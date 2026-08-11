Vì sao Huỳnh Như không được triệu tập dự ASIAD 2026?

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng quá trình chuyển giao thế hệ là điều tất yếu với tuyển nữ Việt Nam. Dù đánh giá Huỳnh Như là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử, ông vẫn lựa chọn hướng tới những nhân tố trẻ hơn tại ASIAD 2026.

Trong buổi tập ngày 11/8 của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Huỳnh Như là cầu thủ đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam, có thể xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ phong độ của Huỳnh Như từ Cúp Quốc gia hồi tháng 5 đến giải Vô địch Quốc gia trong tháng 6 và 7. Mùa này, Huỳnh Như vẫn thi đấu cho CLB TP.HCM nhưng phong độ chưa thực sự ổn định. Bên cạnh đó, cô ấy sinh năm 1991 và hiện đã 35 tuổi”.

Theo nhà cầm quân của tuyển nữ Việt Nam, việc làm mới lực lượng là yêu cầu cần thiết trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị bước vào sân chơi có trình độ chuyên môn cao như ASIAD.

HLV Hoàng Văn Phúc dẫn chứng nhiều trụ cột từng giữ vai trò quan trọng trong đội tuyển như tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung hay trung vệ Chương Thị Kiều đã hoặc đang dần rời sân chơi đỉnh cao. Ban huấn luyện vì thế đã trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ với kỳ vọng họ có thể từng bước kế thừa các đàn chị.

Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá Nhật Bản vượt trội về trình độ, trong khi Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan là những đối thủ tuyển nữ Việt Nam cần tập trung tối đa nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp.

"Trình độ bóng đá nữ châu Á rất cao, đặc biệt Nhật Bản ở một đẳng cấp khác. Thái Lan có trình độ tương đồng với chúng ta, trong khi các đội mạnh khác của châu lục cũng có chất lượng rất cao. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là từng bước xây dựng lực lượng và thực hiện quá trình chuyển giao thế hệ”, ông Phúc nói.

Song song với quá trình trẻ hóa lực lượng, ban huấn luyện cũng hướng tới xây dựng lối chơi linh hoạt hơn cho đội tuyển.

“Có thời điểm chúng ta sẽ pressing, có lúc kiểm soát bóng và cũng có thời điểm phải phòng ngự phản công. Khi có bóng, đội có thể chủ động kiểm soát, tổ chức tấn công. Nhưng khi mất bóng, việc phòng ngự phải bắt đầu ngay từ các tiền đạo”, ông Phúc phân tích.

Điều khiến HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng là khả năng thích nghi của nhóm cầu thủ trẻ trong những buổi tập gần đây.

“Các nhân tố trẻ tiếp thu tương đối nhanh, tinh thần của toàn đội cũng rất tốt. Tôi hy vọng từ nay đến hết tháng, các cầu thủ sẽ tiếp thu tốt những yêu cầu chuyên môn, hoàn thiện những điều ban huấn luyện đang điều chỉnh và có màn trình diễn khả quan tại ASIAD”, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nữ sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9. Ở trận ra quân ngày 14/9, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc), trước khi lần lượt đối đầu chủ nhà Nhật Bản vào ngày 17/9 và Thái Lan vào ngày 21/9.