Quang Hải và cơn ác mộng với người Mã

TPO - Nếu có cầu thủ nào "gieo sầu" cho Malaysia nhiều nhất trong các lần đối đầu đội tuyển Việt Nam thì đấy là Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải từng là mối đe doạ cực lớn với Malaysia và các đối thủ của Việt Nam ở Đông Nam Á

Các thống kê đều đang bất lợi với Malaysia trước cuộc đối đầu tại bán kết ASEAN Cup 2026 ngày 16/8 tới. Trong 10 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên, Việt Nam thắng 9 trận và chỉ hoà 1 trận.

Về chuyên môn, Malaysia vừa trải qua đợt cải tổ triệt để từ quân đến tướng. Sau án phạt của từ FIFA và AFC do vi phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch, Malaysia chỉ giữ lại một số cầu thủ gốc nước ngoài như Aguero, Josue. Hầu hết các cầu thủ còn lại của Malaysia có độ tuổi khá trẻ. Trên ghế HLV, HLV Tan Cheng Hoe trở lại tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Cuộc chạm trán ngày 16/8 tới tại Kuala Lumpur đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay lực lượng hùng hậu, đặc biệt trên hàng tấn công với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son hay Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Tuy nhiên nếu cái tên nào bên phía đội tuyển Việt Nam "gieo sầu" cho Malaysia nhiều nhất thì đó chính là Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ Công an Hà Nội ghi dấu ấn trong nhiều thất bại cay đắng của Malaysia trước Việt Nam.

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, Quang Hải là người có pha kiến tạo đẳng cấp cho Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, đem về chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Đến Vòng loại World Cup 2022, cũng anh ghi bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đấy là pha nhoài người ghi bàn trong tư thế cực khó, cho thấy khả năng "đánh mùi" cơ hội nhạy bén và dứt điểm cực tốt của Quang Hải.

Tại vòng bảng AFF Cup 2020, Quang Hải góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Tại ASEAN Cup 2026, Quang Hải thi đấu không quá nổi bật trong hành trình vòng bảng của đội tuyển Việt Nam. Anh chịu khá nhiều chỉ trích do màn trình diễn kém ấn tượng trước Campuchia trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, các đồng đội của Quang Hải đều bênh vực anh khi cho rằng anh vẫn là nhân tố đội tuyển Việt Nam cần.