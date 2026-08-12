Chủ tịch Đinh Bá Thành: 'Muốn mỗi gia đình Việt Nam sẽ là cổ đông của DatVietVAC'

TPO - Trước thềm IPO, lãnh đạo DatVietVAC công bố chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ - truyền thông - giải trí, từ sản xuất nội dung sang concert, quản lý nghệ sĩ, khai thác IP và phát triển nền tảng fandom. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu, 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030 và hướng tới trở thành kỳ lân văn hóa đầu tiên của Việt Nam.

Chủ tịch Đinh Bá Thành: 'Chúng tôi muốn Việt hóa thế giới'

Công ty CP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) vừa tổ chức Roadshow nhằm giới thiệu tới nhà đầu tư phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC - phát biểu mở đầu sự kiện: "Chúng ta đang sống với một màn hình bé trên tay (smartphone) nhưng chứa đựng cả một concert Anh trai say hi với khoảng 110.000 khán giả. Nhờ đó, một thế giới khác hiện ra, gồm: nghe nhạc, xem phim, shopping, chia sẻ ước vọng".

Ông Thành gọi đây là thế giới kỳ ảo chưa ai hiểu và hình dung hết được. "How big is this world and how far it may go beyond?" (Tạm dịch: Thế giới này lớn bao nhiêu và nó có thể đi xa đến đâu?). Ông cho rằng đó là thế giới của công nghệ - truyền thông - giải trí mà DatVietVAC đang sở hữu.

Giá trị sâu nhất không nằm ở bộ phim, bài hát hay concert mà là ở sự phi giới hạn, biến tài sản trí tuệ (IP) thành hệ sinh thái tiêu dùng từ shopping, thời trang, ẩm thực, du lịch tới hoạt động cộng đồng.

Dàn anh trai, em xinh đến buổi Roadshow giới thiệu nhà đầu tư phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DatVietVAC.

Ông trùm truyền thông khẳng định hơn 30 năm qua, doanh nghiệp định hình lối sống mới và trào lưu V-Culture. Cách đây 6 năm, Rap Việt ra đời như hiện tượng âm nhạc. DatVietVAC biến rap từ âm nhạc đường phố thành nơi bàn luận của mọi lứa tuổi.

"Tôi còn nhớ, mỗi tối thứ 7, đường phố vắng hơn vì cả gia đình còn đang bận quây quần trước màn hình tivi để xem Rap Việt. Chúng tôi tự hào vì là hệ sinh thái đầu tiên thay đổi và tạo dựng nền âm nhạc văn hóa thần tượng bản địa trong lịch sử âm nhạc Việt Nam - chứ không phải ai khác", ông Thành nói.

Viết tiếp câu chuyện trên, tháng 8/2025, Anh trai say hi đến biểu diễn ở Las Vegas với tuyên ngôn: "Las Vegas, we come here not to make hits, we make history".

"Và chúng tôi đã làm được", ông khẳng định. Và vào tháng 1, Anh trai say hi tiếp tục chinh phục Las Vegas (Mỹ). Sang năm 2027 sẽ là Say hi US Tour.

Nói về chiến lược 5 năm tới và hướng đến năm 2035, định hướng của DatVietVAC là: "Sở hữu thời gian, tâm tưởng và 'mở ví' người tiêu dùng qua đầu tư all-in vào tài năng rất trẻ và đương thời để ưu hoá khả năng thương mại IP".

Trong chiến lược trên, chủ tịch Đinh Bá Thành muốn Việt hoá thế giới. Tức là biến nội dung thành nhu cầu văn hóa, để khán giả hưởng thụ, tương tác trên toàn cầu, mỗi ngày dựa trên sáng tạo nguyên bản cũng như sức hút từ văn hoá Việt Nam. Đây là hướng đi thịnh hành ở các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc. DatVietVAC muốn làm được điều tương tự.

Chiến lược thứ hai là doanh nghiệp muốn ứng dụng AI, xem đây là lớp trí tuệ lõi, nâng cao khả năng dự đoán, phân tích hiệu quả trước khi quyết định đầu tư IP.

Sau cùng, ông muốn điều hướng các nội dung "Made in Vietnam" vào các lĩnh vực như F&B, thời trang, phim ảnh, game… từ đó, gia tăng nguồn thu đáng kể cho doanh nghiệp.

