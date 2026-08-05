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Xem trước Hyundai Palisade Hybrid sắp bán tại Việt Nam
05/08/2026 10:08
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Mẫu SUV full-size Hyundai Palisade bản hybrid dự kiến được mở bán từ quý cuối năm nay.
Mẫu SUV full-size Hyundai Palisade bản hybrid dự kiến được mở bán từ quý cuối năm nay.
Chiếc Hyundai Palisade hybrid đầu tiên vừa được trưng bày tại TP.HCM vào những ngày đầu tháng 8. Đây là sản phẩm mới nhất được Hyundai giới thiệu tại Việt Nam.
So với bản chạy xăng, Palisade hybrid có phần đầu xe hiện đại hơn. Cặp đèn chiếu sáng trước nay chuyển thành dạng đặt dọc, ôm lấy cụm đèn Pha/cos.
Lưới tản nhiệt họa tiết kim cương trên Palisade hybrid.
Phần đuôi xe với cặp đèn hậu đặt dọc, logo "hybrid" ở góc phải nhằm phân biệt phiên bản sở hữu hệ truyền động lai.
Bộ mâm đa chấu trên Palisade Hybrid.
Bên trong khoang lái của mẫu xe trong ảnh được bọc da Nappa màu đen. Theo nguồn tin, mẫu xe còn có tùy chọn nội thất nâu khi mở bán và giao đến tay khách.
Các chi tiết bên trong khu vực hàng ghế lái của Palisade được ốp các chi tiết gỗ, nhựa mờ tạo cảm giác mạnh mẽ, sang trọng.
Bản hybrid của Palisade trang bị động cơ xăng 2.5 tăng áp kết hợp 2 motor điện và gói pin 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn 459 Nm. Xe đi cùng hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.
Theo kế hoạch từng được TC Group công bố, Hyundai Palisade dự kiến mở bán từ quý cuối năm, giá khoảng 1,5-1,7 tỷ đồng. Đây sẽ là một mẫu SUV cỡ lớn cạnh tranh trong tầm giá cùng một số cái tên như Volkswagen Teramont, Toyota Fortuner hay VinFast VF 9.
znews.vn
#Hyundai
#Hyundai Palisade
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