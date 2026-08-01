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Xe

BYD 'ăn nên làm ra' ở Anh

Sau hơn 3 năm, doanh số BYD tại Anh đã chạm mốc 100.000 xe. Phần lớn số này đạt được riêng trong nửa đầu năm nay.

Sau hơn 3 năm, doanh số BYD tại Anh đã chạm mốc 100.000 xe. Phần lớn số này đạt được riêng trong nửa đầu năm nay.

Theo Carscoops, BYD gần đây thông báo đạt đến cột mốc doanh số 100.000 xe tại Anh chỉ sau 3 năm kể từ khi chính thức mở bán từ tháng 3/2023. Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc lưu ý thành tựu này từng khiến nhiều thương hiệu khác phải mất nhiều thập kỷ để chinh phục.

BYD ra mắt thị trường ôtô xứ sở sương mù với duy nhất SUV điện BYD Atto 3. Danh mục sản phẩm hiện tại của BYD đã tăng lên thành 10 mẫu xe, mạng lưới đại lý cũng mở rộng đáng kể, từ 5 đại lý lên thành 143 trong năm nay.

Trong nửa đầu năm nay, BYD cho biết đã bán được 37.995 xe cho khách hàng Vương quốc Anh. Lượng tiêu thụ này chiếm hơn một phần ba trong tổng doanh số tích lũy 100.000 xe mà BYD có được tại xứ sở sương mù tính từ năm 2023 đến nay.

Theo SMMT, doanh số tháng 6 của BYD đã tăng trưởng 36,2% để đạt 6.242 xe, tương đương sở hữu 2,93% thị phần.

Lãnh đạo BYD tại Vương quốc Anh cho biết sẽ sớm mang đến thêm nhiều mẫu xe cho khách hàng xứ sở sương mù. Bán tải BYD Shark 6, SUV địa hình BYD Ti 7 cùng với nhóm xe thương hiệu Denza gồm Z và Z9 GT là những dòng xe được đề cập.

BYD không phải hãng xe Trung Quốc duy nhất “ăn nên làm ra” tại Vương quốc Anh. Jaecoo J7 của Chery trở thành mẫu xe bán chạy thứ 7 trong tháng 6, doanh số đạt 3.145 xe.

Từ đầu năm, Jaecoo J7 tích lũy được doanh số 23.840 xe, trở thành dòng xe bán chạy thứ ba xứ sở sương mù, chỉ sau Ford Puma và Kia Sportage.

znews.vn
#BYD

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