Khép lại phần chia sẻ, ông Đinh Bá Thành cho biết open book IPO ngày 5/8 vừa qua của doanh nghiệp là ví dụ về cách nhìn khác biệt của DatVietVAC và bày tỏ niềm tin: “DatVietVAC mong muốn rồi mỗi gia đình Việt Nam sẽ là cổ đông DatVietVAC để đóng góp vào sự hưng thịnh và niềm tự hào của chính thể nước nhà”.

Tổng giám đốc DatVietVAC: ‘Chúng tôi có hơn 2.000 tài sản trí tuệ’

Tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư trước thềm IPO, ông Đào Văn Kính - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc DatVietVAC - trình bày mô hình kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

Ngành truyền thông - giải trí đang bước sang một chu kỳ phát triển mới. Sau giai đoạn mở rộng quy mô và sự tăng tốc của các nền tảng công nghệ từ năm 2022, chi tiêu trực tiếp của người tiêu dùng được dự báo trở thành động lực tiếp theo.

“Chúng tôi tin rằng giai đoạn từ năm 2026 đến 2030 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của chi tiêu D2C, tức chi tiêu trực tiếp của người tiêu dùng trên các nền tảng công nghệ trong ngành truyền thông và giải trí”, ông Kính nói.

DatVietVAC hiện vận hành hai mảng kinh doanh chính, gồm nội dung và dịch vụ truyền thông. Mảng nội dung bao phủ năm nhóm hoạt động: sản xuất và phát sóng chương trình giải trí, tổ chức sự kiện, concert, quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ, khai thác tài sản trí tuệ (IP), vận hành kênh truyền hình.

Mảng dịch vụ truyền thông cung cấp hoạt động tư vấn chiến lược, mua bán quảng cáo và giải pháp influencer marketing. Đây là bộ phận kết nối các sản phẩm giải trí với nhãn hàng, công chúng và nghệ sĩ.

Năm 2025, mảng nội dung ghi nhận 1.727 tỷ đồng doanh thu và 421 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Mảng dịch vụ truyền thông đạt 1.687 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ khoảng 53 tỷ đồng. Chênh lệch lớn về khả năng sinh lời khiến nội dung trở thành trọng tâm phân bổ nguồn lực trong giai đoạn tiếp theo.

Ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC - nói về tầm nhìn, xu hướng chiến lược đến năm 2030.

“Doanh thu của hai mảng tương đối cân bằng, nhưng mảng nội dung đóng góp phần lớn lợi nhuận. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ dồn lực phát triển mảng này, dự kiến chiếm khoảng 85-90% lợi nhuận của tập đoàn”, ông Kính cho biết.

Khối dịch vụ truyền thông vẫn giữ vai trò tạo dòng tiền ổn định và duy trì mạng lưới khách hàng. Sau hơn 30 năm hoạt động, DatVietVAC đã xây dựng quan hệ với các đài truyền hình, nền tảng số và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, hàng tiêu dùng nhanh.

Hai mảng được thiết kế để bổ trợ lẫn nhau. Khối nội dung tạo chương trình, concert và nguồn nghệ sĩ. Khối dịch vụ truyền thông đưa các tài sản này tới nhãn hàng, xây dựng giải pháp quảng cáo, tiếp thị và bán hàng.

Quy trình phát triển nội dung của DatVietVAC gồm bốn giai đoạn: tiền sản xuất, sản xuất, phân phối và khai thác thương mại.

Trước khi đưa một chương trình vào sản xuất, doanh nghiệp đánh giá chất lượng IP, mức độ phù hợp với thị hiếu khán giả và khả năng thu hút nhà tài trợ. Nguồn thu từ tài trợ được sử dụng để giảm rủi ro vốn trong giai đoạn đầu. Sau khi chương trình ra mắt, doanh thu tiếp tục được mở rộng qua quảng cáo, phát hành nhạc, concert, bán vé, vật phẩm và thương mại nghệ sĩ.

“Chúng tôi không còn xem nhà tài trợ đơn thuần là bên mua quyền lợi truyền thông. Họ trở thành đối tác đồng hành, được kết nối với IP, nghệ sĩ và các giải pháp bán hàng. Đây là mô hình an toàn hơn cho nhà sản xuất và tạo nhiều giá trị hơn cho nhãn hàng”, ông Kính nói.

