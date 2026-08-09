Phát hiện nhà thầu dùng vật liệu lót sai thiết kế tại dự án gần 800 tỷ đồng

TPO - Chủ đầu tư vừa yêu cầu nhà thầu tháo dỡ 10 cấu kiện cống tại gói thầu xây lắp số 4 thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê (Hà Tĩnh) để thi công lại. Đây là phần công trình sau khi kiểm tra, xác định lớp lót đáy mương không đúng thiết kế và hố móng chưa đảm bảo điều kiện thi công.

Loạt bất cập

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh thi công hệ thống cống thoát nước trên đường Trần Phú, xã Hương Khê (Hà Tĩnh). Người đăng tải cho rằng đơn vị thi công đặt cấu kiện khi hố móng vẫn còn ngập nước, không thực hiện lót nền. Các video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ, bày tỏ lo ngại về chất lượng công trình.

Theo tìm hiểu của Báo Tiền Phong, vị trí được phản ánh thuộc gói thầu xây lắp số 4 của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, do Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thi công. Gói thầu có giá trị khoảng 16 tỷ đồng, gồm nền, mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hệ thống mương thoát nước đang trong quá trình lắp đặt. Dọc tuyến thi công, có vị trí hố móng vẫn còn đọng nước, nền đất lẫn bùn và đá vụn, một số vị trí xuất hiện mạch nước ngầm chảy. Các cấu kiện cống đã được hạ xuống hố móng và bố trí theo hiện trạng tuyến đường.

Hạng mục hệ thống rãnh thoát nước do Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thi công.



Liên quan đến phản ánh này, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh cho biết, khu vực thi công trên đường Trần Phú có địa chất phức tạp, nhiều đoạn xuất hiện hiện tượng "cát chảy" và nằm ở vùng trũng nên hố móng thường xuyên bị nước tràn vào, gây nhiều khó khăn trong quá trình thi công. Đơn vị này cũng khẳng định thi công theo đúng kỹ thuật, có sự giám sát của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

"Khu vực này có địa chất cát chảy. Đổ lót đệm xuống sẽ trôi ngay nên chúng tôi phải bỏ đá xuống, sau đó mới trải lớp lót và đặt cấu kiện rãnh. Khi đoàn kiểm tra đến hiện trường thì lớp cấp phối đá dăm vẫn có đầy đủ", đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp 68 Hà Tĩnh giải thích.

Yêu cầu tháo dỡ 10 cấu kiện để thi công lại

Tuy nhiên, theo biên bản hiện trường lập ngày 4/8 giữa chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh), đơn vị tư vấn giám sát (Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Sơn Hải) và nhà thầu thi công, quá trình kiểm tra tại tuyến đường Trần Phú cho thấy đơn vị thi công đã lắp đặt cấu kiện khi hố móng vẫn còn bùn và nước chưa được bơm sạch.

Biên bản cũng xác định thành phần lớp lót dưới đáy mương chưa đúng yêu cầu thiết kế. Cụ thể, đơn vị thi công chủ yếu tận dụng đá, gạch vỡ để lót nền, trong khi hồ sơ thiết kế yêu cầu sử dụng lớp đá dăm đệm dày 10 cm.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp 68 Hà Tĩnh tháo dỡ 10 cấu kiện đã lắp đặt để thi công lại; đồng thời tập kết vật liệu lót đúng theo thiết kế, bơm sạch nước và bùn trong hố móng trước khi mời đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu và tiếp tục lắp đặt.

Chủ đầu tư yêu cầu tháo dỡ 10 cấu kiện đã lắp đặt để thi công lại

Biên bản cũng yêu cầu nhà thầu nghiêm túc khắc phục các tồn tại, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư và theo các quy định của hợp đồng đã ký, đồng thời không để tiếp tục xảy ra các vi phạm tương tự.

Do địa phương được dự báo có mưa lớn trong những ngày tới, đơn vị đã thống nhất cho nhà thầu tiếp tục đấu nối để đảm bảo tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng. Sau khi điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn bộ đoạn thi công chưa đảm bảo sẽ được đào lên để khắc phục theo đúng thiết kế. Đại diện chủ đầu tư cho biết

Theo chủ đầu tư, đơn vị đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát rà soát toàn bộ tuyến, đồng thời sẽ tăng cường lực lượng giám sát thường xuyên tại công trường nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công.

Theo tìm hiểu, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2020 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 709 tỷ đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 781 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu và vốn đối ứng.

Một số hạng mục trong Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê đang được thi công.

Dự án gồm nhiều hạng mục như cải tạo hồ Bình Sơn; cải tạo, nạo vét các tuyến kênh thoát nước; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, đường vượt lũ Hồ Chí Minh...

Công trình được khởi công từ tháng 3/2024, dự kiến hoàn thành cuối năm 2024. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện đã được gia hạn đến ngày 25/12/2026. Theo chủ đầu tư, đến nay tổng khối lượng toàn dự án đạt khoảng 70%, công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 95%.