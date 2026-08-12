Khai quật ngôi mộ nghi cổ, phát hiện kiếm, tiền xưa

TPO - Tiến hành khai quật ngôi mộ nghi là mộ cổ ở Nghệ An, đơn vị chức năng tìm thấy một số hiện vật như kiếm, chân đèn, tiền cổ bên trong.

Chiều 11/8 ông Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị đang phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương khai quật khẩn cấp một ngôi mộ gạch nghi là mộ cổ tại xã Kim Liên (Nghệ An).

Đơn vị chức năng thắp hương và triển khai các bước khai quật ngôi mộ gạch nghi cổ.

Hơn hai tháng trước, người dân xã Kim Liên đào đất để làm hàng rào nhà thì múc trúng một số hàng gạch cách mặt đất khoảng 50-70 cm. Nghi có thể là công trình di tích khảo cổ, người dân lập tức trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã cử cán bộ chuyên môn tới hiện trường kiểm tra, đánh giá, báo cáo và có tờ trình đề nghị tỉnh Nghệ An cấp phép khai quật khảo cổ học khẩn cấp đối với ngôi mộ trên.

Khai quật mộ, đơn vị chức năng phát hiện nhiều hiện vật.

Trong ngày 11/8, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ động thổ, khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ trên.

Ông Hồ Mạnh Hà - Phó phòng Quản lý Di sản văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cán bộ tham gia việc khai quật - cho hay bước đầu khai quật cho thấy đây có thể là một mộ gạch cổ. Ngôi mộ này có kích thước dài 3,1 m, rộng 1,15 m và cao 1,05 m.

Ngôi mộ được xây bằng gạch, nghi có từ thế kỷ thứ 3-7.

Tiến hành khai quật, đơn vị chức năng tìm thấy hai kiếm, một chiếc âu, một số chân đèn bằng đất nung và tiền cổ. Bước đầu, đơn vị chức năng đánh giá ngôi mộ này có thể xuất hiện từ thế kỷ thứ 3-7.

Công tác khai quật ngôi mộ đang được đơn vị chức năng tiến hành. Dự kiến việc khai quật kéo dài trong khoảng 40 ngày.