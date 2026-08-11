Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Theo chân xe chở cát ‘tắm đường’ ở Quảng Ngãi: Những ống nước tinh vi được giấu dưới gầm xe

Nguyễn Ngọc

TPO - Cát vừa được xúc lên xe đã lập tức rời mỏ mà không qua khâu lắng, tách nước. Dọc hành trình, nước và bùn cát chảy lênh láng xuống mặt đường. Tinh vi hơn, một số xe còn tự chế hệ thống ống dẫn nước xuống khu vực bánh xe để “tắm đường”, né sự chú ý của lực lượng chức năng.

Trong nhiều ngày từ 7-10/8, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi như Quốc lộ 24B, Quốc lộ 1A, ĐT623B và các tuyến đường dân sinh kết nối với những mỏ cát ven sông Trà Khúc, hàng loạt xe tải chở cát có dấu hiệu để nước, cát chảy xuống mặt đường.

Tình trạng này diễn ra liên tục, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ xe tải vận chuyển cát cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Cát ướt nối đuôi nhau “tắm đường”

Tại mỏ cát ở khu vực giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Trà Giang, trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc chỉ dài khoảng 1 km, rộng chừng 4 m nhưng mỗi ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn “3 chân, 4 chân” ra vào vận chuyển cát.

tp-5179.jpg
tp-5178.jpg
Cát được hút, bơm lên từ mỏ ở khu vực giáp ranh xã Nghĩa Giang và Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) không để lắng nước mà trực tiếp đưa lên xe tải.

Khoảng 10h ngày 10/8, xe tải BKS 76H-074... từ khu vực mỏ cát lưu thông trên tuyến đường này. Thùng xe chứa đầy cát, có dấu hiệu cao hơn thành thùng. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, một lượng lớn nước từ thùng xe chảy xuống mặt đường, kéo theo bùn đất.

Chỉ khoảng 6 phút sau, một xe tải khác mang BKS 76A-404... cũng rời tuyến Nam Phước - Xuân Phổ, hướng về tuyến đường ĐT623B. Chiếc xe tiếp tục để nước chảy thành dòng xuống mặt đường.

tp-5186.jpg
tp-5190.jpg
Xe tải mang BKS 76H-074... từ khu vực mỏ cát lưu thông trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc.

Theo ghi nhận, đây không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong một buổi, hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vận chuyển cát qua tuyến đường này. Nhiều xe vừa rời mỏ đã để nước chảy phía sau, tạo thành những vệt nước kéo dài.

Tình trạng tương tự cũng diễn ở một mỏ cát ra vào trên tuyến đường thôn Văn hóa Thọ Lộc Đông (xã Sơn Tịnh), hướng ra Quốc lộ 24B. Sáng 10/8, hàng loạt xe tải chở cát liên tục ra vào tuyến đường. Khoảng 11h20, xe tải BKS 76H-032... lưu thông trên tuyến rồi rẽ vào Quốc lộ 24B. Phía sau xe, nước từ thùng chở cát tiếp tục chảy xuống đường, kéo theo bùn đất và cát.

tp-c_7bc2046e71caf094a9db.jpg
tp-5183.jpg
Xe tải khác mang BKS 76A-404... rời tuyến Nam Phước - Xuân Phổ, hướng về tuyến đường ĐT623B.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trương Quang Trọng - xã Bình Sơn, phóng viên cũng ghi nhận nhiều phương tiện chở cát để nước và cát chảy dọc hành trình. Khoảng 13h40 cùng ngày, một xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc BKS 92RM-008... lưu thông trên Quốc lộ 1A. Điều đáng chú ý là phía sau phương tiện này xuất hiện hệ thống ống được lắp đặt dẫn xuống khu vực bánh xe. Nước từ thùng xe theo đường ống chảy xuống phía dưới trong lúc phương tiện di chuyển.

tp-5195.jpg
tp-5196.jpg
Nước, cát và bùn chảy ra từ thùng xe kéo thành vệt dài.

Không chỉ gây bẩn mặt đường, nước hòa với bùn đất và cát còn có thể tạo thành lớp trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm đối với xe máy, trở thành “bẫy” đối với người đi đường.

Tự chế ống dẫn nước để “né” sự chú ý

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe. Thay vì để nước chảy trực tiếp từ phía sau thùng xuống đường như thường lệ, một số xe được hàn nâng phần gờ phía sau thùng nhằm giữ nước lại.

Sau đó, tài xế chừa một lỗ nhỏ phía trong và đấu nối với ống dẫn. Ống được đưa xuống phía dưới, nằm giữa các bánh xe. Khi xe chạy, nước từ thùng cát theo đường ống chảy xuống khu vực bánh xe.

tp-5193.jpg
tp-5182.jpg
Vệt nước kéo dài trên tuyến từ cầu Phước Lộc ra tuyến ĐT623B.

Cách làm này khiến nước không còn chảy trực tiếp từ đuôi xe xuống mặt đường mà được “giấu” phía dưới phương tiện. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục chảy xuống đường trong suốt hành trình.

Một tài xế chuyên chở cát từ Quảng Ngãi về TP. Đà Nẵng cho biết, việc lắp ống dẫn nước được một số tài xế thực hiện nhằm hạn chế nước chảy lộ liễu phía sau xe.

tp-5200.jpg
tp-5202.jpg
tp-5180.jpg
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tuyến đường thôn Văn hóa Thọ Lộc Đông (xã Sơn Tịnh), hướng ra Quốc lộ 24B.

“Ống được nối từ thùng xe xuống giữa các bánh xe để nước chảy xuống đó, nhìn phía sau khó phát hiện hơn”, tài xế này nói.

tp-5205.jpg
tp-5204.jpg
Xe chở cát lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Trương Quang Trọng đi ra hướng xã Bình Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến đường kết nối với các mỏ cát ven sông Trà Khúc, tình trạng xe chở cát để nước chảy xuống đường xuất hiện với tần suất khá dày.

Thực tế, lực lượng chức năng Quảng Ngãi thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, đặc biệt đối với xe chở đất, cát không che chắn đúng quy định.

2aoboqqj43bysoisyyru8gl8vbxgntlecpcg8hjm.jpg
2aoboqqj43veowhqw88jepkgnppvq7ir7pciupni.jpg
5208-8035-3493.jpg
Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, PV đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe.

Ngày 6/8, thông qua ứng dụng VNeTraffic, Trạm CSGT Đức Phổ (Khu vực 5) tiếp nhận phản ánh về một xe tải chở hàng để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính chủ phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cảnh báo chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện, che chắn và gia cố hàng hóa kỹ lưỡng, không để nước thải hoặc hàng hóa rơi vãi xuống đường.

Nguyễn Ngọc
#hoạt động vận chuyển cát trái phép tại Quảng Ngãi #tình trạng rửa nước và rơi vãi cát gây ô nhiễm #biện pháp xử lý vi phạm của lực lượng chức năng #nguy cơ mất an toàn giao thông do xe chở cát #các phương pháp tinh vi che giấu hoạt động chở cát

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe