Nguyễn Quang Hải: ‘Người khổng lồ’ cao 1,68m của bóng đá Việt Nam

TPO - Chỉ cao 1,68m, Nguyễn Quang Hải đã vượt qua giới hạn thể hình để trở thành một trong những cầu thủ tiêu biểu nhất thế hệ của mình. Ở tuổi 29, anh tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ở tuổi 29, Quang Hải đang mang trên tay tấm băng đội trưởng tuyển Việt Nam và hướng tới một mục tiêu đặc biệt: cùng đội tuyển bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Trước mắt anh và các đồng đội là hai trận bán kết với Malaysia, bắt đầu bằng chuyến làm khách tại Kuala Lumpur cuối tuần này.

Hành trình bóng đá của Quang Hải bắt đầu từ rất sớm. Anh rời gia đình năm 9 tuổi để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Thua thiệt về thể hình so với nhiều bạn đồng trang lứa, nhưng Hải sớm tạo khác biệt bằng tư duy chơi bóng, kỹ thuật và cái chân trái đặc biệt.

Tuổi thơ của Quang Hải gắn với sân bóng nằm ngay đối diện nhà. Chỉ cần có bóng, cậu bé Hải có thể chơi hàng giờ dưới nắng, thường xuyên nài nỉ những anh lớn tuổi hơn cho tham gia.

Cha mẹ Quang Hải phải làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Điều họ dành cho cậu con trai út không chỉ là cơ hội theo đuổi bóng đá, mà còn là những bài học về cách sống trước khi đưa ra quyết định khó khăn: để con rời nhà, gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội.

“Tôi may mắn vì ngay trước nhà có một sân bóng. Nếu không chơi bóng đá, có lẽ tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khác”, Quang Hải nhớ lại.

“Ngày ấy, bất kể trời nóng hay nắng thế nào, chỉ cần có một quả bóng là tôi và các bạn sẽ chơi cùng nhau. Phần lớn chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình bình thường và chơi bóng vì niềm đam mê. Từ nhỏ, bố mẹ luôn dạy tôi phải trưởng thành thành một người tốt và có ích cho xã hội”.

Từ những sân bóng tuổi thơ ở Đông Anh, Quang Hải tiến bộ nhanh chóng trong hệ thống đào tạo trẻ. Anh liên tục góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia trước khi thực sự bước ra ánh sáng tại VCK U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc.

Đó là giải đấu tạo nên một trong những thế hệ đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam. Quang Hải ghi 5 bàn, góp công lớn giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên vào chung kết một giải đấu cấp châu lục. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến trong trận chung kết với Uzbekistan tại Thường Châu.

Giữa mặt sân phủ trắng tuyết, khi Việt Nam đang bị dẫn 0-1, Quang Hải thực hiện cú đá phạt bằng chân trái đưa bóng vượt hàng rào rồi găm vào góc cao khung thành. Bàn thắng được người hâm mộ gọi bằng cái tên đầy hình ảnh: “Cầu vồng trong tuyết”.

U23 Việt Nam cuối cùng thua 1-2 sau hiệp phụ, nhưng giải đấu ấy đã đưa Quang Hải trở thành một trong những ngôi sao được chú ý nhất của bóng đá Việt Nam.

Cuối năm 2018, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục khẳng định vị thế tại ASEAN Cup. Việt Nam đánh bại Malaysia sau hai lượt trận chung kết để lần thứ hai lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Quang Hải được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, chính anh thực hiện đường chuyền để Nguyễn Anh Đức ghi bàn duy nhất, giúp Việt Nam hoàn tất hành trình đăng quang.

Những năm sau đó, Quang Hải tiếp tục tích lũy danh hiệu ở cả đội tuyển lẫn CLB. Nhưng bên cạnh những chiếc cúp, có những giá trị anh luôn đặt ở vị trí đặc biệt: gia đình và những người đã dìu dắt mình từ thuở ban đầu.

Một trong số đó là cố HLV Vũ Minh Hoàng, người thầy đầu tiên của Quang Hải ở bóng đá trẻ và cũng được anh xem như người cha thứ hai.

“Đó là người thầy quá cố của tôi, đồng thời cũng là bố nuôi của tôi. Ông dẫn dắt tôi từ những ngày đầu tiên, thay bố mẹ chăm sóc và giúp tôi trưởng thành. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn đến thăm gia đình thầy để giữ sự gắn bó và tiếp tục hỗ trợ chăm sóc các con của thầy”, Quang Hải chia sẻ.

Sự biết ơn ấy phần nào lý giải tính cách của Quang Hải trong suốt sự nghiệp. Anh hiếm khi nói quá nhiều về bản thân, nhưng luôn nhắc đến gia đình, đồng đội và những người đã góp phần tạo nên hành trình của mình.

Giờ đây, Quang Hải chuẩn bị cùng tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Đối thủ một lần nữa là Malaysia, đội bóng gắn với nhiều ký ức đẹp trong sự nghiệp của tiền vệ quê Đông Anh. Quang Hải chưa từng thua Malaysia ở cấp đội tuyển quốc gia, với 8 trận thắng, 1 hòa và ghi 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều giải đấu lớn, Quang Hải hiểu rằng lịch sử đối đầu không đảm bảo bất cứ điều gì khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

“Chắc chắn ở mỗi trận đấu, trước mỗi đối thủ, ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ đều phải duy trì sự tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt nhất để hướng tới kết quả tốt nhất”, Quang Hải nói. “Không có đối thủ nào dễ chơi và thi đấu trên sân khách luôn rất khó khăn”.

Với Quang Hải, mỗi lần khoác áo đội tuyển vẫn là một niềm tự hào, dù anh đã trải qua nhiều năm chinh chiến và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Việt Nam.

“Được tham dự giải đấu là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi cũng như tất cả các đồng đội. Chúng tôi bước vào giải với quyết tâm cao nhất, sự tập trung cao nhất và khát khao đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển, đồng thời một lần nữa mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, anh chia sẻ.

Sau những chức vô địch Đông Nam Á, những trận đấu tại Asian Cup hay vòng loại World Cup, tham vọng của Quang Hải không dừng ở những danh hiệu trong khu vực. Anh muốn cùng tuyển Việt Nam tiến xa hơn, tạo ra những cột mốc mới trên đấu trường châu lục.

“Với tôi, mỗi ngày thức dậy, được bước ra sân tập, được cùng đồng đội chinh phục các danh hiệu và những vị trí cao hơn, đó chính là động lực khiến tôi không bao giờ bỏ cuộc và không ngừng tiến bộ”, Quang Hải nói. “Chúng tôi hy vọng có thể mang thêm nhiều danh hiệu về cho đội tuyển Việt Nam và xa hơn nữa, đạt được những vị trí cao hơn trên những sân khấu lớn hơn”.

Từ cậu bé 9 tuổi rời Đông Anh bước vào lò đào tạo bóng đá, Quang Hải đã đi qua gần hai thập kỷ với đủ vinh quang, thất bại và thử thách. Trước Malaysia, người đội trưởng nhỏ bé ấy lại đứng trước một hành trình mới, với mục tiêu đưa tuyển Việt Nam tiến thêm một bước trên con đường bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.