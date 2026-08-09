Quảng trường lớn nhất khu vực Tây Nguyên sụt lún và nứt khoảng 700m²

TPO - Khoảng 700m² mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện lún và nứt cục bộ. Nguyên nhân được xác định liên quan đến quá trình cố kết của nền đất đắp.

Ngày 9/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban QLDA3), tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi khu vực vùng lõi Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa đưa vào sử dụng, một số vị trí trên mặt sân xuất hiện hiện tượng lún, nứt, khiến đá lát nền bị gãy vỡ.

Khu vực xảy ra hiện tượng này rộng khoảng 700m², nằm gần vị trí tiếp giáp giữa phần quảng trường có kết cấu bê tông cốt thép và khu vực được xây dựng trên nền đất đắp.

Khoảng 700m² mặt sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện lún và nứt cục bộ.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông cũ phê duyệt năm 2022. Riêng vùng lõi quảng trường rộng khoảng 23.094m², được chia thành 2 khu vực có kết cấu khác nhau.

Trong đó, một nửa hình bán nguyệt rộng khoảng 11.368m², hướng ra Hồ Trung tâm, được thiết kế là Trung tâm Hội chợ - Triển lãm với kết cấu bê tông cốt thép trên hệ móng cọc, có chiều sâu trung bình khoảng 14m.

Phần còn lại rộng khoảng 11.726m², hướng về đường 23/3, được đắp đất trực tiếp trên nền đất tự nhiên với chiều cao từ 6-14m tùy vị trí. Tổng khối lượng đất đắp khoảng 205.000m³.

Lãnh đạo Ban QLDA 3 cho biết, theo hồ sơ thiết kế, quá trình cố kết và lún của khối đất đắp đã được tính toán từ giai đoạn thiết kế. Độ lún trong 15 năm được dự báo dao động khoảng 18-69cm, tùy chiều dày khu vực đắp.

Đáng chú ý, độ lún lớn nhất được dự báo xảy ra trong 2 năm đầu, khoảng 12-33cm tùy vị trí, điều kiện địa chất và tải trọng. Do độ lún không đồng đều, một số vị trí lớp hoàn thiện bề mặt có thể xuất hiện lún cục bộ, dẫn đến nứt, bong tróc hoặc gãy vỡ đá lát nền.

Lún, nứt cục bộ tại quảng trường 'đã được tính toán trước'.

Lãnh đạo Ban QLDA3 khẳng định hiện tượng lún, nứt tại quảng trường chủ yếu ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt, chưa phải dấu hiệu cho thấy chất lượng thi công không đảm bảo hoặc mất an toàn đối với kết cấu chịu lực chính của công trình. Mặt sân vẫn đảm bảo diện tích và công năng để tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất.

Để hạn chế tình trạng lún, nứt, trong quá trình thiết kế và thi công, Ban QLDA3 cùng đơn vị tư vấn đã điều chỉnh giải pháp, kết hợp các dải đất trồng cỏ xen kẽ giữa những dải bê tông xi măng nhằm 'mềm hóa' mặt sân.

Riêng khu vực lõi trung tâm rộng khoảng 2.400m² vẫn được thiết kế, thi công lát đá trên nền bê tông xi măng để đảm bảo công năng sử dụng. Ban QLDA3 cho biết đã yêu cầu nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát kiểm soát chất lượng từng lớp đất đắp theo đúng chiều dày, độ chặt thiết kế.

Khu vực sụt, lún hiện đang được rà soát.

Lãnh đạo Ban QLDA3 cho biết sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu theo dõi mức độ, phạm vi lún thực tế, đối chiếu với các thông số thiết kế và yêu cầu kỹ thuật; đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng quảng trường.

Việc sửa chữa, thay thế đá lát và hoàn thiện các hạng mục bị ảnh hưởng dự kiến được thực hiện trong thời gian bảo hành công trình, sau khi nền đất đạt mức độ ổn định theo yêu cầu kỹ thuật. Cách làm này nhằm hạn chế việc sửa chữa nhiều lần, tránh lãng phí và đảm bảo chất lượng công trình.