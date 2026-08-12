TP.HCM tiếp tục đưa mô hình đột phá Trạm Công dân số đến 'gần dân, sát dân'

Ngày 11/8, Trạm Công dân số mới được khánh thành tại phường Tân Hưng (TP.HCM), đánh dấu mô hình thứ 7 nằm trong lòng khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích thông minh hoàn toàn miễn phí. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược nhân rộng Trạm Công dân số tại TP.HCM và địa phương trên cả nước, đưa dịch vụ công, y tế số và các tiện ích số đến “gần dân, sát dân”, phục vụ thiết thực cho đời sống.

Tiếp tục mở rộng mô hình số đột phá phục vụ người dân

Trạm Công dân số do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và Công an TP.HCM chủ trì triển khai trên tinh thần “gần dân, sát dân”, với sự phối hợp từ Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, công ty GoTrust và các đơn vị. Trước phường Tân Hưng, mô hình đột phá này đã được triển khai rộng rãi trên khắp địa bàn TP.HCM tại phường Bình Phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng các khu đô thị lớn như: Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương, Cityland Park Hills.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt Trạm Công dân số tại Cityland Park Hills. Ảnh: H.Khánh

Tại lễ khánh thành Trạm Công dân số số 5 tại khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp) vào tháng 4, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM khẳng định, việc ra mắt và nhân rộng Trạm Công nhân số với rất nhiều tiện ích, tiện năng chính là kết quả của sự chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính. Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể động lực chính. Cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, để hỗ trợ người dân, không phân biệt và hạn chế đối tượng sử dụng. Đồng thời đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Lễ ra mắt Trạm Công dân số tại phường Tân Hưng (TP.HCM). Ảnh: Hoàng Khánh

Dựa trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), Trạm Công dân số mở rộng đến 6 nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo thông minh, người dân dễ dàng sử dụng các dịch vụ trên ngay tại trạm một cách nhanh chóng, an toàn, bảo mật và không phải di chuyển xa.

Người dân hào hứng trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích thông minh tại Trạm Công dân số. Ảnh: Hoàng Khánh.

Trạm Công dân số là sáng kiến nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, nối liền chính quyền và người dân, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục, đồng thời hướng đến hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Đây chính là động lực quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia giai đoạn mới, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân.

Y tế số “bám rễ sâu” vào đời sống, trở thành điểm tựa sức khỏe hàng ngày

Tại buổi ra mắt Trạm Công dân số mới ở phường Tân Hưng, đông đảo người dân trải nghiệm hệ sinh thái số thông minh, đồng thời bày tỏ sự an tâm khi giờ đây có thêm điểm tựa an toàn, đáng tin cậy trong những tình huống khẩn cấp, ốm đau bất ngờ với tiện ích y tế số.

Theo đó, trong tổng thể Trạm Công dân số, y tế số là một hợp phần quan trọng, góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân theo hướng thiết thực và dễ tiếp cận. Tại đây, người dân chỉ cần đăng nhập bằng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID và xác thực bằng công nghệ sinh trắc học là có thể sử dụng. Trạm tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn khắt khe sử dụng trong thăm khám tại bệnh viện. Quy trình được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển và phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhờ đó, người dân dễ dàng kiểm tra miễn phí các chỉ số sức khỏe từ cơ bản như: chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), nồng độ oxy trong máu (SpO2), huyết áp và nhịp mạch; cho đến các chỉ số chuyên sâu như: tỷ lệ mỡ, nước và năng lượng cơ thể. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể đặt lịch tiêm chủng, nhận tư vấn sức khỏe cùng bác sĩ và chuyên gia y tế, sử dụng tiện ích dược phẩm số đảm bảo “đúng người - đúng toa”, được giao thuốc miễn phí và nhanh chóng...

