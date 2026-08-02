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Xe

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Mẫu MPV 7 chỗ được giảm giá xuống ngang xe cỡ A

Lê Tuấn

TPO - Theo thông tin từ các đại lý, mẫu MPV 7 chỗ MG G50 bản số sàn đang được áp dụng chương trình ưu đãi mạnh với mức giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng, phiên bản MG G50 MT COM (số sàn) có giá niêm yết 559 triệu đồng, sau ưu đãi trực tiếp được giảm còn 445 triệu đồng. Đối với khách hàng thân thiết mua chiếc xe thứ hai, đại lý tiếp tục hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống chỉ còn 395 triệu đồng.

Với mức giá này, MG G50 số sàn trở thành mẫu MPV 7 chỗ có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc. Các xe đang được hưởng ưu đãi đều là xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025).

Đáng chú ý, con số 395 triệu đồng đưa MG G50 xuống ngang giá với nhiều mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 1.2 MT tiêu chuẩn (380 triệu đồng), Toyota Wigo (405 triệu đồng) hay Kia Morning Premium (399 triệu đồng), dù sở hữu kích thước và cấu hình thuộc phân khúc MPV 7 chỗ.

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MG G50 bản tiêu chuẩn đang là lựa chọn MPV giá rẻ nhất thị trường. Ảnh: Đại lý

Đổi lại, người mua cũng cần cân nhắc một số yếu tố. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng cho các xe VIN 2025 còn tồn kho, đồng nghĩa giá trị thanh khoản khi bán lại có thể bị ảnh hưởng so với xe sản xuất mới hơn.

Bên cạnh đó, phiên bản được giảm giá là MT COM sử dụng hộp số sàn và có cấu hình trang bị ở mức cơ bản. Xe không được trang bị màn hình giải trí cảm ứng mà chỉ sử dụng hệ thống radio tiêu chuẩn. Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ, các vị trí ghế đều chỉnh cơ.

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Ở hạng mục an toàn, MG G50 MT COM vẫn được trang bị các tính năng thiết yếu như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và cảm biến lùi nhưng chưa được trang bị tính năng ga tự động Cruise Control.

MG G50 sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Đây là thông số đầu ra khá ổn đối với một mẫu xe MPV phổ thông.

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Không gian vẫn là điểm mạnh nổi bật của MG G50. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.800 mm, tương đương nhiều mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross.

Như vậy, mẫu MG G50 MT sẽ phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, chi phí đầu tư thấp chủ yếu để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ngoài phiên bản MT COM, MG G50 còn được phân phối với hai phiên bản số tự động gồm AT DEL và AT LUX, có giá niêm yết lần lượt 698 triệu đồng và 749 triệu đồng.

Lê Tuấn
#mg g50 #mpv #xe 7 chỗ #xe giảm giá #xe cỡ a #số sàn

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