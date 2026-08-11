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Thể thao

Bốc thăm vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh: Chelsea và Tottenham 'dễ thở'

Nguyễn Khánh

TPO - Dù giải Ngoại hạng Anh chưa bắt đầu, sức nóng của mùa giải mới đã lan tỏa với kết quả bốc thăm vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Những lá thăm may mắn đưa cả Chelsea lẫn Tottenham Hotspur vào thế cờ thuận lợi trước các đối thủ dưới cơ.

Lễ bốc thăm vòng 2 diễn ra theo thể thức chia khu vực Bắc - Nam quen thuộc nhằm hạn chế di chuyển cho các đội bóng. Tâm điểm chú ý dồn vào sự xuất hiện của 11 đại diện Ngoại hạng Anh.

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Chelsea được tiếp đón đối thủ "mềm" là Luton Town tại vòng 2 Carabao Cup 2026/27.

Đây là nhóm các CLB không tham dự cúp châu Âu mùa này, bắt đầu tranh tài cùng những đội thắng từ vòng 1. Các đại diện Ngoại hạng Anh còn lại - những đội giành quyền chinh chiến tại cúp châu Âu - được ưu tiên vào thẳng vòng 3 để giảm tải lịch thi đấu.

Ở khu vực phía Nam, Chelsea đón nhận thử thách tương đối nhẹ nhàng khi được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge để tiếp đón Luton Town, đội bóng đang thi đấu tại League One do cựu tiền vệ Arsenal Jack Wilshere dẫn dắt. Một đại diện khác của thủ đô London là Tottenham cũng hưởng lợi khi chỉ phải gặp Charlton Athletic trên sân nhà.

Cũng tại khu vực này, Fulham của HLV Alvaro Arbeloa tiếp đón đối thủ nhẹ ký AFC Wimbledon tại Craven Cottage. Trong khi đó, Brentford của HLV Keith Andrews hứa hẹn đối mặt chuyến làm khách tiềm ẩn rủi ro tới sân St Andrew's của Birmingham City. Một cặp đấu đáng chú ý khác là cuộc đọ sức giữa Southampton và West Ham - hai CLB cùng thi đấu tại Championship.

Chuyển sang khu vực phía Bắc, Newcastle United gặp thuận lợi khi được đá trên sân nhà St James' Park trước đối thủ hạng dưới West Bromwich Albion. Trái ngược với sự dễ thở của "Chích chòe", Leeds United chạm trán Nottingham Forest trong trận "derby nội bộ" duy nhất của đại diện Ngoại hạng Anh ở vòng đấu này. Với Everton, HLV David Moyes có chuyến trở về đầy cảm xúc khi đưa quân đến làm khách trên sân của Preston - đội bóng hạng dưới nơi ông từng khởi nghiệp cầm quân.

Tất cả các trận đấu thuộc vòng 2 Carabao Cup 2026/27 sẽ đồng loạt diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 24/8. Nhóm đại diện còn lại của Ngoại hạng Anh dự cúp châu Âu sẽ xuất hiện ở vòng 3, dự kiến chia làm hai đợt vào tuần bắt đầu từ ngày 7/9 và 14/9, trong đó các CLB đá Champions League tranh tài ở đợt sau.

Các cặp đấu có sự góp mặt của những đội Ngoại hạng Anh

Khu vực phía Bắc

  • Stoke City vs Hull City
  • Newcastle vs West Brom
  • Nottingham vs Leeds
  • Preston North End vs Everton
  • Bradford City vs Burnley

Khu vực phía Nam

  • Ipswich Town vs Leicester City
  • Southampton vs West Ham
  • Fulham vs AFC Wimbledon
  • Plymouth Argyle / Exeter City vs Coventry
  • Chelsea vs Luton Town
  • Tottenham vs Charlton Athletic
Nguyễn Khánh
#Cúp Liên đoàn Anh #Chelsea #Tottenham #bốc thăm #Premier League #đội bóng

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