Đám tang nam ca sĩ mất tích, thi thể trôi trên sông

TPO - Lễ hỏa táng Tae Dragon Five diễn ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Mẹ nam ca sĩ không kìm được nước mắt khi nghe ca khúc bạn bè viết tặng con trai. Người bạn gái lâu năm ôm di ảnh tiễn anh lần cuối.

Gia đình tổ chức lễ hỏa táng ca sĩ Tae Dragon Five tại chùa Bua Khwan - ngôi chùa hoàng gia thuộc tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 46, để lại nhiều tiếc thương cho người thân và khán giả từng theo dõi nhóm nhạc Dragon Five.

Khoảng 13h ngày 11/8, linh cữu của Tae được đưa lên khu vực hỏa táng. Các thành viên Dragon Five cùng thực hiện những nghi thức cuối cùng dành cho đồng đội. Andy Khemphimuk mang lư hương, Oak dìu mẹ Tae, Yuan cầm y áo dùng trong nghi lễ Phật giáo, còn Namkeng - bạn gái lâu năm của nam ca sĩ - ôm di ảnh anh trong suốt đoàn đưa tang.

Mẹ của Tae khóc nghẹn trong lễ hỏa táng con trai.

Trước lúc di quan, nghệ sĩ Vespa, Stere và Andy cùng hát ca khúc You Are Still Here. Bài hát được Vespa sáng tác riêng để tưởng nhớ Tae. Khi giai điệu vang lên, mẹ nam ca sĩ bật khóc và không thể lấy lại bình tĩnh. Bà đề nghị tắt nhạc vì cảm xúc quá mạnh.

Nhiều đồng nghiệp có mặt tại chùa từ sớm. Ngoài các thành viên Dragon Five gồm Andy, Yuan, Tao và Oak, lễ tang còn có Namwan Sasa, Pim Sasa, Nikki Pim, Liu Manaswee, DJ Por Kampu cùng bạn bè trong câu lạc bộ xe đạp của Tae. Lễ hỏa táng được tiến hành vào khoảng 15h.

Trong cuộc phỏng vấn sau tang lễ, mẹ Tae gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã đến tiễn con trai. Bà cho biết có người hâm mộ bay từ Đài Loan (Trung Quốc) tới Thái Lan ngay trong buổi sáng để chia buồn.

Bà chia sẻ thêm Tae là người con hiếu thảo, từ nhỏ đến khi trưởng thành hiếm khi tranh cãi hay làm bà buồn. Những lúc bà đi chơi xa, Tae thường chuẩn bị quần áo, hành lý và thấy vui khi mẹ sống vui vẻ ở tuổi 70.

Tae sống cùng Namkeng và được gia đình bạn gái yêu thương. Trong giây phút tiễn biệt, Namkeng cảm ơn Tae vì đã đồng hành với cô qua nhiều giai đoạn của cuộc sống. Cô mong anh yên nghỉ và không phải lo lắng cho người ở lại.

Bạn gái của Tae - ảnh trên - cầm di ảnh bạn trai trong lễ đưa tang.

Tae rời nhà vào rạng sáng 6/8. Sau khi không thể liên lạc với anh, gia đình và bạn gái trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Đến 14h10 ngày 7/8, đội cứu hộ phát hiện thi thể nam ca sĩ trên sông Chao Phraya, gần cầu Rama 7, tỉnh Nonthaburi.

Một số hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Tae đi xe đạp, tiến đến khu vực dưới cầu. Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối về nguyên nhân tử vong. Gia đình đề nghị công chúng không chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm liên quan đến hiện trường.

Andy Khemphimuk - đồng nghiệp gắn bó với Tae suốt 26 năm - nói Tae không có tiền sử điều trị trầm cảm. Anh yêu cầu khán giả tránh suy đoán nguyên nhân cái chết khi cảnh sát chưa hoàn tất quá trình xác minh.

Tae tên đầy đủ là Thaman Taephan, sinh năm 1980. Anh từng làm công việc hậu trường và người mẫu quảng cáo trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên. Tên tuổi của Tae được biết đến rộng rãi khi anh gia nhập Dragon Five, nhóm nhạc nam năm thành viên ra mắt năm 1999 và được yêu thích tại Thái Lan trong những năm đầu thập niên 2000.

Khi hoạt động của nhóm thưa dần, Tae chuyển hướng sang sản xuất nội dung dành cho trẻ em và gia đình. Anh từng dẫn chương trình thiếu nhi trên Channel 3 Family, xây dựng kênh YouTube VROD và phát triển công việc đào tạo, kinh doanh trong lĩnh vực cắt tóc nam.