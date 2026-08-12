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Quốc vương Brunei tước hết danh hiệu con dâu

Ngọc Ánh

TPO - Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã ban sắc lệnh tước các tước hiệu hoàng gia của con dâu, với lý do hành vi không phù hợp và làm tổn hại thanh danh hoàng gia.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã ban sắc lệnh tước bỏ các tước hiệu hoàng gia của con dâu Raabi’atul Adawiyyah.

Theo New Straits Times, văn phòng thông báo sắc lệnh hoàng gia cho biết việc tước bỏ tước hiệu được thực hiện sau những hành vi của Raabi’atul Adawiyyah bị cho là không phù hợp với tư cách là vợ của một thành viên hoàng gia.

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Vợ Hoàng tử Abdul Malik bị cho là làm tổn hại danh tiếng hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Những hành động của cô cũng bị xác định là đã làm tổn hại thanh danh của hoàng gia và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Quốc vương Hassanal Bolkiah. Tuy nhiên, thông cáo không nêu cụ thể các hành động.

Theo thông tin được đưa ra, tước hiệu của các con họ sẽ không bị ảnh hưởng. Thời gian qua xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Raabi’atul Adawiyyah và Hoàng tử Abdul Malik sắp ly hôn.

Raabi’atul Adawiyyah và Hoàng tử Abdul Malik kết hôn năm 2015 và có với nhau bốn người con. Hôn lễ diễn ra tại cung điện Istana Nurul Iman với sự tham dự của khoảng 5.000 khách, quy mô hoành tráng và xa hoa.

Lễ cưới được diễn ra trong khoảng thời gian 11 ngày. Cô dâu và chú rể đều mặc những bộ trang phục bằng vàng đính kim cương. Đặc biệt, cô dâu Raabi'atul còn cầm theo một bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ, đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước.

Ngoài ra, cô còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích. Cô dâu cũng gây chú ý khi đi đôi giày nạm pha lê của Christian Louboutin cùng lắc chân vàng kiểu cách.

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Địa điểm tổ chức hôn lễ là cung điện quy mô 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở Bandar Seri Begawan. Ảnh: Reuters.

Vào thời điểm đó, Raabi'atul được coi là nàng dâu hoàng gia may mắn nhất thế giới khi có một hôn lễ xa xỉ, được gả vào gia đình hoàng tộc giàu có bậc nhất châu Á. Trước khi lấy Hoàng tử, cô dâu là nhà phân tích dữ liệu hệ thống và là giảng viên công nghệ thông tin.

Raabi'atul sinh năm 1992, có thành tích học tập xuất sắc. Raabi'atul có hứng thú với lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cô từng nhận chứng chỉ của Microsoft Office.

Ngọc Ánh
#Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah #Raabi’atul Adawiyyah #con dâu hoàng gia #đám cưới Brunei

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