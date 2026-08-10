Vụ Chủ tịch và Giám đốc HTX Cây ăn trái Krông Pắc bị khởi tố: Xung đột lợi ích từ trong 'trứng nước'

TPO - Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tiền Phong, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc (đơn vị có chủ tịch và giám đốc mới bị khởi tố vì nhận hối lộ) là một trong những đơn vị được cấp mã số vùng trồng sầu riêng đầu tiên, nhiều nhất của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau đó, hợp tác xã xảy ra việc ủy quyền mua bán mã, xung đột lợi ích ngày càng cao.

Nhiều khuất tất tài chính chưa được làm rõ

Như Báo Tiền Phong đưa tin, liên quan tới vụ án sầu riêng, ngày 3/3 và 19/6/2026, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Anh Tuấn (SN 1968, trú xã Ea Knuếc) - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Lê Minh Tâm (SN 1978, trú xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp) - Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc cùng về hành vi “Nhận hối lộ”.

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên, từ sau khi thành lập Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc, đơn vị này đã để xảy ra nhiều lùm xùm. Người kiên trì đấu tranh để phanh phui những dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của ông Tuấn, ông Tâm và Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc suốt nhiều năm liền là ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1973, trú xã Krông Pắc), thành viên HĐQT của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc.

Theo ông Bảy, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc được UBND huyện Krông Pắc đăng ký hoạt động ngày 2/12/2020 gồm có 9 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, sau nâng lên 50 tỷ đồng.

Quá trình hoạt động, theo đơn ông Bảy tố, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã lạm dụng thẩm quyền của mình để khai trừ tư cách thành viên của 7 người và khai trừ tư cách thành viên HĐQT của ông Bảy, sau đó kết nạp 48 thành viên khác vào Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc.

Ông Bảy đã khởi kiện vụ việc lên toà án. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk cấp sơ thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết cấp phúc thẩm đều tuyên huỷ bỏ các Nghị quyết khai trừ tư cách thành viên HĐQT của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc đối với ông Bảy.

Ông Nguyễn Văn Bảy chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong. Ảnh: Huỳnh Thủy.

Ngày 19/2/2025, ông Bảy gửi văn bản yêu cầu HĐQT Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc tổ chức cuộc họp Đại hội thành viên bất thường năm 2025 để yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc các năm 2022, 2023, 2024; làm rõ việc ra Nghị Quyết khai trừ thành viên trái pháp luật và các hoạt động khác của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc, trong đó có việc quản lý mã số vùng trồng .

Thế nhưng, ngày 11/3/2025, Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc họp và lấy ý kiến biểu quyết không thông qua các nội dung mà ông Bảy đề nghị cung cấp trước khi tiến hành cuộc họp như trên. “Cho đến ngày làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng, tôi cũng như các thành viên khác chưa nhận được văn bản báo cáo của đại hội bất thường vừa qua của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc”, ông Bảy cho hay.

Ông Phạm Anh Tuấn tự ký ủy quyền mã vùng trồng cho các doanh nghiệp khác thu mua, xuất khẩu sầu riêng.

Vừa làm xong mã đã uỷ quyền mua bán lộn xộn

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng (trong đó có gửi Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk) ông Bảy cho biết, khi mới thành lập, các thành viên Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc thống nhất nộp tiền góp vốn của mình để thuê đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư KENIT (KENIT) – Chi nhánh Đắk Lắk (trụ sở tại xã Ea Kênh, Huyện Krông Pắk cũ) do ông Phạm Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh để làm thủ tục xin cấp mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng tại huyện Krông Pắk cũ.

Theo biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn cấp mã số vùng trồng, Hợp tác xã cây ăn trái Krông Pắc đã thanh toán cho KENIT khoảng 1,4 tỷ đồng để được cấp 26 mã số vùng trồng do Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc quản lý.

Sau khi thành lập, ông Phạm Anh Tuấn đã có hành vi làm giả con dấu của Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc để nắm quyền hoạt động. Việc này đã bị cơ quan công an thu hồi con dấu giả và xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Phạm Anh Tuấn vào ngày 21/2/2023.

Thế nhưng, ngay sau thời điểm bị thu hồi con dấu, ông Tuấn đã họp đại hội thành viên Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc (khi đó còn 7 thành viên vì có 2 người làm đơn xin ra khỏi hợp tác xã) để khai trừ 5 thành viên. Ngay trong cuộc họp bất thường tiếp theo sau đó 10 ngày, ông Tuấn đã kết nạp 48 thành viên khác nhưng không đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ hợp tác xã.

“Trong quá trình hoạt động, ông Tuấn phớt lờ các ý kiến của HĐQT, tự ủy quyền mã số vùng trồng cho các đơn vị khác để xuất khẩu sầu riêng. Theo sản lượng bình quân mã số vùng trồng mà Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc đang quản lý khoảng 30.000 tấn, một mùa vụ Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc có thể uỷ quyền xuất khẩu hoặc tự mình xuất khẩu khoảng 1.500 container sầu riêng”, đơn của ông Bảy nêu.

Nông dân Đắk Lắk thu hoạch sầu riêng. Ảnh P.V

Trả lời đơn đề nghị điều tra, làm rõ các sai phạm của ông Tuấn tại Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc, mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nội dung ông Bảy tố ông Tuấn về hành vi lợi dụng chức vụ của mình trong hợp tác xã để tự ý bán mã số vùng trồng cho các công ty nhằm chiếm đoạt tài sản, ngày 3/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Tuấn về hành vi nhận hối lộ.

Đối với nội dung ông Bảy tố ông Tuấn có hành vi làm giả chữ ký, con dấu của UBND xã Ea Yông (cũ) để chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng, theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc (cũ) tiếp nhận xử lý, khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan tổ chức” xảy ra tại huyện Krông Pắc ngày 10/10/2023. Sau đó, vụ án đã tạm đình chỉ vào 12/6/2024. Sau khi giải thể công an cấp huyện, vụ án được chuyển đến Phòng Cảnh sát Kinh tế để tiếp tục quản lý, khắc phục căn cứ tạm đình chỉ giải quyết theo quy định.

Về nội dung ông Bảy tố ông Lê Minh Tâm – Giám đốc Hợp tác xã có hành vi lợi dụng chức vụ của mình trong hợp tác xã để tự ý bán mã số vùng trồng nhằm chiếm đoạt tài sản, ngày 6/4/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chuyển đơn đến Công an xã Krông Pắc để xác minh, giải quyết. Ngày 19/6/2026, ông Tâm đã bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ.

Theo đơn tố cáo của ông Bảy, ngày 28/4/2025, ông Tuấn đại diện cho Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc ký ủy quyền mã số vùng trồng VN-DLOR-0071 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Lâm Hà (xã Phú Sơn, Lâm Đồng), số lượng 900 tấn. Cùng ngày, ông Tuấn đại diện cho Hợp tác xã Cây ăn trái Krông Pắc ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH XNK Sầu riêng ST (xã Quảng Phú, Đắk Lắk), số lượng 5.400 tấn; ký ủy quyền mã VN-DLOR-0071 cho Công ty TNHH Trang Anh Lạng Sơn (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), số lượng 12.600 tấn.