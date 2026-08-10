Đại sứ Thái Lan xúc động khi về Làng Sen

TPO - Về quê Bác trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 10/8, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đoàn đại biểu hai nước đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu gồm ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu tham quan Làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về gia đình, tuổi thơ và những năm tháng đầu đời của Người.

Dưới mái nhà tranh đơn sơ, Đại sứ Urawadee Sriphiromya lắng nghe những câu chuyện về Bác Hồ, xúc động khi được tận mắt chứng kiến không gian làng quê đã gắn bó với tuổi thơ của Người. Chuyến thăm giúp bà hiểu thêm về cuộc đời, quê hương và những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Đây cũng là dịp để đại biểu hai nước tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết nhân dân.

Đoàn đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - xúc động khi nghe kể về Bác Hồ.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến về quê Bác của đoàn đại biểu Việt Nam - Thái Lan không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong chặng đường mới.