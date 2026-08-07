Nhà máy điện rác 90 triệu USD ì ạch hai thập kỷ bên 'núi' rác quá tải

TPO - Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, dự án nhà máy đốt rác phát điện 90 triệu USD (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoàn thành sau nhiều lần gia hạn. Trong khi đó, bãi thu gom, xử lý rác đã quá tải cả triệu tấn, chất cao như núi.