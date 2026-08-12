Giải bóng đá U9 Toàn quốc 2026: Xuất hiện bảng đấu 'tử thần'

Ngày 11/8, tại Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế (IEC Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2026.

Những lá thăm đã đưa 4 đội bóng gồm: Tiến Đạt Ngọc Hùng, T&T Nghệ An, Việt Hùng Thanh Hóa và HVL Sơn La rơi vào cùng bảng F. Đây được xem là bảng đấu "tử thần" của mùa giải năm nay.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng xác định được 6 bảng đấu còn lại. Đội chủ nhà IEC Quảng Ngãi nằm ở bảng A cùng Thanh niên TP.HCM, CLB Hà Nội và Văn Tâm Đồng Nai.

Bảng B có sự góp mặt của LPBank HAGL, LĐBĐ Tuyên Quang, CAHN và Nam Việt. Bảng C hội tụ 4 đại diện: LĐBĐ TP.HCM, H.Y.S Hà Nội, Tuyên Quang và SLNA.

Bảng D gồm các đội: Phú Thọ, KN Đồng Nai, Công an TP.HCM và Lào Cai. Bảng E là cuộc tranh tài giữa GB Hải Phòng, Luxury Hạ Long, VES TP.HCM và LĐBĐ Lâm Đồng. Trong khi đó, bảng G gồm: LĐBĐ Hà Nội, SV Gia Lai, Thuận An TP.HCM và Quảng Ngãi.

Giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2026 áp dụng luật thi đấu 2 phút đếm ngược khi bóng lăn trong hiệp 2.

Hôm nay (12/8), giải đấu sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi (số 230 Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi). Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 14h00, ngay sau đó là trận mở màn giữa chủ nhà IEC Quảng Ngãi và Thanh niên TP.HCM lúc 14h30.

Giải bóng đá U9 Toàn quốc Toyota Cup 2026 là giải đấu dành cho lứa tuổi nhỏ nhất thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự góp mặt của 28 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.