì cách chơi này, qua đó vẫn khó lường với cánh trái của Việt Nam đang được Văn Vĩ trấn giữ.

Kuzain (giữa) đang là cảm hứng trong thế trận tấn công của Malaysia.

Wan Kuzain - ngòi nổ từ tuyến giữa của Malaysia

Wan Kuzain trở về Malaysia từ CLB Sporting Jax ở giải hạng hai Mỹ. Tiền vệ sinh năm 1998 ngồi dự bị 3 trận liên tiếp ở vòng bảng vì thể lực không tốt. Từ trận Lào, Kuzain vào sân, tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo. HLV Tan xếp Wan đá chính từ trận Philippines và tiền vệ này tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Pavithran.

Kuzain từng khoác áo đội U17 Mỹ và có nền tảng kỹ thuật cá nhân ổn. Trong hệ thống của HLV Tan, Wan sẽ đá tiền vệ lệch phải. Anh là vị trí luân chuyển bóng chủ lực từ giữa sân đến ngòi nổ Sumareh. Trong trận Philippines, Kuzain kiến tạo cho Pavithran từ cú treo bóng đột biến bằng chân trái. Các tuyển thủ Việt Nam cần để ý những tình huống tạt bóng của Kuzain hướng về cột xa cho Pavithran, đây là bài tấn công hiệu quả của Malaysia trong 2 trận gần đây.

Aguero, lá phổi tuyến giữa của Malaysia.

Ezequiel Aguero - "máy đếm nhịp" của Malaysia

Ezequiel chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo của Malaysia. Trước Philippines, Aguero thực hiện 77 đường chuyền (chuẩn xác 87%), trong đó có 12/13 pha phất bóng dài ở cự ly trên 20m tìm đến đúng điểm rơi. Cách chơi của Aguero gần giống Lê Phạm Thành Long của Việt Nam với những pha xử lý đơn giản, hiệu quả và luôn có phương án chuyền để chuyển trạng thái tấn công bất ngờ.

Malaysia tấn công mạnh nhất ở 2 biên. Aguero là "chìa khóa" mở ra các pha tấn công cho "Hổ Malay" khi anh sẵn sàng đẩy bóng sang cho Sumareh hoặc Pavithran khi nhìn ra khoảng trống. Tiền vệ của Việt Nam phải gây áp lực lên Aguero và không cho tiền vệ này rảnh chân phát động tấn công, đây là một cách để chúng ta hóa giải ý tưởng lên bóng của Malaysia.

Trong 4 trận vòng bảng, Malaysia chỉ cầm bóng lép vế trước Thái Lan (43%). Nhìn chung, từ sự cơ động của Aguero, "Hổ Malay" đang làm tốt ở khâu kiểm soát tuyến giữa. Cuộc đấu giữa Aguero và Thành Long ở 2 đầu chiến tuyến, ai mới là chân thu hồi bóng trên cơ tại bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ hấp dẫn và quyết định nhiều phần đến cục diện thế trận.

Kuzain (phải) là người hùng ghi bàn đưa Malaysia vào bán kết.

Pavithran - quân bài "trong tay áo" của HLV Tan

Pavithran là phát hiện mới nhất ở đội tuyển Malaysia. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Tan, Pavithran được trao cơ hội ra sân và tỏa sáng bằng lối chơi tốc độ, liều lĩnh đúng chất tiền vệ ở tuổi 21. Pavithran là người ghi bàn thắng quý như vàng để giúp Malaysia đánh bại Philippines và tiến vào bán kết giải đấu. Trước đó, anh đóng góp 2 pha kiến tạo.

Trong trận Philippines, Pavithran được chấm điểm cao nhất bên phía đội hình Malaysia (8 điểm). Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ 21 tuổi nằm ở 4 pha rê bóng thành công (hiệu suất 100%). Thống kê chuyên sâu từ Sofascore chỉ ra sao trẻ Malaysia rê bóng với tổng quãng đường 148,5m.

Cụ thể, Pavithran rê bóng hướng lên phía trước 14 lần. Hành lang phải của Việt Nam với Trương Tiến Anh và Bùi Hoàng Việt Anh hoặc Phạm Xuân Mạnh (trung vệ lệch phải) cần để ý những pha tăng tốc dốc bóng bất ngờ từ Pavithran. Bên cạnh đó, xu hướng chơi của Pavithran là các tình huống lẻn ra phía sau để đón quả tạt hướng về cột 2, tương tự cách anh chọc thủng lưới Philippines.

Malaysia tại ASEAN Cup 2026 là tập thể chắp vá. Phải đến các trận ở ASEAN Cup 2026, HLV Tan mới lắp ghép đội hình gồm nhiều tuyển thủ lần đầu đá cạnh nhau. Sau vòng bảng, thành tích của "Hổ Malay" vượt kỳ vọng của CĐV và giới chuyên môn nước này. Malaysia có thể ở cửa dưới Việt Nam nhưng họ có những vị trí tiềm ẩn bất ngờ.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ có phương án để nghiên cứu kỹ từng cá nhân nổi trội của Malaysia và cả lối chơi mà HLV Tan đang áp đặt, để không vào thế bất ngờ khi chơi trận lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân khách.