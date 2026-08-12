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Thái Nguyên: Người nhà bệnh nhân ‘vạ vật’ tránh nóng

Thanh Hiếu

TPO - Những ngày qua, thời tiết tại Thái Nguyên như chảo lửa. Tại các bệnh viện, người nhà bệnh nhân vạ vật nằm ở hành lang, dưới bóng cây, ghế đá... để tránh nắng nóng.

Từ 11/8, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36,4 - 37 độ C. Trong đó, thời gian nắng nóng cao điểm từ 11h - 17h. Dự kiến, đợt nắng nóng này kéo dài đến 16/8.

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Bệnh nhân và người nhà đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, do ảnh hưởng của thời tiết, từ 10h sáng, nhất là buổi trưa, người nhà bệnh nhân tập trung tại các gốc cây cổ thụ nghỉ ngơi. Thậm chí, không ít người tranh thủ nằm ngủ dưới tán cây, ghế đá trong hành lang, khuôn viên bệnh viện.

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Người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi dưới các tán cây
Anh T.H.K (trú tại xã Phú Lương) cho biết, sáng 12/8, anh đưa người nhà đi khám bệnh nhưng chưa có kết quả, phải chờ đến chiều. "Tranh thủ buổi trưa, tôi chợp mắt một lúc. Cũng may, bệnh viện bố trí quạt, điều hòa tại khu vực chờ", anh K chia sẻ.
Tổ truyền thông bệnh viện cho biết, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tiếp đón và thăm khám từ 1.700- 2.000 bệnh nhân.
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Bệnh nhân đi khám và điều trị trong những ngày nắng nóng tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên.

Trong những ngày nắng nóng, bệnh viện đã tăng cường quạt điện tại các khu vực sảnh chờ, khu vực khám bệnh. Bệnh viện cũng bố trí điều hòa khu vực hành lang các khoa phòng, khu vực khám bệnh nhằm giảm cảm giác oi bức cho bệnh nhân và người nhà.

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Bệnh nhân và người nhà tranh thủ nghỉ ngơi buổi trưa

Tương tự, tại Bệnh viện A Thái Nguyên, hệ thống quạt mát, điều hòa và thông gió tại các khu vực khám bệnh, điều trị được tăng cường. Bệnh viện cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng chuyển đổi số trong các khâu tiếp đón, đăng ký khám bệnh, thanh toán viện phí và quản lý thông tin người bệnh.

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Bệnh nhân và người nhà tranh thủ nghỉ ngơi tại khu vực chờ Bệnh viện A Thái Nguyên

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên làm việc trực tiếp dưới trời nắng quá 1 tiếng. Nếu bắt buộc phải làm việc dưới trời nắng, người lao động cần thường xuyên bổ sung nước cho cơ thể, mặc đầy đủ trang phục bảo hộ.

Người cao tuổi cần thường xuyên kiểm tra huyết áp và thông báo sớm về tình trạng bất thường của cơ thể cho người thân. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần theo dõi, chủ động phòng tránh các bệnh thường gặp do thời tiết đổi.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Nắng nóng #Bệnh viện #Người nhà #Điều hòa #Dịch vụ y tế

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