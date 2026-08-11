HLV Phan Thanh Hùng và cuộc đời tận hiến vì bóng đá Việt Nam

TPO - Bóng đá Việt Nam vừa nhận một tin buồn khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi ở tuổi 66, khép lại một cuộc đời tận hiến cho tình yêu sân cỏ. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn lao trên băng ghế chỉ đạo, mang đến niềm tiếc thương trong trái tim người hâm mộ, các thế hệ cầu thủ nước nhà.

Xuyên suốt chặng đường sự nghiệp vinh quang nhưng cũng đầy thăng trầm, ông Hùng luôn được nhớ đến như một "kiến trúc sư" tài ba, một người thầy tận tụy, một người đàn ông với nhân cách cao đẹp. Từ vinh quang cùng ĐTQG cho đến việc xây dựng nên những thế lực hùng mạnh ở cấp CLB, di sản mà chiến lược gia quê ở Đà Nẵng này để lại là một cuốn sử hào hùng của bóng đá Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Trước khi trở thành một nhà cầm quân thành danh ở cấp độ CLB, HLV Phan Thanh Hùng đã sớm khẳng định tài năng và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong màu áo các ĐTQG cũng như công tác đào tạo trẻ. Người hâm mộ bóng đá nước nhà chắc chắn không thể quên chiến tích lịch sử vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam. Và ở đó, ông đóng một vai trò thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng.

Trong vai trò trợ lý, ông là cánh tay phải đắc lực của HLV trưởng Henrique Calisto, là cầu nối tuyệt vời giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, kiên cường để lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á.

Tiếp đà thăng hoa, tài năng thao lược của ông thực sự nở rộ vào năm 2009 khi vị HLV này trực tiếp dẫn dắt đội bóng trẻ quê hương U21 Đà Nẵng xuất sắc giành chức vô địch giải U21 báo Thanh Niên. Đây chức vô địch thứ 2 giải U21 báo Thanh Niên của ông sau lần đăng quang năm 2008.

2 danh hiệu liên tiếp là minh chứng rõ nét cho khả năng "đãi cát tìm vàng" và sự mát tay của vị HLV sinh năm 1960 trong việc phát triển các mầm non tương lai của bóng đá nước nhà.

Trợ lý HLV Phan Thanh Hùng có công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2008 của Việt Nam

Cũng trong năm bản lề 2009 ấy, ông tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games diễn ra trên đất Lào. Dù đội tuyển để lại nhiều tiếc nuối khi giành tấm huy chương bạc chung cuộc, nhưng những đóng góp về mặt chuyên môn và chiến thuật của ông trong vai trò trợ lý vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Nhắc đến tên tuổi của Phan Thanh Hùng, chắc chắn phải nhắc đến giai đoạn rực rỡ và thành công bậc nhất cùng Hà Nội T&T. Kể từ khi đảm nhận vị trí HLV trưởng, ông chính là người đã đặt nền móng và định hình triết lý bóng đá kiểm soát, ban bật nhỏ đẹp mắt.

Lối chơi quyến rũ, khoa học và đầy hiệu quả ấy đã nhanh chóng trở thành thương hiệu không thể nhầm lẫn của đội bóng Thủ đô. Dưới triều đại của ông, Hà Nội T&T thực sự trở thành một cỗ máy chiến thắng và là một thế lực không thể xô đổ tại giải đấu khắc nghiệt nhất Việt Nam.

Ngay trong năm 2010, ông đã đưa đội bóng bước lên bục cao nhất để giành chức vô địch V.League, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội ấn tượng khi tiếp tục nâng cao chiếc cúp vô địch Siêu Cúp Việt Nam cùng năm. Sự vĩ đại của ông không chỉ nằm ở những khoảnh khắc đăng quang mà còn ở khả năng duy trì đẳng cấp đỉnh cao trong một thời gian dài.

