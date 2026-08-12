Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài, Tuyên Quang nóng nhất cả nước

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (12/8), nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc với nhiệt độ dự báo từ 35-37 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiều. Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 14/8. Đáng lưu ý, những ngày qua, Bắc Mê (Tuyên Quang) liên tục nóng nhất cả nước với mức nhiệt vượt xa các địa phương khác.

Xã Bắc Mê, Tuyên Quang, trước sáp nhập là một phần của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì mức nhiệt cao nhất cả nước, ở ngưỡng từ 39.5 – 40 độ.

Ngày 11/8, nhiệt độ cao nhất tại đây là 39.6 độ, vượt xa các địa phương khác với mức nhiệt cao nhất phổ biến chỉ từ 37-38 độ như Hà Nội (38 độ), Lào Cai (37.2 độ), Bắc Ninh (37.3 độ).

Ngày 10/8, nhiệt độ tại Bắc Mê là 39 độ. Ngày 9/8, mức nhiệt đỉnh điểm tại đây lên tới 39.9 độ - cao hơn các địa phương khác khoảng 2 độ.

Dự báo hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên) với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Trời ít mưa, cảm giác oi nóng.

Hà Nội hôm nay (12/8) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

thoi-tiet-ngay-31-thang-05.jpg
Nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc hôm nay (12/8).

Dự báo ngày mai (13/8), khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 14/8, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo hai ngày 13-14/8, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. Từ ngày 15/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo và nhiệt độ thực tế có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, tỷ lệ cây xanh, mặt nước.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #thời tiết miền Bắc #Nơi nào nóng nhất cả nước #Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ #Hà Nội nắng nóng gay gắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe