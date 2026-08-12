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Pháp luật

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Khởi tố chủ cơ sở dùng hơn 163 tấn chất thải làm gạch

Hoàng Dương

TPO - Công an phát hiện một chủ cơ sở thu mua hơn 163 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường, đưa về tập kết trái phép trên đất trồng lúa tại phường Yên Tử (Quảng Ninh), rồi sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch thủ công để bán.

Ngày 12/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại khu An Thái, phường Yên Tử.

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Nguyễn Duy Hưng bị khởi tố để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú khu Hiệp Thái, phường Yên Tử) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 1 Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hoạt động tập kết chất thải, sản xuất gạch thủ công tại khu An Thái do Hưng làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ, vụn bê tông với tổng khối lượng 163.120 kg, tương đương 163,12 tấn, được đổ trực tiếp trên nền đất, không có mái che, bờ bao và không bảo đảm điều kiện lưu giữ chất thải theo quy định.

Theo kết quả điều tra, từ khoảng đầu tháng 3/2026, Hưng thu mua bã xỉ vôi, vụn bê tông, đất đá lẫn gạch do các xe tải vận chuyển đến khu đất trên để tập kết. Sau đó, Hưng sử dụng máy xúc đập, trộn số chất thải này làm nguyên liệu đóng gạch, thuê công nhân sản xuất gạch thủ công rồi bán ra thị trường.

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Khu vực tập kết chất thải tại cơ sở của Nguyễn Duy Hưng tại khu An Thái, phường Yên Tử.

Đáng chú ý, khu đất được sử dụng để tập kết chất thải và sản xuất gạch là đất nông nghiệp trồng lúa nước, được giao theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ. Đây cũng không phải địa điểm đổ thải, tập kết chất thải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu bã xỉ vôi, đất lẫn gạch vỡ và vụn bê tông thu tại hiện trường là chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Dương
#ô nhiễm môi trường #chất thải #gạch thủ công #Quảng Ninh #khởi tố #bảo vệ môi trường

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