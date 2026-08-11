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Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 mở cổng đăng ký

Trọng Đạt

TPO - Sau những ngày hé lộ về hành trình mới, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 đã sẵn sàng chào đón những bước chân đầu tiên. 300 BIB siêu ưu đãi 'Super Early Bird' sẽ ghi dấu những runner đầu tiên điền tên vào hành trình đặc biệt diễn ra trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trên vùng đất lịch sử Điện Biên.

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Theo kế hoạch, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 31/12/2026 đến 2/1/2027, với chuỗi hoạt động đồng hành và các nội dung thi đấu chính thức được tổ chức trong những ngày đầu năm mới.

Mang chủ đề “Bản hùng ca huyền thoại - Legendary Epic Song”, giải đấu đưa cộng đồng chạy bộ đến với Điện Biên - mảnh đất gắn với một trong những chiến công vang dội nhất trong lịch sử dân tộc.

Từ những bước chân của cha ông làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những bước chân hôm nay sẽ tiếp nối hành trình trên những nẻo đường hòa bình, mang theo tinh thần chinh phục, sức trẻ và khát vọng vươn lên.

Trước khi hàng nghìn vận động viên (VĐV) bước vào cuộc đua chính thức, một cuộc đua khác sẽ bắt đầu ngay từ 9h30 sáng 11/8: cuộc đua sở hữu 300 BIB ''Super Early Bird' đầu tiên.

Đây là số lượng BIB siêu ưu đãi dành cho những VĐV đăng ký cá nhân sớm nhất thông qua hệ thống của Ban tổ chức. Hình thức đăng ký nhóm không áp dụng trong giai đoạn "Super Early Bird".

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Ban tổ chức dự kiến Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 thu hút khoảng 5.000 VĐV, bao gồm VĐV chuyên nghiệp, VĐV phong trào trong nước và người nước ngoài yêu chạy bộ.

Bốn cự ly tranh tài gồm 5km, 10km, 21km và 42km, tạo lựa chọn cho nhiều nhóm VĐV, từ những người mới bắt đầu đến các runner muốn thử thách sức bền ở marathon.

Các cung đường thi đấu được thiết kế đi qua nhiều địa danh nổi tiếng gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết hợp giữa những di tích lịch sử, không gian văn hóa đặc sắc cùng các thắng cảnh thiên nhiên tiêu biểu như hồ Pá Khoang, cánh đồng Mường Thanh và nhiều tuyến đường đẹp của tỉnh Điện Biên.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính thức, chương trình chạy đồng hành dự kiến thu hút khoảng 5.000 người, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân địa phương.

Không chỉ hướng tới một giải chạy quy mô lớn, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 còn được kỳ vọng trở thành một sự kiện du lịch thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử Điện Biên, thúc đẩy du lịch, kinh tế địa phương và đưa nơi đây trở thành điểm đến mới của cộng đồng chạy bộ trong nước, quốc tế.

Thông tin đăng ký Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026:

Hotline: 090.322.6806

Fanpage duy nhất: https://www.facebook.com/TPMDienBien

Cổng đăng ký - ActiUp: https://actiup.net/vi/event/tien-phong-marathon-dien-bien-discovery-2026?

Cổng đăng ký - Pace8VN: https://pace8.vn/su-kien/tien-phong-marathon-dien-bien-discovery-2026

Trọng Đạt
#Marathon #Điện Biên #Chạy bộ #Sự kiện thể thao #Du lịch #Vé BIB #Tiền Phong

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