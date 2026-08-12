Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

TPO - Mối tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez từng bị nghi ngờ sớm kết thúc vì đôi bên quá chênh lệch. Tuy nhiên, cả hai chung sống hạnh phúc suốt một thập kỷ và đi đến cái kết trọn vẹn.
Georgina Rodriguez thời là nhân viên của cửa hàng Gucci. Một ngày nọ, cô nhận lệnh từ cấp trên: "Hôm nay cô làm thêm ngoài giờ 30 phút để đón một khách quý nhé!". Rodriguez không ngờ vị khách quý ấy là Ronaldo. Đích thân Rodriguez giới thiệu đồ cho Ronaldo và cô ấn tượng vì chiều cao, nhan sắc của CR7. Ngược lại, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ronaldo phải lòng Rodriguez vì tính cách nhỏ nhẹ và nét tự nhiên.
Họ tìm hiểu một thời gian ngắn trước khi âm thầm hẹn hò. Ronaldo đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Rodriguez. Người mẫu bán chuyên người Argentina đi làm mỗi ngày bằng xe buýt. Nhưng đến giờ tan ca, cô bước lên chiếc siêu xe triệu đô của Ronaldo. Sự tương phản này diễn ra vài tháng khi Ronaldo và Rodriguez bắt đầu yêu nhau.
Ronaldo và Rodriguez công khai hẹn hò vào tháng 5/2017, gần một năm từ khi bộ đôi gặp nhau tại cửa hàng Gucci. Trước đó, Ronaldo nhiều lần bí mật hẹn hò bạn gái. Anh từng bị phát hiện đội tóc giả, đội mũ lưỡi trai trong một lần hẹn hò bạn gái tại Disneyland.
Từ đó, Rodriguez thường xuyên xuất hiện cùng Ronaldo ở các sự kiện. Cô từ bỏ công việc nhân viên bán hàng để trở lại sự nghiệp người mẫu và xây dựng các kênh mạng xã hội cá nhân. Rodriguez thăng hạng nhan sắc và thay đổi gu ăn mặc. Làng túc cầu hoài nghi về tính bền chặt của bộ đôi này, có phải mối tình chóng vánh như bao cô gái khác bước qua đời CR7. Nhưng không, Rodriguez đã ở bên Ronaldo suốt 10 năm, không danh phận cho đến khi được cầu hôn và đi đến cái kết làm bùng nổ làng bóng đá.
Rodriguez góp mặt ở mọi trận đấu quan trọng của Ronaldo trong 10 năm qua. Đây là sự khác biệt so với những bạn gái cũ của CR7. Họ thay đổi môi trường sống liên tục từ Madrid đến Turin, Manchester và Riyadh. Người mẫu Argentina âm thầm đứng sau mọi bước đi của CR7 trong sự nghiệp.
Ronaldo không còn là chàng trai đào hoa kể từ khi ở bên Rodriguez. Anh nói về bạn gái: "Geo là một phần trong tôi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên là tôi vô cùng yêu cô ấy. Cô ấy là đam mê của tôi, cô ấy thật tuyệt vời và là một người bạn thực sự của tôi. Cô ấy truyền cho tôi sức mạnh để quay trở lại thi đấu, quay lại tập luyện mỗi ngày sau những biến cố".
Rodriguez chấp nhận đứng sau chăm sóc cho các con của Ronaldo. Cô xem Ronaldo Jr. như con ruột, cùng Ronaldo dành trọn tình yêu. Đến hiện tại, gia đình của Ronaldo có 5 người con (2 con chung của Ronaldo và Rodriguez). Một tay bạn gái Ronaldo lo liệu việc nhà, giúp Ronaldo yên tâm thi đấu trên sân cỏ.
Họ đi qua hành trình dài trước khi thành vợ - chồng của nhau. Ronaldo chứng minh cho tất cả thấy anh đến với cô gái là nhân viên cửa hàng Gucci không chỉ vì tình yêu chóng vánh qua đường. Ngược lại, Rodriguez cũng chứng minh tình yêu chung thủy của cô cuối cùng đã "đơm hoa, kết trái". 10 năm chung sống bên nhau trước khi cưới, một hành trình dài và vượt qua nhiều hoài nghi của Ronaldo - Rodriguez trước khi cái kết của họ được viên mãn.