Bà H.T.Lành (67 tuổi, phường Tân Hưng) chia sẻ niềm vui khi Trạm Công dân số đã có mặt gần nhà: “Sau khi đọc tin tức về Trạm Công dân số, đặc biệt khi được các con cho trải nghiệm đo chỉ số sức khỏe tại phố đi bộ, tôi rất thích và mong mô hình này có mặt ở gần nhà. Giờ thì tốt quá rồi. Có trạm ở đây, tôi có thể thoải mái kiểm tra sức khỏe hàng ngày, đặt mua thuốc hay đo chiều cao, cân nặng cho các cháu trên đường đón cháu đi học về. Tôi mong Trạm Công dân số mở rộng ở nhiều địa phương hơn nữa”.

Long Châu và GoTrust là đơn vị vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại Trạm Công dân số, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái y tế số phục vụ cộng đồng. Ảnh: Hoàng Khánh

Nằm ở khu vực đông dân cư, trạm mở cửa phục vụ suốt ngày đêm, bất kể nắng mưa, giúp việc theo dõi sức khỏe hàng ngày thuận tiện hơn. Người dân có thể ghé ngay sau buổi tập thể dục buổi sáng, trong lúc chờ đón con, hay tranh thủ vài phút nghỉ ngơi sau các cuốc xe, cuốc giao hàng, khi tan ca muộn… Các điểm hỗ trợ hiện diện ngay sát gần nơi sinh sống, làm việc không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, mà còn mang lại cảm giác an tâm khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn được đáp ứng kịp thời.

Anh V.Q.Đạt (41 tuổi, nhân viên giao hàng) cho biết, với đặc thù công việc di chuyển nhiều ngoài trời, những Trạm Công dân số ở khắp TP.HCM chính là “cứu cánh” khi anh cần nơi dừng chân nghỉ ngơi, kiểm tra sức khoẻ. Anh kể: “Có hôm trời nắng mưa thất thường, tôi đang làm việc tự mệt lả, nóng ran. Nhờ đồng nghiệp đưa vào Trạm Công dân số, tôi được đo chỉ số, liên hệ tư vấn với chuyên viên y tế và mua thuốc. Từ đó tôi có thói quen tranh thủ khi tan ca hay nghỉ chân đến đây kiểm tra sức khoẻ. Những mô hình miễn phí, hiện đại, mở cửa ngày đêm như thế này giúp ích rất nhiều cho người lao động ngoài trời như tôi”.

Hợp lực công - tư phục vụ sức khỏe cộng đồng

Dưới sự chủ trì của Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế tại trạm được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn an ninh thông tin, đồng thời là thương hiệu được nhiều triệu người dân tin dùng trong nhiều năm qua, là đơn vị được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ công - tư tại cơ sở, mang dịch vụ thiết thực đến gần đời sống dân sinh. Trước đó, đây là một trong những đơn vị tiên phong tích hợp trên nền tảng VNeID và ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ người dân, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ y tế số tại Trạm Công dân số.

Các chuyên gia nhận định, việc xã hội hóa mô hình với sự đồng hành của các doanh nghiệp như Long Châu, GoTrust… không chỉ giúp tối ưu nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ tiên tiến nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Tại lễ ra mắt Trạm Công dân số mới, Long Châu tổ chức tư vấn sức khỏe, tặng quà miễn phí cho người dân. Ảnh: Hoàng Khánh

Đại diện Long Châu bày tỏ, chung tay xây dựng mô hình Trạm Công dân số trong cộng đồng là bước đi chiến lược của hệ thống trên hành trình mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại đến mọi người, giúp người Việt được thụ hưởng sự chăm sóc tiên tiến và công bằng. Kiên tâm lấy người dân làm trung tâm, đơn vị sẽ tiếp tục cải tiến, đưa y tế thông minh đến gần hơn với đời sống, qua đó góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và bền vững trong cộng đồng. Tất cả hướng đến mục tiêu lớn là vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Hiện Trạm Công dân số đang được đẩy mạnh nhân rộng tại TP.HCM và dự kiến tiếp tục được triển khai tại một số địa phương trên cả nước trong thời gian tới. Việc mở rộng mạng lưới được kỳ vọng tạo thêm nhiều điểm chạm phục vụ hiệu quả, thiết thực và bền vững cho người dân.