Dưới sự lèo lái của ông, đội bóng luôn nằm trong top tranh chấp ngôi vương với ba lần giành vị trí á quân V.League vào các năm 2011, 2012 và 2014. Xen giữa những nốt thăng trầm đó là chức vô địch V.League 2013 đầy thuyết phục, một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn của Hà Nội T&T. Quãng thời gian bám trụ trên đỉnh cao của bóng đá nội đã chứng minh nhãn quan chiến thuật và khả năng quản trị con người xuất sắc của vị chiến lược gia tài ba này.

Trong thế giới bóng đá, thành công và thất bại luôn song hành, và sự nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng cũng có những khoảng lặng đầy thử thách. Tuy nhiên, chính cách ông đối diện với sóng gió lại càng khiến người ta thêm phần kính trọng.

HLV Phan Thanh Hùng đóng góp nhiều vào sự phát triển của bóng đá Đà Nẵng cũng như Việt Nam

Năm 2012, với những thành tựu vang dội tại đấu trường quốc nội, ông được tín nhiệm giao phó chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Việt Nam. Đáng tiếc, tại kỳ AFF Cup 2012, đội tuyển đã thi đấu không thành công như mong đợi. Thay vì trốn tránh trách nhiệm, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra một quyết định đầy dũng khí: chính thức từ chức HLV trưởng ngay sau khi giải đấu khép lại.

Lời chia tay ấy thể hiện lòng tự trọng nghề nghiệp sâu sắc, tinh thần dám nhận trách nhiệm. Hành động dứt khoát đó đã để lại một hình ảnh rất đẹp, tạo nên một chuẩn mực về văn hóa ứng xử trong giới thể thao Việt Nam lúc bấy giờ.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi để tĩnh tâm, niềm đam mê cháy bỏng với sân cỏ lại một lần nữa thôi thúc ông trở lại cabin huấn luyện. Đầu năm 2016, HLV Phan Thanh Hùng quyết định đón nhận một thử thách mới khi chuyển về làm HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh. Vùng đất Mỏ vốn nổi tiếng với truyền thống yêu bóng đá cuồng nhiệt, và sự điềm đạm, mưu lược của ông chính là mảnh ghép hoàn hảo để thắp sáng thêm ngọn lửa đam mê trên chảo lửa Cẩm Phả.

Không mất quá nhiều thời gian để ông chứng minh tài năng của mình. Ngay khi kết thúc mùa giải 2016, ông đã cùng đội bóng đất Mỏ xuất sắc lập nên kỳ tích khi đoạt cả chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Những danh hiệu lịch sử này đã mang lại niềm tự hào cho người dân nơi đây.

Than Quảng Ninh trở thành một tập thể gắn kết và luôn là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ ông lớn nào. Đỉnh điểm của sự thăng hoa chiến thuật là vào năm 2019, khi HLV Phan Thanh Hùng và các học trò đã tạo nên một trận cầu rực lửa, đánh bại chính đội bóng cũ hùng mạnh Hà Nội FC với tỉ số thuyết phục 4-2, qua đó đứng thứ 3 chung cuộc của tại giải.

Đó thêm là một lời khẳng định đanh thép về năng lực chuyên môn không thể mai một của một nhà cầm quân lão luyện. Dù ở bất kỳ môi trường nào, với nguồn lực ra sao, ông vẫn luôn biết cách thổi hồn vào lối chơi và biến đội bóng của mình thành một tập thể đáng gờm.

Hành trình 66 năm cuộc đời với phần lớn thời gian dành trọn cho bóng đá của HLV Phan Thanh Hùng đã khép lại. Nhưng những cống hiến to lớn, triết lý bóng đá tận hiến và nhân cách cao đẹp của ông sẽ mãi mãi là một di sản bất tử, in đậm trong tâm trí của những người yêu bóng đá Việt Nam.

Xin được nghiêng mình trước một người thầy lớn của thể thao nước nhà!