Mô hình này thể hiện rõ trong cơ cấu doanh thu mảng nội dung năm 2025. Hoạt động khai thác thương mại nghệ sĩ đóng góp 560 tỷ đồng, tương đương 32%. Sản xuất và phát sóng nội dung mang về 467 tỷ đồng, chiếm 27%. Tổ chức sự kiện và bán vé đạt 330 tỷ đồng, tương ứng 19%.

Phần còn lại đến từ khai thác IP với 170 tỷ đồng, vận hành kênh 132 tỷ đồng và các nguồn khác 69 tỷ đồng. Thay vì chỉ thu tiền từ quảng cáo trong thời gian chương trình phát sóng, DatVietVAC hướng tới kéo dài vòng đời của một IP. Một chương trình có thể tiếp tục được thương mại hóa qua âm nhạc, concert, hình ảnh nghệ sĩ, vật phẩm, cấp phép thương hiệu và các sản phẩm hợp tác với nhãn hàng.

“Chúng tôi ưu tiên những IP có khả năng khai thác thương mại 360 độ, từ B2B đến B2C, từ nội dung, nghệ sĩ đến concert và vật phẩm. Đồng thời, các IP phải phù hợp với từng nhóm tuổi và nhu cầu của nhà tài trợ”, ông Kính cho biết.

DatVietVAC đang sở hữu hơn 2.000 tài sản trí tuệ, trong đó có khoảng 1.000 bản ghi âm, 520 tác phẩm âm nhạc, 403 tác phẩm viết và lượng lớn bản ghi hình.

Kho nội dung này có thể tạo doanh thu qua chuyển nhượng quyền nội dung, quyền sử dụng hình ảnh, cấp phép thương hiệu, phát hành âm nhạc và kinh doanh vật phẩm.

Các chương trình của doanh nghiệp tạo ra khoảng 11.000 giờ nội dung mỗi năm. Hệ thống phân phối đa kênh có tổng cộng khoảng 270 triệu lượt theo dõi và 67 tỷ lượt xem mỗi năm trên truyền hình, YouTube, Facebook, TikTok cùng các nền tảng khác.

DatVietVAC cũng cho biết đã sản xuất gần 30 chương trình nổi bật trong hơn 20 năm. Tuổi thọ trung bình của mỗi chương trình đạt từ 5 năm. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng danh mục chương trình kéo dài nhiều mùa thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm ngắn hạn.

Trong lĩnh vực âm nhạc, nội dung từ hệ sinh thái của doanh nghiệp từng dẫn đầu các bảng xếp hạng trên Spotify và YouTube. Riêng TikTok ghi nhận khoảng 10 tỷ lượt xem liên quan. Trên Spotify, các sản phẩm đạt khoảng 74 triệu lượt nghe, với 45 trong tổng số 51 ca khúc phát hành lọt nhóm thịnh hành.

Khả năng tạo nội dung, sở hữu IP và tổ chức concert giúp DatVietVAC tham chiếu ba mô hình quốc tế. Đó là HYBE trong đào tạo, quản lý nghệ sĩ và phát triển fandom, Banijay trong sản xuất nội dung, Live Nation trong tổ chức sự kiện, bán vé và thương mại hóa trải nghiệm trực tiếp.

Doanh nghiệp cho rằng đã sở hữu năng lực sản xuất nội dung Việt và tổ chức concert quy mô lớn. Hai hướng đang được tiếp tục phát triển là đào tạo nghệ sĩ, xây dựng nền tảng fandom và sản xuất nội dung theo đơn đặt hàng.

Mục tiêu doanh thu 5000 tỷ năm 2030 với 5 trụ cột chiến lược



Chiến lược 2026-2030 của DatVietVAC gồm năm trụ cột: đa dạng hóa chương trình theo độ tuổi, mở rộng concert và sự kiện, tăng cường khai thác thương mại nghệ sĩ, đẩy mạnh khai thác IP, phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Các chương trình thuộc Vũ trụ Say hi giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả nhóm khán giả trẻ. Tuy nhiên, DatVietVAC đánh giá thị trường dành cho người từ 35 đến 60 tuổi và trẻ em dưới 13 tuổi vẫn còn nhiều khoảng trống.

