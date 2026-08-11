CAHN đánh bại ông lớn Australia, làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

CAHN đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là đội đầu tiên vượt qua trận play-off và đặt chân đến AFC Champions League Elite (giải đấu số 1 cho các CLB khu vực châu Á). Thầy trò HLV Alexander Polking phải chạm trán với Adelaide United, đội Á quân giải Australia, trên sân khách. CAHN thiếu vắng một loạt trụ cột vì bận phục vụ ở đội tuyển như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải.

Dù vậy, lối chơi phòng ngự chặt chẽ giúp CAHN vượt qua áp lực trên đất khách, đồng thời ghi 2 bàn để thắng thuyết phục trước Adelaide United.

CAHN ra sân với đội hình 6 ngoại binh, gồm Mauk, Henen, Sabater, Putros, Alan, và Koko. Thầy trò HLV Polking nhập cuộc tự tin ngay đầu hiệp một. Tuy nhiên, Adelaide United mới là đội sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút 10 khi Gallego thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 41. Từ đường chuyền vượt tuyến của Koko, David Henen bứt tốc vượt qua hàng thủ đối phương rồi dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số 1-0 cho CAHN. Các cầu thủ chủ nhà đã choáng váng khi bị CAHN chọc thủng lưới, ở trong thế trận mà họ nắm quyền chủ động.

Chiến thắng quả cảm của CAHN.

Sang hiệp 2, Adelaide United dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng thầy trò huấn luyện viên Polking đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ phản công. Phút 64, xuất phát từ một tình huống thoát pressing và chuyển trạng thái nhanh, Henen đi bóng bên hành lang cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác để Koko dứt điểm một chạm, nâng tỉ số lên 2-0.

Những phút còn lại của trận đấu, Adelaide United tỏ ra bế tắc trước hàng thủ thi đấu tập trung của đại diện V.League. Chung cuộc, Công an Hà Nội xuất sắc giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Adelaide United. Thầy trò HLV Polking ăn mừng đầy cảm xúc trong khi các cầu thủ Adelaide United thất vọng tràn trề.

Kể từ mùa giải 2024/25, giải đấu cấp cao nhất dành cho các CLB châu Á chính thức đổi tên thành AFC Champions League Elite. Với những điều chỉnh trong BXH giải vô địch quốc gia của AFC, bóng đá Việt Nam giành được suất tham dự trận play-off. Thầy trò HLV Polking đã vượt qua thử thách này để chính thức góp mặt tại AFC Champions League Elite, làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.