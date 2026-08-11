Theo chân xe chở cát ‘tắm đường’ ở Quảng Ngãi: Những ống nước tinh vi được giấu dưới gầm xe

TPO - Cát vừa được xúc lên xe đã lập tức rời mỏ mà không qua khâu lắng, tách nước. Dọc hành trình, nước và bùn cát chảy lênh láng xuống mặt đường. Tinh vi hơn, một số xe còn tự chế hệ thống ống dẫn nước xuống khu vực bánh xe để “tắm đường”, né sự chú ý của lực lượng chức năng.

Trong nhiều ngày từ 7-10/8, phóng viên Báo Tiền Phong ghi nhận trên nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi như Quốc lộ 24B, Quốc lộ 1A, ĐT623B và các tuyến đường dân sinh kết nối với những mỏ cát ven sông Trà Khúc, hàng loạt xe tải chở cát có dấu hiệu để nước, cát chảy xuống mặt đường.

Tình trạng này diễn ra liên tục, đặc biệt tại các tuyến đường có mật độ xe tải vận chuyển cát cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Cát ướt nối đuôi nhau “tắm đường”

Tại mỏ cát ở khu vực giáp ranh giữa xã Nghĩa Giang và Trà Giang, trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc chỉ dài khoảng 1 km, rộng chừng 4 m nhưng mỗi ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn “3 chân, 4 chân” ra vào vận chuyển cát.

Cát được hút, bơm lên từ mỏ ở khu vực giáp ranh xã Nghĩa Giang và Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi) không để lắng nước mà trực tiếp đưa lên xe tải.

Khoảng 10h ngày 10/8, xe tải BKS 76H-074... từ khu vực mỏ cát lưu thông trên tuyến đường này. Thùng xe chứa đầy cát, có dấu hiệu cao hơn thành thùng. Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, một lượng lớn nước từ thùng xe chảy xuống mặt đường, kéo theo bùn đất.

Chỉ khoảng 6 phút sau, một xe tải khác mang BKS 76A-404... cũng rời tuyến Nam Phước - Xuân Phổ, hướng về tuyến đường ĐT623B. Chiếc xe tiếp tục để nước chảy thành dòng xuống mặt đường.

Xe tải mang BKS 76H-074... từ khu vực mỏ cát lưu thông trên tuyến đường Nam Phước - Xuân Phổ ra cầu Phước Lộc.

Theo ghi nhận, đây không phải trường hợp cá biệt. Chỉ trong một buổi, hàng chục lượt xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vận chuyển cát qua tuyến đường này. Nhiều xe vừa rời mỏ đã để nước chảy phía sau, tạo thành những vệt nước kéo dài.

Tình trạng tương tự cũng diễn ở một mỏ cát ra vào trên tuyến đường thôn Văn hóa Thọ Lộc Đông (xã Sơn Tịnh), hướng ra Quốc lộ 24B. Sáng 10/8, hàng loạt xe tải chở cát liên tục ra vào tuyến đường. Khoảng 11h20, xe tải BKS 76H-032... lưu thông trên tuyến rồi rẽ vào Quốc lộ 24B. Phía sau xe, nước từ thùng chở cát tiếp tục chảy xuống đường, kéo theo bùn đất và cát.

Xe tải khác mang BKS 76A-404... rời tuyến Nam Phước - Xuân Phổ, hướng về tuyến đường ĐT623B.

Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trương Quang Trọng - xã Bình Sơn, phóng viên cũng ghi nhận nhiều phương tiện chở cát để nước và cát chảy dọc hành trình. Khoảng 13h40 cùng ngày, một xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc BKS 92RM-008... lưu thông trên Quốc lộ 1A. Điều đáng chú ý là phía sau phương tiện này xuất hiện hệ thống ống được lắp đặt dẫn xuống khu vực bánh xe. Nước từ thùng xe theo đường ống chảy xuống phía dưới trong lúc phương tiện di chuyển.

Nước, cát và bùn chảy ra từ thùng xe kéo thành vệt dài.

Không chỉ gây bẩn mặt đường, nước hòa với bùn đất và cát còn có thể tạo thành lớp trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm đối với xe máy, trở thành “bẫy” đối với người đi đường.

Tự chế ống dẫn nước để “né” sự chú ý

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, phóng viên đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe. Thay vì để nước chảy trực tiếp từ phía sau thùng xuống đường như thường lệ, một số xe được hàn nâng phần gờ phía sau thùng nhằm giữ nước lại.

Sau đó, tài xế chừa một lỗ nhỏ phía trong và đấu nối với ống dẫn. Ống được đưa xuống phía dưới, nằm giữa các bánh xe. Khi xe chạy, nước từ thùng cát theo đường ống chảy xuống khu vực bánh xe.

Vệt nước kéo dài trên tuyến từ cầu Phước Lộc ra tuyến ĐT623B.

Cách làm này khiến nước không còn chảy trực tiếp từ đuôi xe xuống mặt đường mà được “giấu” phía dưới phương tiện. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục chảy xuống đường trong suốt hành trình.

Một tài xế chuyên chở cát từ Quảng Ngãi về TP. Đà Nẵng cho biết, việc lắp ống dẫn nước được một số tài xế thực hiện nhằm hạn chế nước chảy lộ liễu phía sau xe.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tuyến đường thôn Văn hóa Thọ Lộc Đông (xã Sơn Tịnh), hướng ra Quốc lộ 24B.

“Ống được nối từ thùng xe xuống giữa các bánh xe để nước chảy xuống đó, nhìn phía sau khó phát hiện hơn”, tài xế này nói.

Xe chở cát lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Trương Quang Trọng đi ra hướng xã Bình Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên trên nhiều tuyến đường kết nối với các mỏ cát ven sông Trà Khúc, tình trạng xe chở cát để nước chảy xuống đường xuất hiện với tần suất khá dày.

Thực tế, lực lượng chức năng Quảng Ngãi thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, đặc biệt đối với xe chở đất, cát không che chắn đúng quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình ghi nhận, PV đã phát hiện một số phương tiện có cách thức khá tinh vi để xử lý lượng nước trong thùng xe.

Ngày 6/8, thông qua ứng dụng VNeTraffic, Trạm CSGT Đức Phổ (Khu vực 5) tiếp nhận phản ánh về một xe tải chở hàng để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính chủ phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cảnh báo chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm điều kiện kỹ thuật của phương tiện, che chắn và gia cố hàng hóa kỹ lưỡng, không để nước thải hoặc hàng hóa rơi vãi xuống đường.