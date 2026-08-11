21 hộ dân ở Lâm Đồng phải hoàn trả tiền nhận hỗ trợ thiệt hại mưa lũ

TPO - 21 hộ dân ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng được xác định nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ không đúng đối tượng, với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Chiều 11/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Ngọc Hiền - Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, phường vẫn đang rà soát việc chi hỗ trợ cho các hộ dân nhận tiền không đúng đối tượng khắc phục hậu quả mưa lũ cuối năm 2025.

Trước đó, sau các đợt mưa lũ cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại phường Hàm Thắng, hơn 5.400 hộ dân được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Sau khi hoàn tất chi trả, một số người dân đã phản ánh việc lập danh sách còn thiếu chính xác, trong đó có các hộ tại thôn Kim Ngọc không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn được nhận tiền.

Từ phản ánh này, UBND phường Hàm Thắng đã rà soát và xác định 21 trường hợp nhận hỗ trợ không đúng đối tượng, mỗi hộ được chi hỗ trợ 5 triệu đồng, tổng số tiền 105 triệu đồng.

Nhiều xã, phường ở Lâm Đồng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ cuối năm 2025.

Sau đó, UBND phường Hàm Thắng đã vận động các hộ hoàn trả toàn bộ số tiền nhận không đúng quy định. Đến nay, các hộ dân cơ bản đồng thuận với phương án hoàn trả.

Theo Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, việc lập danh sách hỗ trợ được thực hiện gấp rút vào cuối năm 2025, chủ yếu dựa trên danh sách do các tổ trưởng tổ tự quản lập. Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu, việc rà soát chưa kỹ dẫn đến nhầm lẫn, khiến 21 hộ không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vẫn được nhận tiền.

"Chúng tôi đang tiếp tục rà soát cụ thể từng khu vực, từng hộ dân để báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ", Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng cho hay.