Nhà máy điện rác 90 triệu USD ì ạch hai thập kỷ bên 'núi' rác quá tải

TPO - Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, dự án nhà máy đốt rác phát điện 90 triệu USD (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoàn thành sau nhiều lần gia hạn. Trong khi đó, bãi thu gom, xử lý rác đã quá tải cả triệu tấn, chất cao như núi.
Theo người dân sống gần bãi rác Núi Voi, bãi rác có diện tích hơn 3ha, hoạt động từ những năm 2000. Sau hàng chục năm tiếp nhận chất thải, bãi rác đã quá tải nghiêm trọng, tồn lưu hàng triệu tấn, chất cao thành từng khối lớn.
“Không chỉ mùi hôi, nước thải đen kịt từ bãi rác chảy thẳng ra môi trường, xuống đồng ruộng trồng dứa, hoa màu của người dân. Chúng tôi liên tục kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm”, một người dân phường Bỉm Sơn cho hay.