SUV cỡ trung - điểm đến mới của các hãng xe tại Việt Nam

Sau sự bùng nổ của nhóm SUV cỡ B, các hãng xe tiếp tục dồn lực vào phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm mới từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện.

Sau sự bùng nổ của nhóm SUV cỡ B, các hãng xe tiếp tục dồn lực vào phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm mới từ xe xăng, hybrid đến xe thuần điện.

Giai đoạn 2024-2025, SUV cỡ B có thể xem là phân khúc nóng nhất thị trường xe Việt khi mọi thương hiệu mới đều nỗ lực giới thiệu một đại diện ở nhóm xe này ngay khi xuất hiện tại Việt Nam.

Bước sang năm nay, khi nhóm xe gầm cao ngày càng chật chội, phân khúc SUV cỡ trung lại bắt đầu trở thành điểm đến mới của các hãng xe, khi ngày càng có nhiều đại diện mới.

Loạt xe mới chào sân

Đầu quý II, thông tin mẫu SUV cỡ trung Zeekr 7X xuất hiện tại Việt Nam đã rò rỉ trên mọi trang mạng xã hội. Ngay sau đó, hình ảnh hoàn thiện của cửa hàng trưng bày đặt tại TP.HCM và thư mời dành cho nhóm khách hàng đặc biệt cũng đã nhanh chóng được đăng tải.

Khác với các thương hiệu đồng hương, Zeekr chọn 7X, mẫu SUV cỡ trung là sản phẩm dự kiến có giá bán dễ tiếp cận nhất ở lần ra mắt thương hiệu này.

Zeekr 7X dự kiến được bán với 2 tùy chọn. Bản Single-motor được trang bị một motor điện 310 kW, dẫn động cầu sau. Phiên bản còn lại được trang bị motor 163 kW, dẫn động 4 bánh.

Zeekr 7X đã xuất hiện tại showroom của hãng tại TP.HCM. Ảnh: Zeekr.

Xe được trang bị bộ pin 75 kWh do chính Zeekr sản xuất có khả năng sạc đầy từ 10 lên 80% pin trong 10,5 phút. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,8 giây với phạm vi hoạt động 605 km/lần sạc.

Một tùy chọn pin khác có dung lượng 100 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 780 km/lần sạc. Giá bán dự kiến của mẫu SUV cỡ trung này khoảng 2 tỷ đồng, được định vị ở phân khúc hạng sang.

Hãng xe nội địa Việt VinFast cũng gia nhập cuộc chơi khi giới thiệu VF 8 All New. Khác với bản tiền nhiệm, mẫu xe mới sở hữu thiết kế lạ hơn, tinh chỉnh loạt trang bị và hệ truyền động. Thời điểm vừa mở bán, xe được niêm yết ở mức 999 triệu đồng, sau đó giảm còn 899 triệu đồng theo chương trình điều chỉnh giá của hãng.

Sau đó, Kia Sportage hybrid bất ngờ xuất hiện, bổ sung vào dải sản phẩm thế hệ mới của hãng xe Hàn Quốc tại thị trường Việt. So với bản chạy xăng tiền nhiệm, mẫu xe mới, đặc biệt là bản hybrid không chỉ sở hữu động cơ khác, mà còn được tinh chỉnh thiết kế theo ngôn ngữ mới.

Sportage bản hybrid được trang bị máy xăng 1.6L kết hợp motor điện, cho tổng công suất 231 mã lực, mô men xoắn 367 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 2 cầu (AWD) tùy phiên bản.

Kia Sportage Hybrid được giới thiệu với giá từ 999 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Kia Sportage thế hệ mới được bán với giá dao động 769-839 cho 2 tùy chọn thuần xăng, trong khi 2 phiên bản hybrid có giá từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 7, Ford Việt Nam bất ngờ tung thêm phiên bản Premium cho mẫu SUV ăn khách Territory. Đây là bản cao cấp nhất, được tinh chỉnh thiết kế và các trang bị nội thất, công nghệ an toàn. Nổi bật trong danh sách trang bị khoang cabin bổ sung là đèn LED ở bậc cửa, lọc không khí PM 2.5 hay ghế da đục lỗ thoáng khí, nâng cấp hệ thống âm thanh.

Ở hạng mục ADAS, Ford Territory Premium được bổ sung Hệ thống hỗ trợ lái trong điều kiện ùn tắc (Traffic Jam Assist - TJA) và Kiểm soát hành trình thích ứng thông minh. Với các nâng cấp này, xe được bán với giá khoảng 916 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo cũng nhanh chóng hứa hẹn sớm giới thiệu mẫu SUV Omoda 4, định vị ở nhóm B+/C- tại Việt Nam. Đây là chiếc SUV mang thiết kế thời trang, thế thao với loạt công nghệ hướng đến trải nghiệm giải trí, giao tiếp với người lái bên trong khoang cabin.

Omoda 4 sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Dù giá bán và chi tiết động cơ vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng chiếc SUV cỡ B này sẽ được định giá cạnh tranh so với phân khúc theo "truyền thống" của thương hiệu. Đặc biệt, Omoda 4 sẽ được sản xuất tại nhà máy của hãng đặt tại tỉnh Hưng Yên, tăng thêm kỳ vọng của người dùng về một mẫu SUV lạ có giá bán cạnh tranh.

Có thể thấy dù chỉ bước qua nửa đầu năm, danh sách sản phẩm thuộc nhóm SUV C sắp ra mắt đã bắt đầu trở nên dày đặc, bảo chứng cho độ nóng của phân khúc này.

