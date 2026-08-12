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Pháp luật

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Khởi tố nhân viên tài chính tham ô tiền thu hồi nợ của khách hàng

Viết Hà

TPO - Sau khi trực tiếp thu hơn 58,4 triệu đồng tiền gốc và lãi của khách hàng để thu hồi khoản nợ cho một công ty tài chính, Nguyễn Ngọc Đức chỉ nộp lại hơn 18,7 triệu đồng, số tiền còn lại được xác định đã giữ để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức (SN 1993, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về tội tham ô tài sản.

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Vụ án được điều tra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1968), người được Công ty tài chính ủy quyền, tố giác Nguyễn Ngọc Đức có hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 3/8/2021, Đức ký hợp đồng lao động với một công ty tài chính, được giao nhiệm vụ thu hồi nợ, trực tiếp thu tiền của khách hàng theo phân công.

Ngày 17/6/2022, công ty cho anh N.X.Đ. (SN 1990, trú tại khu 15, xã Sơn Vi, tỉnh Phú Thọ) vay 50 triệu đồng. Do anh Đ. không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng thời hạn, từ tháng 11/2022, Nguyễn Ngọc Đức được giao nhiệm vụ thu hồi khoản nợ này.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ ngày 25/11/2022 đến ngày 25/3/2023, Đức 3 lần trực tiếp thu tiền gốc và lãi từ anh Đ., với tổng số tiền 58,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đức chỉ nộp về công ty 18,7 triệu đồng; số tiền 39,7 triệu đồng còn lại được xác định đã bị Đức giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau quá trình xác minh, thu thập và củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 13/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Đức về tội tham ô tài sản.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Viết Hà
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