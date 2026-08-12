Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

Hương Ly

TPO - Mối tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez từng bị nghi ngờ sớm kết thúc vì đôi bên quá chênh lệch. Tuy nhiên, cả hai chung sống hạnh phúc suốt một thập kỷ và đi đến cái kết trọn vẹn.

anh-man-hinh-2026-08-12-luc-143504.png﻿
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-1754974696.jpg﻿
Georgina Rodriguez thời là nhân viên của cửa hàng Gucci. Một ngày nọ, cô nhận lệnh từ cấp trên: "Hôm nay cô làm thêm ngoài giờ 30 phút để đón một khách quý nhé!". Rodriguez không ngờ vị khách quý ấy là Ronaldo. Đích thân Rodriguez giới thiệu đồ cho Ronaldo và cô ấn tượng vì chiều cao, nhan sắc của CR7. Ngược lại, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ronaldo phải lòng Rodriguez vì tính cách nhỏ nhẹ và nét tự nhiên.
celebrity-sighting-in-madrid-november-23-2016.jpg﻿
tumblr-omly442cmc1vm1otmo1-1280.jpg
celebrity-sighting-in-madrid-november-23-2016-1.jpg
Họ tìm hiểu một thời gian ngắn trước khi âm thầm hẹn hò. Ronaldo đã đến và làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Rodriguez. Người mẫu bán chuyên người Argentina đi làm mỗi ngày bằng xe buýt. Nhưng đến giờ tan ca, cô bước lên chiếc siêu xe triệu đô của Ronaldo. Sự tương phản này diễn ra vài tháng khi Ronaldo và Rodriguez bắt đầu yêu nhau.
toolxoxcom-free-ai-tools-3k-k46mfdyie5.jpg
the-best-fifa-football-awards.jpg
Ronaldo và Rodriguez công khai hẹn hò vào tháng 5/2017, gần một năm từ khi bộ đôi gặp nhau tại cửa hàng Gucci. Trước đó, Ronaldo nhiều lần bí mật hẹn hò bạn gái. Anh từng bị phát hiện đội tóc giả, đội mũ lưỡi trai trong một lần hẹn hò bạn gái tại Disneyland.
﻿cristiano-ronaldo-and-georgina-rodriguez-sighting-in-madrid.jpg﻿
cristiano-ronaldo-and-georgina-rodriguez-sighting-in-madrid-2.jpg
cristiano-ronaldo-and-georgina-rodriguez-sighting-in-madrid-1.jpg﻿
Từ đó, Rodriguez thường xuyên xuất hiện cùng Ronaldo ở các sự kiện. Cô từ bỏ công việc nhân viên bán hàng để trở lại sự nghiệp người mẫu và xây dựng các kênh mạng xã hội cá nhân. Rodriguez thăng hạng nhan sắc và thay đổi gu ăn mặc. Làng túc cầu hoài nghi về tính bền chặt của bộ đôi này, có phải mối tình chóng vánh như bao cô gái khác bước qua đời CR7. Nhưng không, Rodriguez đã ở bên Ronaldo suốt 10 năm, không danh phận cho đến khi được cầu hôn và đi đến cái kết làm bùng nổ làng bóng đá.
juventus-v-atalanta-bc-serie-a.jpg
juventus-v-real-madrid-uefa-champions-league-final.jpg
Rodriguez góp mặt ở mọi trận đấu quan trọng của Ronaldo trong 10 năm qua. Đây là sự khác biệt so với những bạn gái cũ của CR7. Họ thay đổi môi trường sống liên tục từ Madrid đến Turin, Manchester và Riyadh. Người mẫu Argentina âm thầm đứng sau mọi bước đi của CR7 trong sự nghiệp.
cristiano-ronaldo-is-officially-unveiled-as-al-nassr-player.jpg
mtv-emas-2019-red-carpet-arrivals.jpg
boxing-in-riyadh-tyson-fury-v-francis-ngannou-1.jpg
globe-soccer-awards-2024.jpg
Ronaldo không còn là chàng trai đào hoa kể từ khi ở bên Rodriguez. Anh nói về bạn gái: "Geo là một phần trong tôi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên là tôi vô cùng yêu cô ấy. Cô ấy là đam mê của tôi, cô ấy thật tuyệt vời và là một người bạn thực sự của tôi. Cô ấy truyền cho tôi sức mạnh để quay trở lại thi đấu, quay lại tập luyện mỗi ngày sau những biến cố".
﻿702677141187344914410564214249131086576035943n-125657-1779603653816-1779603654041775167104.jpg
﻿cristiano-ronaldo-is-officially-unveiled-as-al-nassr-player-1-8064.jpg
Rodriguez chấp nhận đứng sau chăm sóc cho các con của Ronaldo. Cô xem Ronaldo Jr. như con ruột, cùng Ronaldo dành trọn tình yêu. Đến hiện tại, gia đình của Ronaldo có 5 người con (2 con chung của Ronaldo và Rodriguez). Một tay bạn gái Ronaldo lo liệu việc nhà, giúp Ronaldo yên tâm thi đấu trên sân cỏ.
hpganhixcaasnq1.jpg
hpganhmwqaax4kd.jpg
Họ đi qua hành trình dài trước khi thành vợ - chồng của nhau. Ronaldo chứng minh cho tất cả thấy anh đến với cô gái là nhân viên cửa hàng Gucci không chỉ vì tình yêu chóng vánh qua đường. Ngược lại, Rodriguez cũng chứng minh tình yêu chung thủy của cô cuối cùng đã "đơm hoa, kết trái". 10 năm chung sống bên nhau trước khi cưới, một hành trình dài và vượt qua nhiều hoài nghi của Ronaldo - Rodriguez trước khi cái kết của họ được viên mãn.
Hương Ly
#Ronaldo #Rodriguez #tình yêu #bóng đá #người mẫu #gia đình #cầu thủ #Ronaldo cưới vợ #vợ Ronaldo #Georgina Rodriguez ronaldo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe