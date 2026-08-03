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Xe

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Lexus ES đời mới ra mắt Đông Nam Á giá dưới 2 tỷ, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Tâm điểm tại gian hàng Lexus ở Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 gọi tên dòng ES thế hệ mới với hai phiên bản hybrid và thuần điện.

Tại Indonesia, mẫu sedan hạng sang này được phân phối với hai phiên bản gồm ES 350h Luxury có giá 1,299 tỷ rupiah (khoảng 1,9 tỷ đồng) và ES 350e Luxury giá 1,480 tỷ rupiah (khoảng 2,16 tỷ đồng). Trong đó, ES 350h sử dụng hệ truyền động hybrid, còn ES 350e là phiên bản thuần điện.

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Lexus ES thế hệ mới ra mắt tại Indonesia. Ảnh: Paultan

Lexus ES 350h - phiên bản tiêu chuẩn tại Nhật Bản và Mỹ - được trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp với mô-tơ điện và hộp số e-CVT. Hệ thống cho tổng công suất đạt 244 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm.

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Tại thị trường Nhật Bản, Lexus còn cung cấp tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh điện tử E-Four với mô-tơ điện bổ sung ở cầu sau. Tuy nhiên, cấu hình này hiện chưa được phân phối tại các thị trường xuất khẩu.

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Bên cạnh phiên bản hybrid, Indonesia cũng là một trong những thị trường đầu tiên đón nhận Lexus ES 350e - phiên bản thuần điện đầu tiên trong lịch sử dòng ES. Xe sử dụng kiến trúc điện 400V, dẫn động cầu trước với một mô-tơ điện công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 289 Nm.

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Bộ pin dung lượng 75 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 150 kW. Xe có phạm vi hoạt động khoảng 685 km/lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Ngoài ra, Lexus cũng cung cấp phiên bản ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động AWD tại một số thị trường. Biến thể này có công suất 343 mã lực và phạm vi hoạt động 610 km theo chuẩn CLTC.

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Lexus ES thế hệ mới được phát triển trên phiên bản nâng cấp của nền tảng TNGA-K và có kích thước lớn hơn đáng kể so với đời tiền nhiệm. Xe sở hữu chiều dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, tiệm cận mẫu sedan đầu bảng Lexus LS, vốn có chiều dài 5.235 mm và trục cơ sở 3.125 mm.

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Thiết kế ngoại thất mới kết hợp các đường nét sắc sảo cùng phong cách hiện đại, hướng đến hình ảnh tương lai nhưng vẫn giữ nét sang trọng đặc trưng của thương hiệu Lexus.

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Sau Indonesia, mẫu Lexus ES thế hệ mới dự kiến sẽ lần lượt ra mắt ở các thị trường Đông Nam Á khác như Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta, dòng ES cũ được nhập khẩu từ Nhật Bản có giá 2,36-3,14 tỷ đồng.

Lê Tuấn
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