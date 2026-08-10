Vụ lăng mộ khủng xây trên đất trồng cây: Tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm

TPO - Sau nhiều ngày được chính quyền tuyên truyền, vận động, chủ khu lăng mộ xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm tại xã Đông Lộc (Nghệ An) đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình, khôi phục hiện trạng khu đất.

Ngày 10/8, lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (Nghệ An) cho biết, chủ khu lăng mộ xây dựng trái phép cuối cùng trên đất trồng cây lâu năm của xã đã tự nguyện tháo dỡ. Đây là kết quả sau nhiều ngày được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Ngày 10/8, chủ khu lăng mộ đã tự động tháo dỡ. (Ảnh: Thanh Nga).

Khu lăng mộ này có diện tích hơn 190m2, chiều rộng bám mặt đường khoảng 9,5m, chiều dài 20m. Công trình được xây dựng quy mô lớn. Toàn bộ khuôn viên bao quanh bằng tường đá xanh, chạm khắc kỳ công. Tuy nhiên bên trong chỉ có một ngôi mộ mới di dời đến.

Đây là công trình cuối cùng trong 3 khu lăng mộ xây dựng trái phép trên diện tích đất trồng cây lâu năm tại xóm Vĩnh Trinh, được chính quyền địa phương phát hiện xử lý.

Đây là khu lăng mộ cuối cùng trong 3 công trình vi phạm được tháo dỡ. (Ảnh: Thanh Nga).

Theo báo cáo của xã Đông Lộc, trước đó qua thông tin phản ánh từ người dân, xã đã kiểm tra hiện trường và phát hiện có 3 công trình lăng mộ được xây dựng trên diện tích đất do UBND xã quản lý. Đây là khu đất trồng cây lâu năm thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 50, nằm trên địa bàn xóm Vĩnh Trinh, xã Đông Lộc.

Công trình được xây dựng quy mô lớn.

Sau khi kiểm tra và tuyên truyền vận động, đến ngày 24/7, chủ hai khu lăng mộ tại vị trí số 2 và số 3 đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình. Đến ngày 10/8, chủ khu lăng mộ cuối cùng đã tiến hành tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu khu đất cho chính quyền xã Đông Lộc.

Hai khu lăng mộ số 2, số 3 đã được tự nguyện tháo dỡ trước đó vào ngày 24/7. (Ảnh: Thanh Nga).

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng xây lăng mộ trái phép theo lãnh đạo xã Đông Lộc là do khu vực vi phạm nằm giáp ranh với nghĩa trang phường Cửa Lò, chưa có mốc giới rõ ràng giữa khu vực nghĩa trang và diện tích đất trồng cây lâu năm do UBND xã Đông Lộc quản lý. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng trùng với quá trình địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm nên các đối tượng đã lợi dụng để xây dựng trái phép lăng mộ.