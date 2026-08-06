Người dân chặn đường phản đối xe chở đá gây ô nhiễm

TPO - Bức xúc vì xe tải chở đá chạy liên tục, gây bụi, làm rơi vãi vật liệu và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhiều người dân tại xã Kiên Lương (An Giang) đã mang ghế ra đường chặn xe.

Sáng 6/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Kiên Lương (An Giang) cho biết, vụ việc người dân ngăn đường để chặn xe tải chở đá trên địa bàn vào chiều 5/8 đã được giải quyết. Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi nhận tin người dân mang ghế ra đường, ngăn xe, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt vận động, giải thích, sau đó đồng thuận, không còn tụ tập cản trở giao thông. Địa phương sẽ có phương án và làm việc với đơn vị liên quan xử lý những bất cập do xe chở đá gây ra đã được người dân phản ánh.

Người dân mang ghế nhựa ra chặn đường, ngăn xe tải chở đá hoạt động.

Trước đó, chiều 5/8, nhiều người dân tại ấp Rẫy Mới, xã Kiên Lương, An Giang tập trung ra đường chặn các xe tải chở đá lưu thông qua địa bàn. Người dân cho rằng, thời gian qua, tuyến đường qua ấp Rẫy Mới thường xuyên có nhiều xe tải chở đá lưu thông. Trong quá trình vận chuyển, một số xe không che chắn thùng hàng cẩn thận, khiến đá, đất rơi vãi xuống mặt đường, phát sinh bụi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân ven đường.

Ngoài ra, nhiều xe tải chạy với tốc độ cao khi đi qua khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị về tình trạng trên tới chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng ô nhiễm, mất an toàn giao thông vẫn chưa được khắc phục triệt để nên mới ngăn đường, chặn xe.