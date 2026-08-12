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Thế giới

Báo giới phẫn nộ, Tổng thống Mỹ lên tiếng giải thích vụ bí mật đổi máy bay

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 cho biết, chiếc máy bay mà ông sử dụng khi rời Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO đã phải đối mặt với “nguy cơ lớn”. Phát biểu này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông đã phải đổi máy bay vào phút chót vì lo ngại nguy cơ bị ám sát.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã đến Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên chiếc chuyên cơ mới được tân trang do Qatar tặng. Kết thúc chuyến thăm, ông bất ngờ thông báo sẽ sử dụng chiếc Không lực Một đời cũ (có màu xanh nhạt đặc trưng) để bay đến căn cứ RAF Mildenhall ở Anh.

Nhưng tờ Washington Post hôm 11/8 dẫn lời một quan chức Mỹ thạo tin cho biết, sau khi ông Trump bước lên chiếc chuyên cơ Không lực Một đời cũ trước ống kính máy quay tại Ankara, ông đã bí mật được một xe tải chở suất ăn sân bay đưa sang một chiếc máy bay nhỏ hơn - loại C-32A của Không quân Mỹ.

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Một chiếc xe tải phục vụ suất ăn đỗ cạnh chuyên cơ Không lực Một tại Sân bay Ankara Esenboga ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 8/7, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Ankara. (Ảnh: Reuters)

Các nhà báo - những người tưởng rằng đang bay cùng Tổng thống Trump trên chiếc chuyên cơ Không lực Một đời cũ - cho biết họ được yêu cầu đóng cửa sổ tại khoang dành cho báo chí. Tờ Washington Post đưa tin ngoài các phóng viên, một số nhân viên Nhà Trắng cũng tin rằng Tổng thống Trump đang ở trên chuyến bay đó.

Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, nhiều hãng tin lớn như Reuters, CNN, Washington PostThe New York Times đã tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các nhà báo tháp tùng chuyến đi của ông như những "mục tiêu chim mồi”.

Chiếc C-32A chở ông Trump đã bay đến Anh và hạ cánh vào khoảng 22h20. Chiếc Không lực Một đời cũ hơn (chở theo giới truyền thông) cũng hạ cánh chỉ vài phút sau đó. Tờ báo này cho biết, chưa rõ bằng cách nào ông Trump chuyển từ chiếc C-32A sang chiếc Không lực Một đời cũ hơn.

Theo các hãng tin này, động thái của Tổng thống Mỹ có thể đặt tính mạng của các nhà báo và nhân viên chính quyền đi trên chuyên cơ Không lực Một vào tình thế nguy hiểm.

Phóng viên cấp cao Aaron Blake của CNN cho biết, các nhà báo cảm thấy họ bị biến thành "những mồi nhử mà không hề hay biết, bị đặt ngay vào tầm ngắm nguy hiểm".

“Thực ra tôi nghĩ chiếc máy bay mà tôi đã sử dụng phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn”, Tổng thống Trump phát biểu với các phóng viên ngày 12/8, khi được hỏi vì sao ông không sử dụng chuyên cơ Không lực Một nhưng vẫn để các nhà báo đi trên chuyến bay đó. "Tôi cho rằng nó gặp rủi ro cao hơn vì đó chính là chiếc máy bay mà tôi nghĩ họ có nhiều khả năng sẽ nhắm tới”.

Bình luận về quyết định đổi máy bay, Tổng thống Trump - người thường xuyên chia sẻ những hình ảnh khắc họa mình như một nhà lãnh đạo táo bạo và dũng cảm - cho biết ông chỉ đang làm theo hướng dẫn của Cơ quan Mật vụ, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống.

"Chuyện đó hoàn toàn do Cơ quan Mật vụ quyết định. Tôi chỉ làm theo những gì họ muốn, tôi làm theo hướng dẫn của Cơ quan Mật vụ và quân đội", ông Trump nói. "Tôi đoán là có một mối đe dọa nào đó. Tôi cũng không hỏi quá chi tiết về chuyện này. Tôi thường xuyên nhận được nhiều lời đe dọa".

Một chiến dịch tương tự từng diễn ra vào năm 2000, khi Tổng thống Bill Clinton sử dụng một chiếc máy bay công vụ không có dấu hiệu nhận diện đặc biệt để bay đến Pakistan, trong khi điều chiếc chuyên cơ Không lực Một chính thức bay theo một lộ trình khác để đánh lạc hướng.

Minh Hạnh
Reuters
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