Sức ép từ các tên tuổi lớn

Thế nhưng cũng như nhóm SUV B, cuộc cạnh tranh doanh số ở tầm giá một tỷ đồng vốn chưa bao giờ dễ dàng.

Trong xuyên suốt nhiều năm nay, SUV C là sân chơi riêng của của mẫu SUV Nhật Bản, đặc biệt là Mazda CX-5. Sau đó, Ford Territory hay Hyundai Tucson cũng nổi lên như một hiện tượng nhờ số lượng phiên bản đa dạng, giá bán cạnh tranh.

Song, sức nóng của CX-5 vẫn luôn tồn tại, thậm chí tăng lên khi hãng xe Nhật liên tục điều chỉnh giá bán cho mẫu SUV nhằm bắt kịp các đối thủ. Ở lần cập nhật gần nhất từ Tri Thức - Znews, phiên bản thấp nhất của Mazda CX-5 nay được giảm còn 666 triệu đồng, ngang bằng hay thậm chí thấp hơn giá của nhiều mẫu SUV cỡ nhỏ trên thị trường.

Có thể xem CX-5 là thành trì của phân khúc SUV C trước sức ép của loạt đối thủ Trung Quốc giá rẻ mới trên thị trường. Và ngoài CX-5, nhóm SUV tầm trung mới, đặc biệt là xe Hàn Quốc hay Trung Quốc vừa xuất hiện còn phải cạnh tranh với một tân binh mạnh khác là VinFast VF 8 All New.

SUV cỡ trung đang có nhiều đại diện có sức cạnh tranh ấn tượng. Ảnh: Thaco, Ford, TC Group, Đan Thanh.

Điểm mạnh của mẫu SUV mới không chỉ nằm ở giá trị thương hiệu, hay chi phí vận hành mà còn đến từ sự linh hoạt điều chỉnh giá theo hướng có lợi cho người dùng của hãng xe điện Việt. Mẫu SUV C nay chỉ có giá 899 triệu đồng, chưa tính các ưu đãi khác.

Con số này là đủ để VF 8 All New cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí đứng ở cửa trên nếu so với các mẫu xe mới cùng phân khúc trên thị trường. Đặc biệt, khách hàng mua xe vẫn đang được hưởng quyền lợi sạc điện miễn phí tại hệ thống trụ sạc V-Green toàn quốc.

Dù chỉ vừa nhận cọc, thậm chí chưa giao bất kỳ chiếc xe nào đến tay người dùng, sức nóng của VF 8 All New là điều không ai có thể phản đối. Ngay sau 8 ngày mở đặt cọc, mẫu xe ghi nhận lượng đơn vượt mức 12.000 chiếc và vẫn tiếp tục tăng trưởng tính đến hiện tại.

Nhìn vào cục diện của phân khúc, có thể thấy nếu không có một kế hoạch đủ bài bản về giá hay các chương trình hậu mãi đủ hấp dẫn, các mẫu SUV C mới cũng lâm vào cảnh tương tự khi tham gia cuộc chiến ở nhóm SUV B, nơi đại diện đông nhưng doanh số tốt thực tế chỉ đến từ vài cái tên.

Có cơ hội gia tăng doanh số

Tuy nhiên, cơ hội của các đại diện mới vẫn có. Khác với nhóm SUV cỡ nhỏ, phân khúc SUV C tầm giá một tỷ đồng đã là nơi khách hàng có nhiều tiêu chí chọn mua xe hơn là câu chuyện thương hiệu hay giá bán.

Đây là phân khúc thường dành cho nhóm khách hàng gia đình, nơi mà các trải nghiệm ngồi bên trong khoang lái của người ở ghế phụ, hàng 2 cũng quan trọng không kém khả năng vận hành.

Đây cũng là nhóm xe mà người dùng bắt đầu ưu ái các trang bị giải trí từ loa, màn hình, cửa sổ trời đến thiết kế ngoại thất, coi đây là tiêu chí đánh giá một sản phẩm. Và tất cả những đặc điểm trên, lại chính là thứ mà nhóm xe mới, đặc biệt là xe Trung Quốc và Hàn Quốc làm tốt nhất.

Ngoài ra, giai đoạn cuối năm ngoái, Thaco đã kịp trưng bày và thông báo kế hoạch ra mắt CX-5 mới tại Việt Nam vào khoảng tháng 11 năm nay. Với các trang bị nâng cấp, CX-5 mới khi ra mắt chắc chắn khó duy trì giá bán thấp tương tự mẫu xe hiện hành.

Mazda CX-5 thế hệ mới sắp ra mắt với giá dự kiến không rẻ. Ảnh: Đan Thanh.

Khi lợi thế về giá bán không còn quá lớn, cục diện phân khúc SUV cỡ trung có thể sẽ xuất hiện những sự thay đổi đáng kể.

Nếu xây dựng được chính sách giá hợp lý cùng danh sách trang bị ấn tượng, những đại diện mới như Omoda 4, Zeekr 7X, Kia Sportage HEV hay Geely EX5, Jaecoo J7 và BYD Sealion 6 hoàn toàn có cơ sở để tìm kiếm thị phần tại Việt Nam.

Có thể nói cục diện phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lớn. Cuộc đua không còn đơn thuần là cuộc bám đuổi về giá bán hay sức mạnh thương hiệu, mà là bài toán tổng hòa giữa công nghệ, trải nghiệm người dùng và hệ thống hậu mãi. Với hàng loạt cái tên mới liên tục gia nhập, người tiêu dùng Việt Nam sẽ là đối tượng hưởng lợi lớn nhất khi có thêm đa dạng lựa chọn chất lượng trong tầm giá một tỷ đồng.