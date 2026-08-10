Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Văn học nghệ thuật cần tham gia vào phát triển kinh tế thông qua công nghiệp văn hóa

TPO - Phát biểu tại Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam - nhấn mạnh văn học nghệ thuật cần tham gia vào phát triển kinh tế thông qua công nghiệp văn hóa. Ông cũng khuyến khích các nghệ sĩ, hội viên sử dụng công nghệ, AI trong sáng tác, phổ biến, lưu trữ tác phẩm.

Ngày 10/8, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS), nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam - nhấn mạnh Lào Cai và Yên Bái, hai vùng đất gắn kết liền nhau bên dòng sông Hồng, là sự hòa quyện giữa núi sông hùng vĩ, đỉnh thiêng Phan Si Păng, vẻ đẹp hút hồn của Sa Pa, Y Tý với di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải, thung lũng Mường Lò cùng kho tàng văn hóa phi vật thể độc đáo của đồng bào các dân tộc.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam - phát biểu tại Đại hội.

"Đó là nguồn nội lực mạnh mẽ, nguồn chất liệu phong phú, là nguồn cảm hứng vô tận để văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục cống hiến và sáng tạo nên những tác phẩm xứng tầm với truyền thống quê hương", ông Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.

PGS TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai cần chủ động đưa văn học nghệ thuật tham gia vào kinh tế địa phương, tích cực xây dựng nền công nghiệp văn hóa ở địa phương, thổi hồn vào các di sản, danh thắng, sản phẩm du lịch đặc trưng để biến di sản văn hóa thành tài sản kinh tế và sức mạnh nội sinh phát triển bền vững.

Hội cần đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI vào sáng tác, lưu trữ, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và kho tàng văn hóa dân gian của cha ông.

Ông Nguyễn Thế Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai - phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai - Nguyễn Thế Phước - nhấn mạnh thông qua các tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa và nghiên cứu văn hóa dân gian, đội ngũ văn nghệ sĩ đã phản ánh sinh động cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những đổi thay của quê hương. Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thế Phước khẳng định tỉnh luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của phát triển bền vững.

"Lào Cai sẽ luôn đồng hành, quan tâm, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động hiệu quả, để đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng, khát vọng sáng tạo và có thêm nhiều tác phẩm giá trị cao, tầm vóc quốc gia và quốc tế đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh", ông Phước khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai - phát biểu tại Đại hội.

Trong chương trình, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 người.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến tái cử chức danh Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, 2 Phó Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Thành Long và Nguyễn Tuấn Vũ.