Hai nhóm này có quy mô hơn 53 triệu người. Nhóm từ 35 đến 60 tuổi được nhận định là tệp khách hàng có khả năng chi trả cao nhưng khó chinh phục. Họ có nhu cầu đối với nội dung gia đình, âm nhạc giàu cảm xúc và các sản phẩm được đầu tư chỉn chu.

DatVietVAC dự kiến mở rộng các chương trình gia đình, làm mới âm nhạc gắn với ký ức và tiếp tục phát triển truyền hình thực tế. Danh mục 3-5 năm tới gồm các mùa tiếp theo trong Vũ trụ Say hi, Ca sĩ mặt nạ, 2 ngày 1 đêm, Sóng cùng những dự án mới.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì chu kỳ phát sóng của các IP đã chứng minh sức hút, đồng thời phát triển format mới để giảm mức độ phụ thuộc vào một nhóm khán giả hoặc một chương trình đơn lẻ.

Nhìn lại từ 2022-2025, DatVietVAC tổ chức 13 concert, bán hơn 310.000 vé. Chuỗi concert thuộc IP Anh trai “say hi” gồm 11 đêm, thu hút hơn 300.000 khán giả.

DatVietVAC đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ năm 2030 với 5 trụ cột chiến lược.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp không chỉ tổ chức mega concert bắt nguồn từ chương trình truyền hình. Kế hoạch mới bao gồm solo concert, fan meeting, tour nghệ sĩ và sự kiện gắn với du lịch địa phương.

Đến năm 2030, DatVietVAC dự phóng tổ chức 34 sự kiện trực tiếp, tăng mạnh so với 6 sự kiện năm 2025. Doanh thu sự kiện được kỳ vọng tăng từ 330 tỷ đồng lên 802 tỷ đồng. Số vé bán ra dự kiến đạt khoảng 351.000 vé.

Một hướng đi khác là phối hợp với các địa phương, đơn vị phát triển hạ tầng và du lịch để tổ chức sự kiện văn hóa quy mô lớn. Mỗi chương trình được ước tính có thể tạo doanh thu trên 50 tỷ đồng. Với năng lực tổ chức 10-15 sự kiện mỗi năm, phần doanh thu tăng thêm có thể đạt 500-800 tỷ đồng.

Ông Kính thẳng thắn nhìn nhận hạ tầng biểu diễn đang là điểm nghẽn của thị trường Việt Nam.

“Chúng tôi muốn tổ chức concert hơn 30.000 khán giả tại TPHCM nhưng không có nhiều địa điểm phù hợp. Những hạn chế về hạ tầng khiến trải nghiệm của khán giả chưa thể hoàn chỉnh. Khi các tập đoàn lớn đầu tư sân vận động và tổ hợp giải trí, ngành công nghiệp biểu diễn sẽ có cơ hội bước lên một tầm cao mới”, ông nói.

Ngoài các thành phố lớn, DatVietVAC định hướng đưa sự kiện tới những địa phương có thế mạnh du lịch như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Gia Lai. Thị trường Mỹ cũng được xác định là địa bàn tiềm năng cho các tour diễn của nghệ sĩ và chương trình Việt.

DatVietVAC hiện quản lý hoặc khai thác thương mại 114 nghệ sĩ. Doanh thu của mảng này tăng 4,4 lần trong giai đoạn 2022-2025. Mức chia sẻ doanh thu hiện dao động từ 15% đến 30%. Tuy nhiên, hoạt động mới chủ yếu tập trung vào đại sứ thương hiệu, biểu diễn và tham dự sự kiện. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp muốn chuyển từ khai thác thương mại sang quản lý toàn diện, sở hữu và đào tạo nghệ sĩ.

Số nghệ sĩ dự kiến tăng từ 94 người năm 2025 lên 155 người vào năm 2030. Doanh thu từ khai thác thương mại nghệ sĩ được dự phóng tăng từ 560 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

DatVietVAC cũng đặt kế hoạch hợp tác với đối tác Hàn Quốc và Mỹ để đào tạo ca sĩ, ban nhạc có khả năng hoạt động quốc tế. Mục tiêu của mô hình này là vừa tạo nguồn cung nghệ sĩ, vừa sở hữu lâu dài các tài sản trí tuệ liên quan.

Kế tiếp, Khai thác IP được xem là mảng có chất lượng doanh thu cao do chi phí biên thấp. Doanh nghiệp có thể cấp phép nội dung, hình ảnh và thương hiệu trên nhiều thị trường mà không phải tái đầu tư toàn bộ chi phí sản xuất ban đầu.

Doanh thu mảng này được dự phóng tăng từ 170 tỷ đồng năm 2025 lên 432 tỷ đồng năm 2030. Trong đó, doanh thu streaming và cấp phép dự kiến tăng từ 146 tỷ đồng lên 243 tỷ đồng. Doanh thu bán vật phẩm tăng từ 24 tỷ đồng lên 189 tỷ đồng.

Số vật phẩm bán ra có thể tăng từ 224.000 lên 871.000 sản phẩm. Theo tính toán của doanh nghiệp, khoảng 80-100% doanh thu tăng thêm từ khai thác IP có khả năng chuyển hóa thành lợi nhuận. DatVietVAC đã thử nghiệm cấp quyền thương hiệu chương trình cho sản phẩm tiêu dùng và chuyển nhượng quyền khai thác concert ở nước ngoài.

Trụ cột dài hạn tiếp theo là nền tảng kết nối nghệ sĩ, người hâm mộ và nhãn hàng. DatVietVAC dự kiến ra mắt giai đoạn đầu vào quý IV/2026, trước hết cung cấp tính năng bình chọn nghệ sĩ, bán vé và vật phẩm.

Sau năm 2027, nền tảng sẽ mở rộng sang fan page, cuộc gọi với nghệ sĩ, nội dung độc quyền và các hình thức tương tác cá nhân hóa. Mô hình được tham chiếu từ Weverse - nền tảng fandom thuộc hệ sinh thái HYBE.

Theo ông Kính, điểm yếu hiện nay của thị trường là nghệ sĩ có lượng người theo dõi lớn nhưng thiếu dữ liệu để nhận diện mức độ gắn bó và khả năng chi tiêu của từng nhóm.

“Chúng ta không đo được fan là ai, ai chỉ xem, ai cổ vũ, ai sẵn sàng chi tiền và ai thuộc nhóm VIP. Fandom business là thị trường rất lớn của thể thao và âm nhạc. Chúng tôi muốn xây dựng nền tảng kết nối ba bên gồm nghệ sĩ, nhãn hàng và người hâm mộ”, ông nói.

Dữ liệu trực tiếp về người dùng sẽ giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm, bán vé, vật phẩm và nội dung. Nhãn hàng cũng có thể tiếp cận chính xác hơn những cộng đồng gắn với từng nghệ sĩ hoặc chương trình.

Năm 2025, DatVietVAC công bố doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2026 là 3.500 tỷ đồng doanh thu, 420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức tối thiểu 2.500 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2030, doanh nghiệp dự phóng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 780 tỷ đồng, đồng thời duy trì chính sách cổ tức đều đặn. Doanh thu D2C được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo.

Theo phần so sánh của doanh nghiệp với các công ty giải trí niêm yết trên thế giới, DatVietVAC thuộc nhóm có doanh thu trên 100 triệu USD, biên lợi nhuận gộp trên 20% và biên lợi nhuận ròng trên 10%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) được công bố ở mức trên 40%.

Ông Đào Văn Kính cho rằng kế hoạch tài chính đến năm 2030 mới phản ánh kịch bản phát triển dựa trên những năng lực hiện hữu. Dư địa lớn hơn nằm ở khả năng đưa nghệ sĩ, nội dung và concert Việt Nam ra thế giới, phát triển fandom, đào tạo nghệ sĩ và mở rộng sang các lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ có liên quan.

“Tham vọng của chúng tôi không dừng ở mức 780 tỷ đồng lợi nhuận. DatVietVAC muốn trở thành kỳ lân văn hóa đầu tiên của Việt Nam. Để làm được điều đó, chúng tôi phải đưa nghệ sĩ, nội dung Việt ra thế giới, phát triển kinh doanh fandom và xây dựng những mô hình hợp tác liên ngành”, ông Kính nhấn mạnh.