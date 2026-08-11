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Tổng thống Trump lên tiếng trước làn sóng đòi phế truất chủ tịch FIFA

Hương Ly

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ mắc sai lầm tệ hại nếu tìm cách phế truất Chủ tịch Gianni Infantino.

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"FIFA sẽ mắc sai lầm tồi tệ nếu xem xét việc thay thế Chủ tịch Gianni Infantino, vì bất kỳ lý do gì. Infantino thật tuyệt. Cậu ấy vừa chủ trì tổ chức kỳ World Cup thành công nhất từ trước đến nay, đạt doanh thu gấp 4 lần so với các kỳ trước", Independent dẫn lời Tổng thống Trump.

Người đứng đầu Nhà trắng Mỹ tuyên bố: "Nếu Infantino rời đi, FIFA không bao giờ thành công hay kiếm về doanh thu khổng lồ như vậy".

Ông Trump lên tiếng giữa bê bối làm rung chuyển giới bóng đá của Chủ tịch Infantino và FIFA. Theo đó, ông Infantino đề xuất dự án "cổ phần hóa" World Cup, bán 21% cổ phần cho một đơn vị tư nhân. Người đứng đầu FIFA lý giải đây là chiến lược phải làm ngay để huy động hơn 4 tỷ USD cho quỹ phát triển bóng đá toàn cầu.

Tuy nhiên, đề xuất của Chủ tịch Infantino nhanh chóng bị phản bác. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) triệu tập cuộc họp khẩn 55 thành viên để đồng lòng tẩy chay FIFA và tẩy chay World Cup nếu đề án "cổ phần hóa" được thông qua.

Infantino đã xin lỗi về đề xuất thành lập quỹ đầu tư FIFA Forward Enterprise (FFE). Động thái của chủ tịch FIFA được cho để xoa dịu chỉ trích từ các Liên đoàn thành viên và cổ động viên trong làng túc cầu. Nhưng mới đây, một bức thư ngỏ do người đứng đầu UEFA, AFC và CONCACAF cùng ký tên đã trình lên FIFA, hối thúc tiến hành cuộc kiểm tra độc lập đối với kế hoạch của Infantino.

Bức thư đang gây xôn xao làng bóng đá có đoạn: "Vị trí lãnh đạo trong bóng đá không phải là tài sản riêng của cá nhân. Đó không phải là việc nắm giữ hay đòi hỏi quyền lực, mà là trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng bóng đá, những người đã trao gửi niềm tin. Khi niềm tin bị phản bội bởi sự dối trá, khi một cá nhân đặt cái tôi của mình lên trên tập thể đã trao cho họ quyền lực, thì họ đã từ bỏ chính trách nhiệm đó".

Trở lại câu chuyện của Tổng thống Trump và chủ tịch FIFA Infantino, cả 2 được cho thân thiết từ khi World Cup 2026 đăng cai ở Mỹ. Trước đó, ông Trump tác động để FIFA xóa thẻ tạm thời cho Balogun, đưa tiền đạo này ra sân ở trận kế tiếp dù vừa nhận thẻ đỏ. UEFA gọi quyết định xóa thẻ của FIFA là phản bóng đá.

Ông Trump luôn khen ngợi Infantino sáng suốt, điều hành thành công World Cup 2026 để mang về doanh thu cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, UEFA, các chuyên gia bóng đá và CĐV lại nhận định cá nhân Chủ tịch Infantino và FIFA chỉ tập trung vắt kiệt doanh thu, không mang đến giá trị truyền thống của bóng đá.

Một trong những tranh cãi bùng nổ tại World Cup 2026 là FIFA cho dừng 3 phút mỗi hiệp để cầu thủ tiếp nước. Sau đó là quyết định tổ chức halftime show (mini concert) ở quãng nghỉ giữa hiệp tại chung kết World Cup 2026. Điều chỉnh của FIFA khiến các cầu thủ bị gián đoạn trận đấu, đổi lại đơn vị khai thác truyền hình có thêm cơ hội để lồng ghép quảng cáo.

Hương Ly
#FIFA #Gianni Infantino #World Cup #bóng đá #bê bối #Trump #cổ phần hóa #chủ tịch fifa #chủ tịch infatino #trump vs infantino

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