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Đường mới ven biển ở Huế bất ngờ ‘rỗng ruột’

Ngọc Văn - Trà My

TPO - Chỉ khoảng một tháng sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, tuyến đường bê tông ven biển nối bãi tắm Thuận An - Phú Thuận (TP. Huế) bất ngờ xuất hiện tình trạng “rỗng ruột” do sóng biển xâm thực, cuốn trôi nền móng phía dưới.

Những ngày qua, mặc dù vào mùa nắng nóng, nhưng tại tuyến đường bê tông mới xây chạy ven biển nối bãi tắm Thuận An với bãi tắm Phú Thuận, thuộc phường Thuận An (TP. Huế), bỗng xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng.

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Nền móng tuyến đường mới ven bãi tắm phường Thuận An (TP. Huế) không chống chịu được những cơn sóng lớn vào mùa hè, dẫn đến sạt lở nghiêm trọng.

Theo UBND phường Thuận An, đoạn đường bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 300 m. Sóng biển liên tục đánh vào chân đường, cuốn trôi lớp cát bên dưới nền móng, tạo ra nhiều khoảng rỗng lớn nằm dưới lớp mặt bê tông. Tại một số vị trí, nền đường bị khoét sâu, xuất hiện tình trạng "hở hàm ếch", tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, làm đứt gãy mặt đường nếu tiếp tục chịu tác động của sóng lớn.

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Phần nền móng của tuyến đường bỗng "rỗng ruột" sau những đợt gió to, sóng lớn giữa mùa nắng nóng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, đây là tuyến đường vừa hoàn thành xây dựng và mới được đưa vào sử dụng khoảng một tháng lại đây, nằm trong dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi tắm Thuận An sau các đợt thiên tai cuối năm 2025. Tuy nhiên, công trình đã sớm đối mặt với tình trạng xói lở bất thường ngay giữa thời điểm nắng nóng.

UBND phường Thuận An cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của sóng lớn trên biển. Đây là vị trí xung yếu, từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng những năm trước.

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Tổ chức gia cố tạm đoạn sạt lở bằng bao cát, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến phần nền còn lại và mặt đường.

Địa phương từng nhận định hiện tượng sóng xâm thực làm nền đường “rỗng ruột” có liên quan đến tác động của áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, những ngày gần đây không ghi nhận áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực thành phố. Hình thái thời tiết này chỉ xuất hiện ở vùng phía Đông vịnh Bắc Bộ và nằm ngoài phạm vi tác động trực tiếp đến đất liền TP. Huế.

Trước diễn biến sạt lở phức tạp, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp gia cố, khắc phục.

Theo chính quyền địa phương, việc gia cố trước mắt nhằm ngăn tình trạng xâm thực tiếp tục lan rộng, bảo vệ tuyến đường ven biển phục vụ du lịch và dân sinh, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tại khu vực bãi tắm. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến sóng lớn, sạt lở để có phương án xử lý lâu dài đối với đoạn tuyến đường và khu vực bờ biển bị ảnh hưởng.

“Khi đoạn kè biển nằm phía ngoài tuyến đường du lịch hoàn thành vào tháng 9 tới, công trình giao thông bên trong và hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Thuận An sẽ được bảo vệ an toàn hơn”, một lãnh đạo UBND phường cho biết.

Ngọc Văn - Trà My
#đường ven biển Thuận An #bãi tắm Thuận An #sạt lở ven biển Huế #sóng biển xâm thực #đường mới rỗng ruột #hạ tầng bãi tắm #TP. Huế

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