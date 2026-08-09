Vụ doanh nghiệp trốn nợ, người trồng lao đao: Giữ chức giám đốc kinh doanh chi nhánh chỉ…1 ngày

TPO - Liên quan bài viết “Doanh nghiệp trốn nợ, người trồng lao đao”, bà N.T.T.H (SN 1979, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) – giáo viên tiểu học, nguyên giám đốc kinh doanh chi nhánh Đắk Lắk của Công ty Cổ phần ISANA (địa chỉ tại Hà Nội) - người bị tố cáo, cho biết mình cũng là nạn nhân.

Liên quan bài viết “Doanh nghiệp trốn nợ, người trồng lao đao”, bà N.T.T.H (SN 1979, trú phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) – giáo viên tiểu học, nguyên giám đốc kinh doanh chi nhánh Đắk Lắk của Công ty Cổ phần ISANA (địa chỉ tại phường Từ Liêm, Hà Nội) đã lên tiếng.

Trình bày với Báo Tiền Phong, bà H. cho biết, bản thân bà cũng đang là nạn nhân, chưa đòi được tiền bán sầu riêng cho doanh nghiệp trên.

Theo bà H. trước đó, ngày 10/7/2025, bà được ký hợp đồng lao động thử việc, thời hạn 2 tháng (từ 10/7-10/9/2025). Theo hợp đồng, bà H. sẽ triển khai các hoạt động kinh doanh của ISANA, bao gồm mua bán hàng hoá, ký gửi hàng hoá, đầu tư, giải quyết các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty.

Bà H. được hưởng tiền lương cố định 15 triệu đồng/tháng với điều kiện phải đạt 70% KPI trở lên, còn dưới 70% chỉ được hưởng 70% lương.

Đáng chú ý, KPI dành cho bà H. phải đạt 5 tỷ đồng/tháng, bao gồm doanh số tất cả các hoạt động kinh doanh như sản lượng ký gửi, số lượng bán hàng, tổng giá trị bán cổ phần…Nếu vượt KPI, bà H. sẽ được thưởng 0,5% trên tổng mức vượt định mức khi vượt KPI.

Sau đó, bà H. đã đi kết nối với các nhà vườn để thu mua sầu riêng cho công ty ISANA niên vụ 2025.

Vợ chồng bà H. cung cấp thông tin với Báo Tiền Phong.

Trước đó, phản ánh với Tiền Phong, bà Lê Thị Phượng (SN 1972, trú xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) cho biết, ngoài bản thân bà, còn có hơn 30 hộ dân ở xã Ea Knuếc và các xã lân cận cũng bị ISANA nợ tiền sầu riêng đến nay chưa trả, tổng số tiền nợ lên tới hàng chục tỷ đồng.

“Ngày 17/7/2025, Đặng Duy Hưng (Tổng giám đốc ISANA) và Mai Văn Tuấn (cùng SN 1992, Giám đốc nhà máy ISANA - KCN Tâm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) cùng bà H. đã đến liên hệ, thỏa thuận với gia đình tôi ký hợp đồng thu mua sầu riêng, cam kết giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu hoạch 6 giá đối với loại A, 3 giá đối với loại B, và 1 giá đối với loại C, đặt cọc 50 triệu đồng. Thời hạn thanh toán chậm nhất 15 ngày sau khi thu hoạch. Kết thúc vụ sầu riêng 2025, gia đình tôi đã thu hoạch, bàn giao cho họ tổng cộng 15,6 tấn, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Do cắt và bàn giao nhiều đợt nên đợt đầu tiên phía công ty đã thanh toán cho gia đình tôi tổng số 385 triệu đồng, còn thiếu 644 triệu đồng”, bà Phượng kể.

Theo bà N.T.T.H – nguyên Giám đốc kinh doanh chi nhánh Đắk Lắk của ISANA trình bày với Báo Tiền Phong, bản thân bà chỉ được bổ nhiệm chức này và miễn nhiệm ngay sau đó 1 ngày, tức 11/7/2025. Lý do miễn nhiệm: Không đáp ứng được thời gian làm việc của công ty.

Quyết định miễn nhiệm được đưa ra chỉ sau 1 ngày bổ nhiệm đối với bà H.

Bà H. cho biết, chính gia đình bà cũng bán sầu riêng cho ISANA và hiện nay công ty này vẫn đang nợ tiền chưa thanh toán hết.

Do bị nhiều người gửi đơn tố cáo, ngày 12/9/2025, bà H. cùng 2 nhân viên khác của ISANA đã gửi đơn đề nghị lãnh đạo công ty vào văn phòng tại Đắk Lắk để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân về việc giải quyết công nợ.

Trong đơn, 3 người này đề nghị công ty thanh toán số tiền thu mua sầu riêng của 34 hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể, tổng số lượng sầu riêng công ty thu mua của 34 hộ hơn 335 tấn, tương đương gần 18 tỷ đồng. Phía ISANA đã thanh toán được gần 6,4 tỷ đồng, còn nợ 11,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, 3 người này cũng đề nghị công ty phải thanh toán tiền hoa hồng mà họ đã thu mua sầu riêng cho đơn vị. Cụ thể, họ đã thu mua được 335 tấn sầu riêng, tiền hoa hồng tương đương 670 triệu đồng (2.000đ/kg), phía công ty mới trả cho bà H. 32 triệu đồng, còn lại 638 triệu đồng chưa được thanh toán.

Bà H. cùng 2 nhân viên đề nghị công ty ISANA thanh toán các khoản tiền trên trước ngày 23/12/2025. Thế nhưng, đến nay công ty vẫn “bặt vô âm tín”. Do đó, bà H. cũng đã gửi đơn tố cáo lên Công an tỉnh Đắk Lắk.