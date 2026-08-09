Hai dự án gần 9 tỷ đồng chưa bàn giao, nhiều cây xanh đã chết: Chủ đầu tư nói gì?

TPO - Một trong những nguyên nhân khiến hai dự án chưa thể hoàn tất các thủ tục là do đơn vị thi công - Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ đang bị cơ quan công an điều tra.

Liên quan đến tình trạng hàng loạt cây xanh tại Đại lộ Mai Hắc Đế và Quảng trường Mai Hắc Đế (xã Lộc Hà) chết khô, đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, hai dự án “Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị huyện Lộc Hà” (cũ) đã hoàn thành thi công từ năm 2022, song đến nay vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Vị này cũng cho biết hiện đơn vị đang phối hợp với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo đại diện chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân khiến hai dự án chưa thể hoàn tất các thủ tục là do đơn vị thi công - Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ đang bị cơ quan công an điều tra.

“Đến nay cả hai dự án đã hết thời hạn thực hiện. Do chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nên chưa thể hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Khi tiếp nhận dự án, chúng tôi cũng đã liên hệ với đơn vị thi công để xử lý những nội dung còn vướng mắc, nhưng đơn vị này đang bị cơ quan công an điều tra nên chưa thể làm việc được”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Dọc đại lộ Mai Hắc Đế cây xanh trong dự án chết khô.

Hai dự án được UBND huyện Lộc Hà (cũ) phê duyệt lần lượt vào các năm 2020 và 2021, với tổng mức đầu tư 3,9 tỷ đồng và 5 tỷ đồng, trồng tổng cộng 381 cây xanh. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đến tháng 8/2025, hai dự án được chuyển về Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh quản lý.

Về việc xử lý số cây đã chết, đại diện chủ đầu tư cho biết, theo hợp đồng, trách nhiệm trồng thay thế thuộc về đơn vị thi công. “Theo quy định, phía đơn vị thi công phải trồng lại. Tuy nhiên, hiện chúng tôi chưa thể liên hệ được với đơn vị thi công. Phía chủ đầu tư cũng đã có báo cáo trình UBND tỉnh Hà Tĩnh về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý. Trường hợp tỉnh thống nhất, chúng tôi sẽ báo cáo số lượng cây còn lại để xử lý theo quy định và hợp đồng”, đại diện chủ đầu tư thông tin.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, đến tháng 12/2025, đơn vị thống kê có 85/381 cây bị chết tại hai dự án. Nguyên nhân chết do không được chăm sóc trong thời gian dài, phần nữa có thể loại cây không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Trong khi đó, qua kiểm tra hiện trạng mới đây, UBND xã Lộc Hà xác định riêng tại Đại lộ Mai Hắc Đế có 137 cây đã chết. Nhiều cây còn lại sinh trưởng kém, chết ngọn, khô cành, tán lá thưa.

Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối khi cây xanh chết.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hà cho biết đã đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, khảo sát toàn bộ hiện trạng cây xanh, xây dựng phương án chăm sóc, trồng thay thế các cây đã chết hoặc sinh trưởng kém; đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục để bàn giao công trình cho địa phương quản lý, chăm sóc.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng bài “Hai dự án cây xanh chưa bàn giao, hàng trăm cây đã chết khô”, phản ánh tình trạng nhiều cây xanh thuộc hai dự án Chăm sóc, duy trì và trồng mới cây xanh đô thị Lộc Hà trên Đại lộ Mai Hắc Đế và Quảng trường Mai Hắc Đế (xã Lộc Hà) chết khô sau nhiều năm hoàn thành, trong khi công trình vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao.

Ghi nhận tại Đại lộ Mai Hắc Đế, nhiều cây muồng tím có thân, gốc khá lớn nhưng đã chết khô. Một số cây khác sinh trưởng kém, chết ngọn, khô cành, tán lá thưa thớt, khiến hàng cây dọc tuyến đường trở nên xơ xác.