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Xe

Hyundai nâng tầm SUV hạng sang cạnh tranh với Range Rover

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu hạng sang của Hyundai - Genesis sẽ chính thức trình làng mẫu SUV đầu bảng hoàn toàn mới trong tháng này mang tên GV90.

Mẫu xe thuần điện này sẽ được định vị cao hơn cả GV80 và sedan G90, trở thành sản phẩm cao cấp nhất trong dải sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Genesis xác nhận GV90 sẽ được trang bị cửa sau mở ngược (coach door). Đây là thiết kế thường thấy trên những mẫu xe siêu sang như Rolls-Royce Cullinan hay Ferrari Purosangue.

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Trước đó, mẫu concept Genesis Neolun ra mắt năm 2024 đã hé lộ khá rõ thiết kế của GV90. Dù nhiều chi tiết trên xe ý tưởng thường không được đưa lên bản thương mại, nhưng lần này Genesis đã quyết định giữ lại hệ thống cửa sau mở ngược. Thông tin này cũng trùng khớp với những hình ảnh xe chạy thử bị bắt gặp trước đây.

Chia sẻ với Car Magazine, ông Peter Kronschnabl - Giám đốc điều hành Genesis châu Âu, người có hơn 30 năm làm việc tại BMW trước khi gia nhập Genesis vào năm 2025 - cho biết cửa coach door sẽ là điểm nhấn khác biệt của GV90.

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Theo ông, ngoài Genesis, hiện chỉ có Rolls-Royce áp dụng kiểu cửa này trên các mẫu xe của mình, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh riêng cho mẫu SUV đầu bảng.

Vị lãnh đạo này cũng khẳng định GV90 sẽ là mẫu xe thể hiện rõ nhất năng lực của Genesis trong phân khúc xe sang. Ông mô tả đây là "một đẳng cấp cao cấp hoàn toàn mới", vượt xa G90 về chất lượng hoàn thiện, mức độ tiện nghi, công nghệ cũng như khả năng cá nhân hóa.

Trong thời gian qua, nhiều nguyên mẫu GV90 đã được bắt gặp chạy thử với lớp ngụy trang kín. Một số xe sử dụng cửa mở ngược tự động kết hợp thiết kế không có trụ B, trong khi một số khác lại dùng cửa truyền thống. Điều này làm dấy lên khả năng cửa coach door chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.

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Genesis GV90 sẽ được phát triển trên nền tảng eM hoàn toàn mới của tập đoàn Hyundai, phiên bản nâng cấp từ kiến trúc E-GMP hiện đang sử dụng trên Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9.

Mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ dùng hai mô-tơ điện kết hợp pin dung lượng khoảng 110 kWh. Bên cạnh đó, Genesis cũng để ngỏ khả năng bổ sung phiên bản mở rộng phạm vi (EREV), khi hãng đã xác nhận đang phát triển các hệ truyền động hybrid và EREV cho thế hệ sản phẩm mới.

Genesis GV90 dự kiến ra mắt toàn cầu trong tháng 8/2026. Khi chính thức bán ra thị trường, mẫu SUV thuần điện này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Range Rover Electric và BMW iX7 sắp ra mắt, Mercedes-Benz EQS SUV, Cadillac Escalade IQ cùng nhiều mẫu SUV điện hạng sang đến từ Trung Quốc như Zeekr 9X, Aito M9, Li Auto L9...

Lãnh đạo của Genesis cũng xác nhận GV90 sẽ được phân phối tại Anh, dù doanh số dự kiến không lớn. Hãng xe sang Hàn Quốc vẫn đang mở rộng hoạt động tại châu Âu nhưng chưa tạo được chỗ đứng vững chắc.

Lê Tuấn
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