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Nhà máy điện rác 90 triệu USD ì ạch hai thập kỷ bên 'núi' rác quá tải

Phạm Trường

TPO - Sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, dự án nhà máy đốt rác phát điện 90 triệu USD (phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn chưa thể hoàn thành sau nhiều lần gia hạn. Trong khi đó, bãi thu gom, xử lý rác đã quá tải cả triệu tấn, chất cao như núi.

Clip: Bãi rác quá tải, chất như núi cạnh nhà máy điện rác ì ạch suốt hai thập kỷ ở Thanh Hóa.
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Dự án nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa﻿), được UBND tỉnh này cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004. Công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề rác thải của thị xã Bỉm Sơn trước đây và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai, trải qua nhiều lần gia hạn, dự án vẫn chưa hoàn thành.
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Trước đó, sau các lần chuyển giao qua nhiều chủ đầu tư, năm 2017, dự án được bàn giao cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng đất hơn 10ha. Theo kế hoạch, nhà máy có công suất xử lý 1.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày đêm, được chia làm 2 giai đoạn. Tổng mức đầu tư cho nhà máy này khoảng 90 triệu USD.
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Đối với giai đoạn 1, dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2018 và hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 6/2019. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng cam kết ban đầu và nhiều lần đề nghị gia hạn tiến độ. Ông Lê Văn Hùng - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bỉm Sơn, cho biết đến nay dự án nhà máy xử lý rác đã được gia hạn lần thứ 5 nhưng vẫn triển khai rất chậm.
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"UBND tỉnh đã yêu cầu dự án phải hoàn thành cuối năm 2026.
Hàng tháng, phường đều kiểm tra và báo cáo, đốc thúc chủ đầu tư song việc xây dựng còn chưa đồng bộ, phân tán nguồn lực. Một số hạng mục phụ trợ thi công gián đoạn, tăng khối lượng phát sinh, kéo theo tiến độ chung dự án", ông Hùng cho hay.
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Tại công trường, công nhân và máy móc vẫn đang thi công phần nền móng. Phần lớn diện tích dự án vẫn là bãi đất trống, vật liệu và thiết bị nằm ngổn ngang. Với khối lượng công việc còn lại, dự án đứng trước áp lực lớn, khó có thể hoàn thành theo tiến độ đề ra.
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Việc dự án chậm tiến độ trong thời gian dài đã ảnh hưởng lớn đến công tác xử lý rác tại bãi rác Núi Voi. Bởi bãi rác này nằm ngay cạnh dự án, đã quá tải nhiều năm và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
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Theo người dân sống gần bãi rác Núi Voi, bãi rác có diện tích hơn 3ha, hoạt động từ những năm 2000. Sau hàng chục năm tiếp nhận chất thải, bãi rác đã quá tải nghiêm trọng, tồn lưu hàng triệu tấn, chất cao thành từng khối lớn.
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“Không chỉ mùi hôi, nước thải đen kịt từ bãi rác chảy thẳng ra môi trường, xuống đồng ruộng trồng dứa, hoa màu của người dân. Chúng tôi liên tục kiến nghị nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm”, một người dân phường Bỉm Sơn cho hay.
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Bãi rác hiện đã chất cao cả chục mét, do không được chôn lấp kịp thời, phơi ngoài trời, tạo điều kiện cho ruồi muỗi sinh sôi, mùi hôi lan rộng. Đơn vị quản lý phải dùng các tấm lưới chắn để rác không tràn ra.
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Hệ thống mương nước bao quanh bãi rác xuất hiện dòng nước thải đen kịt chảy thẳng ra môi trường. Phía sau bãi rác có 3 hố lót bạt để thu gom, xử lý nước thải song chỉ có ít nước bên trong; một hố khác dưới chân núi rác tràn nước, chảy trực tiếp theo hệ thống mương ra môi trường, đổ ra ruộng đồng của người dân.
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Ông Hà Duyên Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Bỉm Sơn xác nhận, bãi rác Núi Voi đã quá tải trong thời gian dài. Mỗi ngày, bãi rác tiếp nhận khoảng 80 tấn rác. Việc xử lý mới dừng ở khâu khử mùi, khử khuẩn; còn xử lý triệt để phải chờ nhà máy rác hoàn thành và đi vào vận hành.
Phạm Trường
#nhà máy rác #Bỉm Sơn #ô nhiễm môi trường #bãi rác Núi Voi #chậm tiến độ #xử lý rác #dự án nhà máy rác điện 90 triệu USD chậm tiến độ

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