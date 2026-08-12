Miền Bắc nắng nóng gay gắt kéo dài, Tuyên Quang nóng nhất cả nước

TPO - Hôm nay (12/8), nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc với nhiệt độ dự báo từ 35-37 độ, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiều. Đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 14/8. Đáng lưu ý, những ngày qua, Bắc Mê (Tuyên Quang) liên tục nóng nhất cả nước với mức nhiệt vượt xa các địa phương khác.

Xã Bắc Mê, Tuyên Quang, trước sáp nhập là một phần của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì mức nhiệt cao nhất cả nước, ở ngưỡng từ 39.5 – 40 độ.

Ngày 11/8, nhiệt độ cao nhất tại đây là 39.6 độ, vượt xa các địa phương khác với mức nhiệt cao nhất phổ biến chỉ từ 37-38 độ như Hà Nội (38 độ), Lào Cai (37.2 độ), Bắc Ninh (37.3 độ).

Ngày 10/8, nhiệt độ tại Bắc Mê là 39 độ. Ngày 9/8, mức nhiệt đỉnh điểm tại đây lên tới 39.9 độ - cao hơn các địa phương khác khoảng 2 độ.

Dự báo hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên) với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Trời ít mưa, cảm giác oi nóng.

Hà Nội hôm nay (12/8) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc hôm nay (12/8).

Dự báo ngày mai (13/8), khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 14/8, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo hai ngày 13-14/8, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa. Từ ngày 15/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.