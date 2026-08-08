Lộ nhiều sai phạm, dự án 372 tỷ đồng ở Dung Quất bị kiến nghị chấm dứt hoạt động

TPO - Sau gần 7 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 372 tỷ đồng, dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng, kho bãi cho thuê tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa triển khai xây dựng. Kết luận thanh tra vừa công bố đã chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến đầu tư, đất đai và khoáng sản.

Đưa gần 1 triệu m³ triệu mét khối đất, đá vào dự án, gia công

Ngày 7/8, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kết luận thanh tra số 178 về Dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng, kho bãi cho thuê (gọi tắt là dự án) do Công ty CP Đầu tư ICD Dung Quất làm chủ đầu tư.

Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 8/2019, có tổng vốn hơn 372 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng hệ thống nhà xưởng, văn phòng và kho bãi cho thuê tại KCN phía Đông KKT Dung Quất nay thuộc xã Vạn Tường tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kết luận thanh tra, có gần 1 triệu m³ đá đã được tập kết tại khu vực đất dự án.

Quy mô dự án ban đầu khoảng 46,7 ha, sau đó điều chỉnh còn 42,3 ha. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư chưa triển khai thi công các hạng mục. Ngược lại, trong ranh giới dự án có khu vực mỏ đá rộng 11,5 ha.

Thay vì tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, phá đá, hạ cốt nền để triển khai dự án theo mục tiêu được phê duyệt, chủ đầu tư lại ký thỏa thuận với một công ty khác vận chuyển hơn 970.000 m³ đất, đá đến tập kết trên diện tích khoảng 2,55 ha.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu nhà đầu tư dừng ngay việc tập kết đất, đá trên mặt bằng dự án và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Thanh tra xác định việc đưa khối lượng lớn đất, đá vào khu vực dự án làm thay đổi hiện trạng, nâng cao cốt nền để phục vụ chế biến, gia công đá là không đúng mục tiêu của dự án, vi phạm quy định tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2013.

Khuôn viên dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng kho bãi cho thuê tồn tại hai núi đá khổng lồ.

Không chỉ dừng ở việc tập kết đất, đá, Công ty CP Đầu tư ICD Dung Quất còn ký hợp đồng với 1 công ty ở gần đó để gia công, chế biến đá thành phẩm cung cấp cho một dự án ở KKT Dung Quất.

Thanh tra tỉnh xác định nhà đầu tư có mục đích khác ngoài việc triển khai dự án, cụ thể liên quan đến việc bán thương mại khoáng sản và ký hợp đồng gia công, chế biến đá thành phẩm.

Kiến nghị kiểm điểm nhiều đơn vị

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra hàng loạt tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản. Năm 2021, doanh nghiệp lập đề án thăm dò mỏ đá trong phạm vi dự án. Sau đó, UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng địa chất hơn 1,5 triệu m³ đá, trong đó trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác hơn 1,35 triệu m³ cùng gần 236.000 m³ đất bóc tầng phủ.

Đến tháng 8/2022, UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh xác định doanh nghiệp không lập hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trước khi thực hiện thăm dò, không đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Núi đá ở dự án Khu tổ hợp nhà xưởng, văn phòng kho bãi cho thuê.

Đáng chú ý, gần 236.000 m³ đất bóc tầng phủ dự kiến sử dụng để san lấp mặt bằng dự án nhưng chưa được tính và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với số tiền hơn 362 triệu đồng.

Đến tháng 7/2025, doanh nghiệp mới hoàn thành bồi thường, thu hồi khoảng 4,88 ha trong tổng số 11,5 ha khu vực mỏ; phần diện tích còn lại vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Giấy phép khai thác khoáng sản cấp tháng 8/2022, nhưng đến tháng 7/2025 chưa đưa mỏ vào hoạt động khai thác là chậm tiến độ so với phương án khai thác khoáng sản và giấy phép khai thác được cấp.

Ngày 25/7/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực dự án cho đến khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi làm việc, vận động nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án do không còn đủ căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh liên quan đến việc chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi được kiến nghị phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến giấy phép khai thác khoáng sản, đồng thời truy thu khoản tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 362 triệu đồng theo quy định.