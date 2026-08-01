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Xe

SUV 7 chỗ chạy điện của Xiaomi đi được hơn 1.700 km

Lê Tuấn

TPO - Sau màn hé lộ đầu tiên hồi đầu tháng, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Xiaomi đã chính thức trình làng dòng SUV cỡ lớn Skynomad dùng công nghệ EREV.

Xiaomi Skynomad N90 cập bến đại lý trước khi ra mắt. Video: Auto World

Mẫu xe mới không mang thương hiệu Xiaomi mà được giới thiệu dưới thương hiệu hoàn toàn mới Skynomad, với hai phiên bản gồm N70 và N90, chủ yếu khác biệt về kích thước và cấu hình chỗ ngồi.

Khác với sedan SU7 và SUV YU7 đều sử dụng hệ truyền động thuần điện truyền thống, Skynomad N70 và N90 chuyển sang sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).

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Cả hai đều kết hợp động cơ xăng 1.5L do Changan cung cấp, công suất 150 mã lực, với mô-tơ điện và bộ pin. Động cơ xăng không truyền lực trực tiếp tới bánh xe mà chỉ đóng vai trò phát điện để sạc pin trong quá trình vận hành.

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Nhà sản xuất cung cấp hai tùy chọn pin gồm pin lithium-ion dung lượng 52 kWh hoặc pin NMC dung lượng 76 kWh. Tương tự nhiều mẫu SUV EREV cỡ lớn đến từ Trung Quốc, dung lượng pin của Skynomad tương đương nhiều mẫu ô tô điện thuần túy, giúp xe đạt phạm vi di chuyển bằng điện rất ấn tượng dù phải đánh đổi bằng trọng lượng lớn hơn.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Skynomad N70 sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, trong khi bản cao cấp được trang bị hai mô-tơ. Với gói pin 76 kWh, mẫu SUV này có thể vận hành hoàn toàn bằng điện tới 505 km theo chu trình thử nghiệm CLTC.

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Trong khi đó, Skynomad N90 cũng sử dụng hệ truyền động "Kunlun" tương tự. Do có kích thước và khối lượng lớn hơn, phạm vi hoạt động thuần điện giảm xuống còn 464 km theo chuẩn CLTC.

Theo Xiaomi, tổng phạm vi hoạt động của N90 khi đầy cả pin và bình xăng đạt 1.705 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu khi pin yếu là 5,7 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC.

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Xiaomi hiện chưa công bố quãng đường di chuyển của các phiên bản sử dụng pin 52 kWh. Hãng chỉ cho biết bộ pin 76 kWh có thể sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 18 phút với trạm sạc nhanh DC.

Hai mẫu xe được phát triển trên cùng một nền tảng, song N90 có kích thước lớn hơn đáng kể. Xe dài 5.285 mm, trong khi N70 dài 4.960 mm. Cả hai cùng rộng 1.998 mm, nhưng N90 cao 1.825 mm, nhỉnh hơn mức 1.785 mm của N70. Chiều dài cơ sở của N70 đạt 2.950 mm, còn N90 lên tới 3.080 mm.

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Nhờ trục cơ sở dài hơn, N90 được bố trí thêm hàng ghế thứ ba với cấu hình 7 chỗ ngồi theo kiểu 2+2+3, trong khi N70 chỉ có cấu hình 5 chỗ.

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Đúng như những hình ảnh nội thất từng được hé lộ, hàng ghế trước trên cả hai mẫu xe đều có thể xoay 180 độ để đối diện hàng ghế thứ hai, biến khoang cabin thành không gian làm việc hoặc phòng khách di động.

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Tại Trung Quốc, phiên bản Skynomad N70 sử dụng pin 76 kWh có giá khởi điểm từ 259.900 nhân dân tệ (khoảng 1,01 tỷ đồng), trong khi Skynomad N90 Max được niêm yết từ 299.900 nhân dân tệ (khoảng 1,17 tỷ đồng).

Xiaomi đã bắt đầu nhận đặt cọc cho cả hai mẫu xe, dự kiến bàn giao tới khách hàng ngay trong quý này.

Lê Tuấn
#Xiaomi #SUV điện #Skynomad #N70 #N90 #EREV #xe điện trung quốc

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