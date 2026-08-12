Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

TPO - Mối tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez từng bị nghi ngờ sớm kết thúc vì đôi bên quá chênh lệch. Tuy nhiên, cả hai chung sống hạnh phúc suốt một thập kỷ và đi đến cái kết trọn vẹn.