Nhận định Adelaide United vs CAHN, 16h30 ngày 11/8: Khó khăn chồng chất

TPO - Nhận định bóng đá Adelaide vs CAHN, play-off tranh vé dự AFC Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN mang đến Australia lực lượng chắp vá vì nhiều trụ cột đang bận dự ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Alexander Polking liệu có làm nên chuyện?

Adelaide trong trận ra sân gần nhất ngày 30/7.

Nhận định trước trận Adelaide United vs CAHN

Thầy trò HLV Polking khởi đầu mùa giải mới bằng trận đấu định đoạt với đại diện giải VĐQG Australia (A-League Men). Nếu thắng, CAHN góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League. Còn khi thất bại, đại diện của V.League xuống chơi ở AFC Champions League 2.

CAHN gặp khó khi phải chơi trên sân của đội á quân A-League. Bản lĩnh, kinh nghiệm và chất lượng đội hình của Adelaide United vượt trội CAHN, đó là điều hiển nhiên. Do đó, thầy trò HLV Polking vào trận trong tâm thế "vượt ngưỡng", chiến hết mình để kỳ vọng vào kết quả tốt.

Đại diện của V.League gặp khó vì không có lực lượng mạnh nhất. Các trụ cột của CAHN như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc đang bận cùng đội tuyển chinh chiến ở ASEAN Cup 2026. CAHN được an ủi phần nào khi thủ môn Filip Nguyễn và hậu vệ Jason Quang Vinh quyết định ở lại CLB để chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự AFC Champions League.

Sự góp mặt của Filip Nguyễn và Quang Vinh giúp hàng thủ CAHN đảm bảo chất lượng để vận hành theo ý HLV Polking. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, khi Đình Bắc và Quang Hải không góp mặt, hỏa lực của CAHN sẽ ảnh hưởng nhiều phần.

Thầy trò HLV Polking nhập cuộc trong tâm thế là đội chiếu dưới và sẽ thoải mái tinh thần. Đây là cơ sở để CAHN chờ đợi vào trận đấu gây bất ngờ trước đại diện Australia. Nếu chúng ta thất bại, cũng chẳng là điều bất ngờ khi Adelaide United chơi trên sân nhà và họ có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này.

"Tôi nghĩ Adelaide United sẽ chịu áp lực lớn hơn vì chơi trước cổ động viên nhà và mạnh hơn chúng tôi. CAHN đã chuẩn bị sẵn sàng để thắng và tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam", HLV Polking phát biểu trước trận.

Thông tin lực lượng Adelaide United vs CAHN

Đại diện của V.League chỉ mang sang Australia 21 cầu thủ. Đây là trận đấu đầu tiên của CAHN kể từ khi kết thúc mùa giải 2025/26, do đó thầy trò HLV Polking phải nỗ lực nhiều để sẵn sàng thể lực và có điểm rơi phong độ tốt.

Tiền vệ Stefan Mauk là vị trí được kỳ vọng nhiều của CAHN ở trận này. Trước khi khoác áo CAHN, Mauk từng thi đấu cho chính Adelaide United. Sự am hiểu của Mauk về bóng đá Australia nói chung và bản sắc của Adelaide nói riêng sẽ giúp ích nhiều cho HLV Polking.