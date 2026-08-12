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Thể thao

Tottenham đàm phán mua Balogun, tiền đạo từng được FIFA 'gỡ án' thẻ đỏ

Nguyễn Khánh

TPO - Tottenham đang đàm phán với Monaco để chiêu mộ Folarin Balogun, tiền đạo đội tuyển Mỹ từng gây tranh cãi tại World Cup 2026 khi được FIFA đình chỉ án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Bosnia & Herzegovina.

Theo L’Équipe, Tottenham đã bắt đầu tiếp xúc với Monaco trong những giờ gần đây và đặt nền móng cho một thương vụ có giá trị khoảng 60 triệu euro (khoảng 51 triệu bảng) dành cho Balogun. Động thái này cho thấy HLV Roberto De Zerbi đang đẩy nhanh kế hoạch bổ sung một trung phong mới cho hàng công.

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Balogun đã ghi 3 bàn ở World Cup 2026, nhưng điều anh được nhớ đến nhiều hơn lại là vụ gỡ thẻ đỏ gây tranh cãi.

Balogun không phải cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Tiền đạo 25 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal, trước khi chuyển sang Monaco với giá 35 triệu bảng cách đây ba năm. Trong 91 trận khoác áo đội bóng Ligue 1, anh ghi 31 bàn.

Màn trình diễn của Balogun tại World Cup 2026 cũng giúp anh thu hút thêm sự chú ý. Tiền đạo người Mỹ ghi 3 bàn trong 4 trận trước khi đội chủ nhà dừng bước ở vòng 1/8 vì để thua Bỉ 1-4.

Tuy nhiên, hành trình World Cup của Balogun còn được nhắc đến bởi một trong những quyết định gây tranh cãi nhất giải đấu. Trong trận thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau tình huống giẫm vào mắt cá chân Tarik Muharemovic. Quyết định này ban đầu khiến Balogun bị treo giò và không được thi đấu ở trận gặp Bỉ.

Hai ngày trước trận đấu, FIFA xác nhận đình chỉ việc thi hành án treo giò một trận đối với Balogun trong thời gian thử thách một năm, qua đó cho phép anh ra sân trước Bỉ. Quyết định này gây tranh cãi lớn, nhất là khi sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch FIFA về trường hợp của Balogun.

Sau World Cup, Balogun trở thành một trong những mục tiêu được Tottenham nhắm đến trong kế hoạch tăng cường hàng công. Spurs đã chi hơn 230 triệu bảng cho các vị trí ở hàng phòng ngự và tuyến giữa trong mùa hè, nhưng hiện chuyển trọng tâm sang khu vực tấn công.

Nhu cầu tìm một tiền đạo mới càng trở nên cấp thiết sau khi Dominic Solanke gặp vấn đề ở mắt cá chân và phải vắng mặt trong trận giao hữu với Getafe cuối tuần qua. Trong khi đó, Richarlison hiện là tiền đạo trung tâm giàu kinh nghiệm duy nhất còn khỏe mạnh của Tottenham, nhưng tương lai của cầu thủ Brazil tại Bắc London vẫn chưa chắc chắn.

De Zerbi từng thừa nhận Tottenham sẽ tôn trọng quyết định của Richarlison nếu anh muốn ra đi. Điều đó càng khiến Spurs cần nhanh chóng bổ sung một phương án mới cho vị trí số 9.

Theo L’Équipe, Tottenham đang muốn đi trước các đối thủ trong cuộc đua giành Balogun. Newcastle cùng một số CLB Tây Ban Nha cũng được cho là quan tâm tới tiền đạo người Mỹ, nhưng Spurs hiện đã bắt đầu những bước đầu tiên với Monaco về thương vụ có thể lên tới 60 triệu euro.

Nguyễn Khánh
Football365
#Tottenham #Balogun #Monaco #Chuyển nhượng #World Cup

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