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Thể thao

Thái Lan phải giảm giá vé để kéo NHM đến xem bán kết ASEAN Cup: 'Vì tình yêu giảm sút hay vì kinh tế sa sút?'

Đặng Lai

TPO - Bóng đá Thái Lan đang chứng kiến sự hời hợt từ NHM khi các trận sân nhà của họ ở ASEAN Cup 2026 đón rất ít khán giả. Điều này khiến Madam Pang phải can thiệp để giảm giá vé xem trận bán kết với Singapore. Nhưng liệu điều đó sẽ giải quyết vấn đề?

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Sân quốc gia vắng lặng

Trong bài viết mới đây, tờ Inn News đã phản ánh hiện trạng: “Bầu không khí trên các khán đài của sân vận động quốc gia Rajamangala tại ASEAN Cup 2026 đang dấy lên nghi ngại lớn về sức hút của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Dù Voi chiến vẫn bước vào giải đấu với vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, song số lượng người hâm mộ trực tiếp đến sân lại sụt giảm nghiêm trọng.

Thống kê ở vòng bảng đã phản ánh rõ nét thực trạng này. Trong trận mở màn gặp Malaysia vào ngày 1/8, sân Rajamangala chỉ đón 16.037 khán giả. Đến trận gặp Myanmar vào ngày 8/8, con số này tiếp tục tụt xuống còn 13.026 người, dù đã tính cả một lượng đáng kể cổ động viên đội khách. Điều đó có nghĩa sân bóng hoành tráng của Voi chiến chỉ được lấp đầy khoảng 1/5 sức chứa.

Việc lượng khán giả sụt giảm hàng ngàn người chỉ trong vòng một tuần là tín hiệu báo động. Bởi trước đây, các trận đấu của tuyển Thái Lan tại chảo lửa Rajamangala ở đấu trường Đông Nam Á luôn tạo nên cơn sốt vé và không khí cuồng nhiệt”.

Để cứu vãn tình hình trước trận bán kết lượt về gặp Singapore vào ngày 18/8 chủ tịch Madame Pang của LĐBĐ Thái Lan đã can thiệp. Bà phối hợp với ban tổ chức quyết định giảm đồng loạt 100 baht (khoảng 70.000 VNĐ) cho tất cả các hạng vé. Mức giá mới dao động từ 200 đến 500 baht (khoảng 140.000 - 350.000 VNĐ), thay vì 300 - 600 baht như ở vòng bảng. Đây được coi là nỗ lực nhằm chia sẻ gánh nặng tài chính với người hâm mộ và thắp lại ngọn lửa cổ vũ trong trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết.

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Các trận đấu vòng bảng của tuyển Thái Lan chứng kiến rất ít NHM tới sân

Mức giá này là rất mềm nếu so với phía Việt Nam khi hạng đấu cao nhất xem trận Việt Nam vs Malaysia lên tới 1.000.000 đồng/vé, còn thấp nhất cũng đạt 500.000 đồng, con số gấp nhiều lần giá vé ở Rajamangala.

Tình yêu suy giảm hay túi tiền cạn kiệt?

Madam Pang đã nhận những lời phàn nàn rằng giá vé quá cao so với thu nhập bình quân của người dân lao động. Vì vậy, bà phải nhanh chóng can thiệp bằng cách điều chỉnh giảm giá vé nhằm kéo khán giả trở lại sân.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định giá vé không phải là nguyên nhân duy nhất khiến khán đài vắng bóng người. Tờ Inn News viết: “Tình hình kinh tế trầm lắng khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu. Một buổi đi xem bóng đá không đơn thuần là tiền vé mà còn kèm theo chi phí di chuyển, ăn uống; đối với các gia đình đi đông người, tổng chi phí có thể lên tới hàng nghìn baht.

Bên cạnh đó, việc các trận đấu được phát sóng trên nền tảng trả phí TrueVisions Now thay vì truyền hình quảng bá miễn phí như trước cũng tác động đến thói quen theo dõi của công chúng”.

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Tuy nhiên, chi tiết tài chính có lẽ cũng không quan trọng bằng quan điểm về giải đấu của NHM xứ chùa vàng. Vì họ đang hướng ra những sân chơi lớn hơn nên không còn quá đam mê với ASEAN Cup 2026 như trước.

“Đấu trường khu vực từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với người hâm mộ Thái Lan. Do đó nó không còn tạo ra sự háo hức hay cảm giác "phải đến sân bằng mọi giá" như các trận đấu ở cấp độ châu lục hay vòng loại World Cup.

Trận bán kết ngày 18/8 tới sẽ là thước đo chính xác cho tình cảm của người hâm mộ. Nếu sân Rajamangala lấp đầy trở lại, đó là tín hiệu cho thấy yếu tố tài chính đã được giải quyết. Ngược lại, nếu khán đài vẫn lạnh lẽo với những khoảng trống, bóng đá Thái Lan sẽ phải đối mặt với một bài toán sâu xa hơn: Làm thế nào để khơi dậy lòng tự hào và khát khao đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong lòng khán giả?”, Inn News kết luận.

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Đặng Lai
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