Liverpool chiêu mộ thành công Ronald Araujo từ Barcelona

TPO - Nửa đỏ vùng Merseyside vừa hoàn tất các thủ tục chiêu mộ trung vệ Ronald Araujo từ Barcelona theo hợp đồng cho mượn một mùa giải. Đây là tân binh thứ hai của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Thương vụ Ronald Araujo đã được nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận trên mạng xã hội X hôm 10/8 với thông điệp "Here we go". Sau khi hai CLB chốt xong các điều khoản hôm 7/8, trung vệ người Uruguay đã di chuyển đến Merseyside để thực hiện kiểm tra y tế vào Chủ nhật (9/8). Mọi tài liệu cần thiết giữa Liverpool và Barcelona đã được hoàn tất và ký kết vào thứ Hai, chỉ còn chờ thông báo ra mắt chính thức.

Nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã xác nhận thương vụ với thông điệp "Here we go".

Động thái chuyển nhượng diễn ra vô cùng nhanh chóng sau cuộc trò chuyện giữa Hansi Flick và Araujo vào thứ Ba tuần trước. HLV trưởng của Barcelona thẳng thắn thông báo cầu thủ 27 tuổi sẽ không nằm trong kế hoạch đá chính mùa tới. Ông khuyên học trò nên tìm kiếm một bến đỗ mới nếu muốn đảm bảo thời gian ra sân thường xuyên. Vì thế, Araujo quyết định nhận lời sang Anh thi đấu.

Theo thỏa thuận, Liverpool sẽ mượn Araujo trong một mùa giải và chi trả 100% lương cho ngôi sao này. Hợp đồng đính kèm điều khoản mua đứt trị giá 55 triệu euro (tương đương 47,2 triệu bảng), nhưng đây không phải điều khoản bắt buộc. Cơ cấu này giúp đội chủ sân Anfield có trọn vẹn một mùa giải để đánh giá phong độ của trung vệ người Uruguay trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sự xuất hiện của Araujo là rất đúng lúc cho hàng thủ Liverpool trong bối cảnh HLV Andoni Iraola đối mặt với những vấn đề lực lượng ở hàng phòng ngự ngay trước mùa giải mới 2026/2. Các hậu vệ Joe Gomez, Giovanni Leoni mới dính chấn thương, trong khi Jeremy Jacquet vẫn đang trong quá trình hồi phục.

Đến với Premier League, Araujo mang theo kinh nghiệm phong phú sau hơn 200 lần ra sân cho Barcelona. Gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan từ Boston River vào năm 2018, anh trưởng thành từ đội dự bị trước khi vươn lên thành trụ cột và từng đeo băng đội trưởng Barca. Bên cạnh vị trí sở trường trung vệ, ngôi sao 27 tuổi còn có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải, mang lại thêm phương án nhân sự cho HLV Iraola.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng phản ánh sự bị động của bộ phận chuyển nhượng Liverpool. Araujo chỉ là bản hợp đồng thứ hai của đội chủ sân Anfield trong mùa hè này, sau Victor Munoz, người gia nhập CLB từ giữa tháng 6. Khoảng cách 53 ngày giữa hai thương vụ cho thấy Liverpool đang phải bổ sung nhân sự khá gấp gấp cho hàng thủ, dù vấn đề lực lượng đã sớm xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.