Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại sứ Thái Lan xúc động khi về Làng Sen

Thu Hiền

TPO - Về quê Bác trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 10/8, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), đoàn đại biểu hai nước đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu gồm ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, ông Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

tp-23.jpg
Ông Ngô Lê Văn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
tp-24.jpg
Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu tham quan Làng Sen - quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về gia đình, tuổi thơ và những năm tháng đầu đời của Người.

Dưới mái nhà tranh đơn sơ, Đại sứ Urawadee Sriphiromya lắng nghe những câu chuyện về Bác Hồ, xúc động khi được tận mắt chứng kiến không gian làng quê đã gắn bó với tuổi thơ của Người. Chuyến thăm giúp bà hiểu thêm về cuộc đời, quê hương và những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Đây cũng là dịp để đại biểu hai nước tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết nhân dân.

tp-21.jpg
Đoàn đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.
tp-25.jpg
Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - xúc động khi nghe kể về Bác Hồ.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến về quê Bác của đoàn đại biểu Việt Nam - Thái Lan không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong chặng đường mới.

Thu Hiền
#Thái Lan #Làng Sen #Chủ tịch Hồ Chí Minh #quan hệ ngoại giao #hữu nghị #kỷ niệm 50 năm #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe