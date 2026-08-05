Bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD của Cristiano Ronaldo

TPO - Bộ sưu tập siêu xe của Cristiano Ronaldo bao gồm nhiều thương hiệu danh giá như Bugatti, Ferrari hay Rolls-Royce, có mẫu chỉ tồn tại 10 chiếc trên thế giới.

Cristiano Ronaldo vừa khiến hàng triệu người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh hé lộ bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của mình trên mạng xã hội. Đi kèm loạt ảnh là dòng mô tả ngắn gọn: "My toys" (Tạm dịch: Những món đồ chơi của tôi).

CR7 tạo dáng bên dàn siêu xe﻿ đắt đỏ. Ảnh: Instagram

Trong ảnh, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha diện áo sơ mi trắng và quần jeans, tạo dáng trước dàn hypercar và siêu xe được cho là đặt trong gara riêng. Nổi bật nhất là chiếc Ferrari Monza SP2 màu đỏ cùng Bugatti Veyron màu nâu, bên cạnh nhiều mẫu xe hiệu suất cao khác.

Trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, CR7 từng thừa nhận ngay cả bản thân anh cũng không biết chính xác mình đang sở hữu bao nhiêu chiếc xe.

Theo ước tính của Tuko, siêu sao người Bồ Đào Nha đang sở hữu khoảng 40 mẫu xe sang và hypercar. Tổng giá trị bộ sưu tập ước tính khoảng 30 triệu USD trở lên.

Một trong những "báu vật" giá trị nhất là Bugatti Centodieci – mẫu hypercar giới hạn chỉ 10 chiếc trên toàn thế giới – có giá ước tính khoảng hơn 9 triệu USD. Bộ sưu tập Bugatti của Ronaldo còn có Chiron trị giá khoảng 3 triệu USD và Veyron Grand Sport Vitesse có giá khoảng 2,2 triệu USD.

Ở thương hiệu Ferrari, danh thủ 5 lần giành Quả bóng Vàng sở hữu hàng loạt mẫu xe hiếm như Daytona SP3, LaFerrari, Monza SP2, F12tdf và 599 GTO. Ngoài ra, gara của anh còn có nhiều mẫu siêu xe đình đám khác như McLaren Senna, Lamborghini Aventador LP 700-4 và Porsche 911 Turbo S.

Siêu xe hàng hiếm Ferrari Daytona SP3 là một trong những mẫu xe nổi bật nhất trong gara của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Marca

Không chỉ đam mê siêu xe, Ronaldo còn sở hữu nhiều mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce, bao gồm Dawn, Cullinan và Phantom Drophead Coupé. Bộ sưu tập của anh cũng có Mercedes-AMG G63 Cabriolet trị giá 1,32 triệu USD phiên bản cá nhân hóa mang dấu ấn CR7 Edition, Brabus G65 phiên bản giới hạn cùng Bentley Flying Spur.